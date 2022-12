Amazon Prime Video, i film di gennaio 2023: da Lamborghini a Ipersonnia

Sono solo tre i titoli al momento annunciati che sbarcheranno nel catalogo di Amazon Prime Video nel primo mese del nuovo anno, sicuramente in grado di intercettare diversi tipi di pubblico in quanto ognuno appartenente a un relativo genere. Per altre uscite recenti leggete il nostro articolo sulle uscite Amazon Prime Video di dicembre 2022.



Partiamo infatti da un biopic di stampo classico dedicato a tutti gli appassionati dei motori, ovvero Lamborghini - The man behind the legend, che ripercorre la storia dell'omonimo fondatore della casa automobilistica famosa in tutto il mondo, inclusa la rivalità con Enzo Ferrari. Troviamo poi una commedia romantica come Un matrimonio esplosivo, con la coppia di protagonisti formata da Jennifer Lopez e Josh Duhamel che, prossima a sposarsi, deve fare i conti con le rispettive famiglie, e il thriller battente bandiera tricolore Ipersonnia, dove il nostro Stefano Accorsi è lo psicologo carcerario in un futuro dove i criminali sono condannati a dormire in uno stato di sonno profondo.



Lamborghini - The man behind the legend (19 gennaio)

Ambientato nel dopoguerra, porta sullo schermo una storia tutta italiana: non solo la vita dello storico fondatore della casa automobilistica Lamborghini, dagli inizi modesti come costruttore di trattori alla famigerata rivalità con Enzo Ferrari, ma anche la storia dell'Italia degli anni '50, un Paese impegnato nella complessa transizione verso una nuova modernità industrializzata.

Il film racconta l'uomo dietro il mito scavando nella mente e nelle emozioni di un genio visionario. Nel cast: Frank Grillo, Mira Sorvino, Gabriel Byrne, Romano Reggiani e il rapper napoletano Clementino. Potete vedere qui una clip in esclusiva tratta da Lamborghini - The man behind the legend.



Un matrimonio esplosivo (27 gennaio)

Darcy e Tom, interpretati da Jennifer Lopez e Josh Duhamel, riuniscono le loro famiglie, amorevoli ma sempre pronte ad esprimere giudizi, per il non plus ultra dei matrimoni, proprio quando la coppia inizia ad avere dei ripensamenti. E come se questa non fosse già una minaccia sufficiente, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando gli invitati vengono presi in ostaggio.

"Finchè morte non ci separi" assume un significato tutto nuovo in questa avventura comica e adrenalinica in cui Darcy e Tom dovranno salvare i loro cari - sempre che non si uccidano prima a vicenda.



Ipersonnia (28 gennaio)

Italia, futuro prossimo. Le vecchie carceri congestionate e violente sono solo un ricordo: ora i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo che li rende inoffensivi. L'ipersonno è un sistema economico ed efficiente, perché ha drasticamente ridotto il tasso di recidiva criminale. Ma non tutto funziona come dovrebbe: un giorno David Damiani (Stefano Accorsi), psicologo carcerario, si trova di fronte a un detenuto aggressivo di cui sono andati persi tutti i dati.

L'imprevisto innescherà una catena di eventi che costringeranno lo stesso David a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato, e con una cospirazione che coinvolgerà anche Viola, l'amore della sua vita, e che lo porterà a scoprire che niente è ciò che sembra.