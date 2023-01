Amazon Prime Video, i film di febbraio 2023: da La stranezza a Bullet Train

Eccoci arrivati come di consueto al nostro appuntamento mensile nel quale vi portiamo alla scoperta dei titoli in arrivo nelle prossime settimane nel catalogo di Amazon Prime Video: scopriamo perciò cosa ci attende nel mese di febbraio 2023. Al momento i film originali annunciati sono soltanto tre, molto diversi l'uno dall'altro. Arrivano infatti il documentario calcistico Federico Chiesa - Back on track, sull'attaccante della Juventus e della nazionale italiana e sul suo recupero dall'infortunio, la commedia scritta e interpretata da Fabio Volo Una gran voglia di vivere e il romantico Somebody I used to know, una storia d'amore sulla riscoperta di se stessi.



Numerosa la lista di pellicole che faranno la comparsa per la prima volta sulla piattaforma, come potete leggere nella relativa panoramica e dove non mancano titoli di peso come Bullet Train, La stranezza e Una donna promettente.



Federico Chiesa - Back on track (3 febbraio)

9 gennaio 2022, Stadio Olimpico di Roma. Alla mezz'ora del primo tempo Federico Chiesa si accascia a terra, urlando di dolore: si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro. È l'inizio di un calvario lungo dieci mesi, durante il quale Federico dovrà riscoprirsi, come atleta e come uomo. Al suo fianco ci saranno la famiglia, i compagni, lo staff della Juventus e un nuovo prezioso amore.

Attraverso filmati esclusivi della vita quotidiana, il documentario racconterà la riabilitazione del calciatore bianconero, le soddisfazioni dopo ogni traguardo conquistato e le fasi più dure e coraggiose verso il ritorno in campo. Federico Chiesa - Back on Track è la prima produzione originale di Juventus Creator Lab, dove vengono ideati e prendono vita tutti i contenuti digitali del club. Il documentario è scritto da Alessandro d'Ottavi e ha come executive producer Marco Castellaneta e Giulio Sala.



Una gran voglia di vivere (5 febbraio)

Milano, giorni nostri. Marco, ingegnere, e Anna, architetta, dopo un colpo di fulmine in piena regola, anni di convivenza serena e la nascita del figlio Tommaso, sono in crisi. Quando Anna, che ha messo da parte le sue ambizioni per occuparsi del figlio, propone a Marco un trasferimento a Ibiza per ricominciare insieme un nuovo capitolo della loro vita, il marito rifiuta. Ma quando a Marco viene proposto un trasferimento di lavoro ad Amsterdam, lui inizia a pensarci. Intanto, Anna vorrebbe separarsi, Marco no, ma dal momento che hanno promesso a Tommaso un viaggio nella terra dei Vichinghi, decidono comunque di partire in camper per la Norvegia.

Il nuovo film diretto da Michela Andreozzi è liberamente tratto dall'omonimo romanzo, edito in Italia da Mondadori Libri S.p.A., scritto da Fabio Volo, che ne è anche protagonista insieme a Vittoria Puccini. Nel cast Paola Tiziana Cruciani, Rocío Muñoz Morales, Corrado Nuzzo e il giovanissimo Ludovico Nava.



Somebody I used to know (10 febbraio)

Ally (Alison Brie), produttrice TV maniaca del lavoro, affronta una grande battuta d'arresto professionale che la porta a trovare conforto nella sua cittadina d'origine. Passa una serata frenetica a ricordare il suo primo amore, Sean (Jay Ellis), e inizia a mettere in discussione tutto rispetto alla persona che è diventata. La situazione si fa ancora più confusa quando scopre che Sean si sta per sposare con Cassidy (Kiersey Clemons) la cui sicurezza e creatività ricordano a Ally la persona che era lei stessa un tempo.

Diretto da Dave Franco e scritto da Franco & Alison Brie, Somebody I Used To Know è una storia d'amore non convenzionale su tre persone che inaspettatamente si aiutano l'un l'altra a riscoprire chi sono veramente, da dove arrivano e dove stanno andando.



Altri film in arrivo

Io e Spotty (1 Febbraio)

Matteo ha ventisette anni ed è lead-animator presso un'importante società che produce cartoon per bambini. È un ragazzo introverso, ama la solitudine, parla pochissimo ed è diffidente al punto da risultare scontroso. Nel suo mondo solitario, ogni sera, quando torna dal lavoro, indossa una tuta di pelo, una maschera, e gioca a essere un cane di nome Spotty.



Io sono nessuno (4 Febbraio)

Quando una notte due ladri entrano nella sua casa di periferia, Hutch si rifiuta di difendere se stesso e la sua famiglia, sperando di prevenire una violenza maggiore. Suo figlio adolescente Blake, rimane deluso da lui, e sua moglie Becca sembra volerlo tenere sempre più lontano. Le conseguenze dell'incidente si scontrano con la rabbia ribollente di Hutch, innescando istinti dormienti e spingendolo verso un percorso brutale che farà emergere oscuri segreti e abilità letali. Potete leggere qui la nostra recensione di Io sono nessuno.



Voyagers (7 Febbraio)

Nuovo film sci-fi diretto da Neil Burger: un'astronave è diretta verso un pianeta da colonizzare, ma le persone a bordo si divideranno in due fazioni in lotta fra loro e rischieranno di compromettere la missione. Con Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead e Colin Farrell. La nostra recensione di Voyagers è a portata di clic.



Una donna promettente (8 Febbraio)

Tutti dicono che Cassie era una giovane donna promettente... fino ad un misterioso evento che ha brutalmente dirottato il suo futuro. Nella vita di Cassie però nulla è come sembra: è perfidamente intelligente, seducente e astuta, e vive una doppia vita segreta di notte. Ora un incontro inaspettato sta per dare a Cassie l'opportunità di rimediare agli errori del passato in questa avvincente e emozionante storia.



La stranezza (9 Febbraio)

Nella Sicilia del 1920, come venne a Pirandello l'idea di "Sei personaggi in cerca d'autore?". Grazie anche a due becchini di Agrigento, che dimenticano il loro lavoro scrivendo e interpretando farse irresistibili con la loro scalcinata compagnia teatrale. Con Toni Servillo, Ficarra e Picone.



Zone 414 (11 febbraio)

Film di fantascienza dove Guy Pearce interpreta un investigatore privato incaricato di ritrovare la figlia di uno scienziato, creatore di alcuni modelli di androidi tecnologicamente avanzati che ora vivono in una colonia robotica, conosciuta con il nome di Zona 414.



La notte del giudizio per sempre (20 Febbraio)

Non Ci Sono Più Regole. I membri di un movimento clandestino, non più soddisfatti della notte annuale di anarchia e omicidio, decidono di sopraffare l'America attraverso una campagna di caos e massacri senza fine. Nessuno è al sicuro. La mattina dopo Lo Sfogo, una banda di assassini mascherati attacca una ricca famiglia di allevatori del Texas e i loro dipendenti.



La scuola degli animali magici (20 febbraio)

Ida si è trasferita da poco in città e ora è la "ragazzina nuova" della Winterstein School. Ha un po' di difficoltà con la nuova classe e il primo giorno di scuola rimane un solo posto libero per lei - accanto all'altro bambino escluso dal gruppo, Benni. Un giorno l'insegnante presenta i bambini a Mortimer Morrison, che viaggia il mondo in cerca di "animali magici". Ognuno di questi animali è destinato a diventare l'anima gemella di un bambino.



Io rimango qui (20 febbraio)

La vita di Steffi non potrebbe essere più perfetta: è giovane, è nel pieno di una bellissima storia d'amore e ha in programma un viaggio con destinazione Parigi. Se non fosse che a pochi giorni dalla partenza, dopo una serie di controlli medici, una diagnosi le cambierà per sempre la sua vita: non ha molto più tempo. Ma Steve, un ragazzo che conosce a malapena, classico "bad boy", si offre di accompagnarla a Parigi.



Die Hart (24 febbraio)

Versione filmica della serie televisiva lanciata su Quibi. Kevin Hart veste i panni di un suo stesso alternativo che vuole diventare una star del cinema d'azione. Per riuscire nel suo intento, il comico si iscrive a una "scuola per action hero per cercare di realizzare il suo sogno.



Bullet Train (27 Febbraio)

Ladybug è uno sfortunato assassino determinato a fare il suo lavoro in pace dopo che un incarico di troppo è andato storto. Tuttavia, il destino potrebbe avere altri piani, quando l'ultima missione di Ladybug lo mette in rotta di collisione con avversari letali da tutto il mondo, tutti con obiettivi legati tra loro e in conflitto, sul treno più veloce del mondo... e deve ancora capire come fare a scendere. Non perdetevi la nostra recensione di Bullet Train.