Amazon Prime Video, quali film guardare a luglio 2022 in streaming?

Su Amazon Prime Video il mese di luglio si tinge di emozioni forti, con l'arrivo di tre produzioni originali che hanno tutte a che fare con l'universo dei sentimenti, siano questi più tendenti ad atmosfere romantiche o ad asperità drammatiche. Sono attese lacrime in Don't make me go, dove un padre single si scopre malato terminale e cerca di recuperare, nel poco tempo che gli rimane da vivere, tutti gli anni che non potrà trascorrere con la figlia adolescente.



Anche in Press Play - La musica nella nostra vita ci troviamo di fronte ad un'altra pagina potenzialmente tragica anche se, come suggerisce per l'appunto il titolo, la componente musicale sarà elemento fondamentale della love story tra i due giovani protagonisti: lui è vittima di un incidente mortale e lei può salvarlo riportando indietro una cassetta con le loro canzoni preferite.

In Tutto è possibile ci troviamo invece di fronte ad un coming-of-age da parte di una ragazza trans, prossima all'ultimo anno di scuola e alla nascita di un nuovo amore. Per chi è in cerca di altri generi, la lista di prime visioni in arrivo a luglio è comunque degna di nota, come potete leggere nell'apposito paragrafo.



Don't make me go (15 luglio)

Quando Max (John Cho), padre single, scopre di avere una malattia terminale, nel tempo che gli resta decide di provare a fare il pieno di tutti quegli anni di amore e supporto che non potrà vivere con la figlia adolescente Wally (Mia Isaac). Con la promessa di fare le lezioni di guida tanto attese, convince Wally ad accompagnarlo in un viaggio dalla California a New Orleans per la rimpatriata dei vent'anni dalla laurea con gli ex compagni di college, dove spera segretamente di farla ricongiungere alla madre, che molto tempo prima li ha abbandonati.

In un viaggio originale ed emozionante, ricco di coraggio e ironia, Don't Make Me Go esplora il legame indissolubile ed eterno tra un padre e una figlia, raccontato dal punto di vista di due generazioni. Don't Make Me Go è diretto da Hannah Marks e scritto da Vera Herbert, prodotto da Donald De Line, Leah Holzer e Peter Saraf. Il cast include John Cho, Mia Isaac, Mitchell Hope, Jemaine Clement, Stefania LaVie Owen, Kaya Scodelario.



Press Play - La musica nella nostra vita (16 luglio)

Laura (Clara Rugaard) e Harrison (Lewis Pullman) vivono la perfetta storia d'amore basata sulla loro passione condivisa per la musica. Dopo un incidente mortale, Laura ha la possibilità di salvare l'amore della sua vita quando scopre che la cassetta musicale con la loro selezione di canzoni può trasportarla indietro nel tempo.

Con una colonna sonora commovente che include brani di Japanese Breakfast, Father John Misty, Dayglow e molti altri, Press Play ci ricorda che l'amore può sempre essere suonato in replay. Nel cast Clara Rugaard, Lewis Pullman, Lyrica Okano, Christina Chang, Matt Walsh e Danny Glover. Il film è diretto da Greg Björkman e scritto da Greg Björkman e James Bachelor.



Tutto è possibile (22 luglio)

Tutto è possibile è una deliziosa storia di formazione sulla Gen Z che segue Kelsa, una liceale trans sicura di sè, alle prese con l'ultimo anno di scuola. Il suo compagno di classe Khal si invaghisce di lei e trova il coraggio di chiederle di uscire nonostante la confusione che sa potrebbe crearsi. È una storia d'amore che racconta la gioia, la tenerezza e il dolore di un giovane amore.

Diretto da Billy Porter e scritto da Ximena García Lecuona. Nel cast si annoverano Eva Reign, Abubakr Ali e Renée Elise Goldsberry. Il film è prodotto da Christine Vachon, David Hinojosa, Andrew Lauren, D.J. Gugenheim. Executive Producer sono Ximena García Lecuona, Billy Porter e Allison Rose Carter. Le musiche sono di Leo Birenberg.



Gli altri film in arrivo su Amazon Prime Video a luglio 2022

A luglio in arrivo molte prime visioni di peso nel catalogo di Amazon Prime Video. Tra le più importanti ci sentiamo di segnalare Moonfall, leggete qui la nostra recensione di Moonfall del nuovo catastrofico di Roland Emmerich, il biopic Spencer dove Kristen Stewart veste i tormentati panni di Lady Diana (qui la nostra recensione di Spencer) e Color out of space, adattamento del racconto lovecraftiano con protagonista uno scatenato Nicolas Cage.

Tra gli altri titoli in anteprima ecco The Misfits, action thriller con Pierce Brosnan, la commedia italiana Corro da te, il giallo La rosa velenosa con John Travolta, il fantascientifico Possessor e l'apocalittico How it ends. Arrivano anche cult più o meno recenti del calibro di Split, Lady Bird, Atomica bionda, L'ora più buia, Un gelido inverno e Midsommar - Il villaggio dei dannati.