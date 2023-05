Amazon Prime Video, i film di giugno 2023: Creed 3 sale sul ring

Un poker di film originali e alcune interessanti prime visioni, oltre ad una manciata di titoli meno recenti ma degni di nota e di recupero per chi ancora non li avesse visti. Giugno propone agli abbonati di Amazon Prime Video proposte di qualità e altre inedite, cercando ancora una volta la varietà al fine di soddisfare tutti i palati. Oltre agli original che trovate di seguito, arriveranno l'agonistico Creed III, ultimo capitolo della popolare saga pugilistica, il musical animato Sing 2 - Sempre più forte per grandi e piccini e il drammatico The Son con Hugh Jackman. Ma poi ecco anche la sci-fi a firma Steven Spielberg di Ready: Player One, l'affascinante thriller a spasso nel tempo Ultima notte a Soho di Edgar Wright e il teso Tutti lo sanno di Asghar Farhadi, per un mese ad alto tasso di emozioni e suggestioni.



Medellìn (1 giugno)

Per salvare il fratello minore da un pericoloso cartello di Medellín, Reda (Ramzy Bedia) ha un piano tanto semplice quanto completamente folle: mettere insieme una squadra e pianificare un'incursione in Colombia. Ma questa folle avventura andrà fuori controllo quando deciderà di rapire il figlio del leader del cartello per scambiarlo con suo fratello Reda.

Basato su un'idea originale di Franck Gastambide, e sceneggiato da Gastambide e Charles Van Tieghem (Validé), il film Original francese è prodotto da Kowloon Film (Eric Altmayer e Nicolas Altmayer).



È colpa mia? (2 giugno)

Noah deve lasciare la sua città, il suo fidanzato e i suoi amici per trasferirsi nella villa di William Leister, il nuovo marito ricco di sua madre. Diciassettenne, fiera e indipendente, Noah fa resistenza a vivere in una reggia circondata dal lusso. Lì incontra Nick, il suo nuovo fratellastro, e lo scontro fra le loro personalità forti è evidente da subito. Noah scopre presto che sotto la maschera del figlio modello Nick nasconde una vita di risse, scommesse e corse in auto clandestine, tutto ciò da cui lei si è sempre tenuta alla larga.

Nonostante la distanza abissale tra loro, entrambi iniziano a provare un'irresistibile attrazione che presto si tramuta in vera e propria passione. Né la loro rivalità né l'opposizione di tutti quelli intorno a loro li fermerà dall'innamorarsi follemente e segretamente. Ma il presente turbolento di Nick e il burrascoso passato di Noah metteranno a dura prova le loro vite e il loro amore proibito.



Da grandi (8 giugno)

Marco, Tato, Serena e Leo hanno 8 anni e sono amici inseparabili. Tutti e quattro si sentono trascurati dalle loro famiglie. La sera del compleanno di Marco si ritrovano a spegnere insieme la candelina ed insieme esprimono lo stesso desiderio: diventare grandi. Il tempo di una notte ed eccoli magicamente coetanei dei loro genitori ma con i comportamenti e i pensieri tipici dei bambini.

Cominceranno così una serie di divertenti avventure e imprevisti che li vedranno misurarsi con la vita di tutti i giorni: trovare un posto dove vivere e un lavoro. Addirittura Marco riuscirà a conquistare la donna della sua vita, la maestra Francesca... È tutto come immaginavano? Solo il tempo potrà dare loro le risposte che cercano.



Creed 3 (9 giugno)

Come potete leggere nella nostra recensione di Creed 3, il film ha segnato la grande svolta per Michael B. Jordan che, oltre ad essere protagonista della pellicola, passa anche alla regia, trovandosi a "sfidare" il collega Jonathan Majors, non ancora reduce dalla recenti polemiche e accuse che lo hanno visto coinvolto.

Il personaggio sarà costretto a scontrarsi con questa ingombrante figura del suo passato, amico d'infanzia con il quale ha condiviso tutto. Questo lo costringerà a fare i conti con le sue convinzioni e con le azioni compiute quando era giovane in compagnia di Damian, ex prodigio della boxe mai realmente sbocciato. Un film adrenalinico che riesce in qualche modo a soppesare la pesante assenza di Sylvester Stallone, per la prima volta escluso dalla saga che ha contribuito a far nascere.



Sing 2 - Sempre più forte (10 giugno)

Dopo il grande successo del film originale, ecco Sing 2, nuovo capitolo del franchise animato di Illumination. Ricco di grandi sogni e spettacolari canzoni di successo, il titolo narra le vicende del koala Buster Moon e di altre grandi star animali, pronte per la loro più abbagliante e stravagante esibizione sul palco della capitale più glamour dell'intrattenimento. C'è solo un intoppo: devono prima convincere ad unirsi a loro la rock star più solitaria del mondo, interpretata dalla leggendaria icona della musica Bono, al suo debutto in un film d'animazione.

Sing 2 è scritto e diretto dall'acclamato regista Garth Jennings e introduce nuovi personaggi interpretati dalle star della musica Bono, Pharrell Williams e Halsey, dall'attrice Letitia Wright di Black Panther e dai comici Eric André e Chelsea Peretti.



The Son (11 giugno)

Dopo il film rivelazione The Father - Nulla è come sembra, il regista Premio Oscar Florian Zeller torna sul grande schermo con The Son. Una storia potente, reale, destinata a risuonare profondamente in chiunque abbia dovuto lottare per la propria famiglia. Nel cast del film Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie e Anthony Hopkins.

Sono passati due anni dal divorzio dei suoi genitori, ma il diciassettenne Nicholas non è riuscito ancora ad andare avanti. Il suo male di vivere diventa costante e, per sentirsi meglio, non gli rimane che rifugiarsi nei ricordi felici dell'infanzia. Decide così di trasferirsi dal padre, Peter, che nonostante i numerosi sforzi di aggiustare la situazione, deve fare i conti con una nuova vita, una nuova famiglia e una impegnativa carriera politica. Qual è il confine tra ciò che è meglio per noi e le responsabilità che abbiamo verso gli altri e verso i nostri figli?



Paradise Highway (30 giugno)

I premi Oscar Juliette Binoche e Morgan Freeman sono i protagonisti di questo avvincente thriller ambientato nell'industria dell'inseguimento e nel suo losco lato del traffico di esseri umani. Per salvare la vita di suo fratello (Frank Grillo), Sally (Binoche), un camionista, accetta con riluttanza di contrabbandare un carico illecito: una ragazza di nome Leila (Hala Finley).

Mentre Sally e Leila iniziano un viaggio pericoloso attraverso i confini dello Stato, un agente dell'FBI (Freeman) si mette sulle loro tracce, deciso a fare tutto il necessario per porre fine a un'operazione di traffico di esseri umani e portare Sally e Leila in salvo.



Altre uscite di giugno 2023

Nanni Moretti collection (1 giugno)

Una selezione di alcuni dei titoli più famosi del regista italiano, recenti e non, da Tre Piani a Palombella Rossa, da La stanza del figlio a Il caimano, fino a Caro Diario e altri ancora.



Ultima notte a Soho (1 giugno)

Una misteriosa connessione attraverso il tempo e spazio. Niente è come sembra nel thriller psicologico di Edgar Wright. Eloise (Thomasin McKenzie), un'aspirante stilista di moda, è misteriosamente in grado di entrare negli anni '60 dove incontra un'affascinante aspirante cantante, Sandie (Anya Taylor-Joy). Ma i sogni del passato iniziano a incrinarsi e frantumarsi in qualcosa di molto più oscuro.



Caro Evan Hansen (1 giugno)

Lo spettacolo di Broadway che ha emozionato una generazione diventa un'appassionante evento cinematografico: dopo aver vinto Tony, Grammy ed Emmy, Ben Platt torna a vestire i panni dell'ansioso e solitario studente liceale che vive le sfide di comprendere sé stesso e riuscire a integrarsi nella confusione e nella crudeltà di un'epoca travolta dai social media.



Grazie ragazzi (12 giugno)

Di fronte alla mancanza di offerte di lavoro, Antonio, attore appassionato ma spesso disoccupato, accetta un lavoro offertogli da un vecchio amico e collega, assai più smaliziato di lui, come insegnante di un laboratorio teatrale all'interno di un istituto penitenziario. All'inizio titubante, scopre del talento nell'improbabile compagnia di detenuti e questo riaccende in lui la passione e la voglia di fare teatro.



La paranza dei bambini (13 giugno)

Sei quindicenni - Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O'Russ, Briatò - vogliono fare soldi, comprare vestiti firmati e motorini nuovi. Giocano con le armi e corrono in scooter alla conquista del potere nel Rione Sanità. Con l'illusione di portare giustizia nel quartiere inseguono il bene attraverso il male. Sono come fratelli, non temono il carcere né la morte, e sanno che l'unica possibilità è giocarsi tutto, subito.



Il primo giorno della mia vita (15 giugno)

Un uomo misterioso si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita per proporre loro un patto: una settimana di tempo per farle reinnamorare della vita. Il suo intento è quello di offrire la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e aiutarle a trovare un nuovo senso alle proprie esistenze.



Ready Player One (15 giugno)

Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull'orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell'OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all'interno dell'OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero.



Tutti lo sanno (20 giugno)

In occasione del matrimonio della sorella, Laura torna con i figli nel proprio paese natale, nel cuore di un vigneto spagnolo. Ma alcuni avvenimenti inaspettati turberanno il suo soggiorno facendo riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto. Potete leggere qui la nostra recensione di Tutti lo sanno.