Amazon Prime Video, i film di giugno 2022: arriva The Contractor

Dopo essere stato protagonista di una recente produzione diventata esclusiva del catalogo di Amazon Prime Video, Chris Pine è al centro di un nuovo original che sarà esclusiva della popolare piattaforma di streaming. Se La cena delle spie ci aveva convinto con riserva, come potete leggere nella recensione de La cena delle spie, vedremo se l'action thriller The Contractor riuscirà a entusiasmare maggiormente le nostre firme. Al momento per il mese di giugno sono state annunciate soltanto due produzioni nuove di zecca, l'altra è la commedia romantica My fake boyfriend, che indaga sui rischi e pericoli associati all'uso eccessivo dei social media.

Arrivano poi naturalmente una caterva di film di tutti i generi, come potete leggere in fondo all'articolo.



The Contractor (15 giugno)

Chris Pine è il protagonista di questo thriller d'azione nelle vesti del Sergente delle Forze Speciali James Harper, che viene congedato contro la sua volontà e a cui viene negata la pensione. Indebitato, senza opzioni e cercando di sostentare la propria famiglia, Harper si arruola con una forza militare privata clandestina.

Quando la prima missione va storta, si trova perseguitato e in fuga, avviluppato in una cospirazione pericolosa, cercando di sopravvivere abbastanza da tornare a casa e scoprire il movente di coloro che lo hanno tradito. Nel cast del film anche Kiefer Sutherland, Ben Foster, Gillian Jacobs e Eddie Marsan.



My fake boyfriend (24 giugno)

Andrew (Keiynan Lonsdale) ha un grosso problema: non riesce a stare lontano dal fidanzato tossico che lo ha appena scaricato. I suoi amici impiccioni (Dylan Sprouse e Sarah Hyland) decidono di aiutarlo creando "Cristiano", un perfetto finto fidanzato sui social media. Problema risolto, vero? Sbagliato! Mentre Cristiano diventa virale e diventa famoso in tutto il mondo, nella vita reale Andrew incontra il ragazzo dei suoi sogni, Rafi, un affascinante proprietario di un ristorante.

Andrew dovrà trovare un modo per porre fine all'altra finta storia, sfuggire dall'ex geloso e conquistare il cuore di Rafi in questa commedia divertente ed esilarante su alcune delle cose folli che facciamo per amore. Con Keiynan Lonsdale, Dylan Sprouse e Sarah Hyland, diretto da Rose Troche e scritto da Luke Albright & Joe Wanjai Ross e Greg Boaldin.



La famiglia Addams 2 (28 giugno)

Morticia e Gomez vivono con turbamento la fase adolescenziale dei loro figli, Mercoledì e Pugsley, che crescendo si mostrano sempre più indifferenti alle cene di famiglia e sempre più interessati ai loro passatempi mostruosi. Per recuperare il rapporto decidono di organizzare un viaggio in camper che coinvolga tutta la famiglia, tranne Nonna Addams che resterà a fare la guardia alla grande casa dove troverà il modo di spassarsela.

Con l'orribile camper stregato gli Addams si avventurano nei luoghi d'America più terrificanti, dove insieme a zio Fester ed al cugino IT vivranno spaventose avventure durante le quali, però, verranno turbati dalle stranezze di Mercoledì che si sente profondamente diversa dai suoi genitori. Il sequel del film animato offre nuovamente risate e divertimento a prova di grandi e piccini, con una nuova incredibile avventura della famiglia mostruosa per eccellenza che potete rivivere anche nella nostra recensione de La Famiglia Addams 2.



Altri film in uscita

Il primo del mese arrivano il controverso remake di Point Break, un cult come Fargo dei fratelli Coen e il premio Oscar Il discorso del re. Il 2 ecco la divertente commedia animata Bigfoot Family, mentre il 3 l'atipico thriller Inheritance. Il 6 è il turno di Zac Efron con We are you friends e della recente commedia nostrana Con chi viaggi?.

Il 9 è tempo di sequel con Now you see me 2, dove torna il super cast di maghi / illusionisti, mentre il 13 tocca a La paranza dei bambini, adattamento del romanzo di Saviano. Un cult di fine anni Novanta come Arlington Road - L'inganno arriva il 18, il 23 ecco invece il divertente La cena perfetta. Infine segnaliamo l'uscita dell'agonistico Ghiaccio, che entra in catalogo il 26 del mese.