Amazon Prime Video, i film di dicembre 2022: dai titoli natalizi all'horror

Sono quattro i titoli originali, annunciati al momento, in arrivo nel mese di dicembre 2022 nel catalogo di Amazon Prime Video: una lista forse un po' ridotta soprattutto per chi, in concomitanza con il periodo natalizio, avrebbe aspettato i classici fuochi d'artificio ma d'altronde si dice "chi s'accontenta, gode".



Ecco così che ci troviamo a parlare di quattro film molto diversi tra loro, come potete vedere dalle sinossi e schede a seguire. Per chi è in cerca di risate a tema ecco arrivare Improvvisamente Natale, commedia degli equivoci con Diego Abatantuono nelle vesti di guest-star e sempre restando nell'argomento anche il tenero e divertente Your Christmas or mine?, dove i due protagonisti finiscono per scambiarsi i rispettivi Natali. Atmosfere più inquiete e smaccatamente di genere con l'horror psicologico Nanny, mentre per chi vuole emozionarsi con incredibili storie vere ecco il documentario Wildcat, storia di un giovane ex soldato che ha trovato la propria rinascita nella natura dell'Amazzonia.

Improvvisamente Natale (1 dicembre)

Per Chiara (Sara Ciocca) il Natale è un momento speciale, ancor più di quanto lo sia per ogni bambino. Ogni anno, infatti, il Natale è anche l'occasione per rivedere l'adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario del delizioso alberghetto d'alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia. Quest'anno, però, i genitori di Chiara, Alberta (Violante Placido) e Giacomo (Lodo Guenzi), hanno deciso di mettersi in macchina sotto il sole bollente d'agosto, per una visita fuori stagione a Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l'amara notizia: si stanno separando.

Forse, se glielo dicesse lui, la piccola soffrirebbe meno... Il nonno, già in crisi perché rischia di dover vendere il suo amato hotel, accetta l'ingrato incarico di dare la notizia alla nipotina, ma prima vuole regalarle l'ultimo Natale felice... a Ferragosto!



Your Christmas or mine? (2 dicembre)

Il film segue le vicende di James e Hayley che finiscono per vivere l'uno il Natale nella famiglia dell'altra. Dopo essersi salutati in una stazione ferroviaria di Londra, entrambi prendono la stessa folle decisione di cambiare treno e sorprendersi a vicenda. Completamente ignari di essersi scambiati i Natali, Hayley si ritrova in una enorme villa in un piccolo villaggio nella campagna di Gloucester dove il Natale non esiste, mentre James si dirige a nord in una piccola casa bifamiliare nel Macclesfield ed entra nel caldo e caotico pandemonio che solo una grande famiglia può generare nel periodo natalizio.

Quando l'intero Paese è ricoperto dalla più grande nevicata mai registrata, i nostri sfortunati amanti si ritrovano intrappolati nel periodo più maniacale dell'anno. Le tradizioni natalizie vengono capovolte, i segreti vengono rivelati e le verità familiari raccontate con conseguenze esilaranti. La coppia si renderà conto che sono tante le cose che non sanno l'uno dell'altra.



Nanny (16 dicembre)

La pellicola firmata Amazon Studios segue le vicende di Aisha, una giovane donna immigrata dal Senegal, che ha scelto di ricostruirsi un futuro negli Stati Uniti. In cerca di lavoro, Aisha viene assunta da una facoltosa coppia di New York e diventa la tata della loro giovane figlia. Il desiderio della donna è far arrivare negli Stati Uniti il piccolo figlio che ha lasciato in Senegal. Aisha spera quindi che il nuovo lavoro le faccia guadagnare abbastanza denaro per poter ricostituire la sua famiglia, ma di fronte alla vita domestica instabile della famiglia appaiono le prime difficoltà.

Una presenza misteriosa e violenta inizia a tormentarla prima nel sonno e poi da sveglia, rendendo più difficile la realizzazione del sogno americano che tanto desidera.



Wildcat (30 dicembre)

Wildcat segue l'emozionante storia di un giovane veterano in viaggio in Amazzonia. Una volta lì, incontra una giovane donna che gestisce un centro di recupero e riabilitazione della fauna selvatica e la sua vita trova un nuovo significato quando gli viene affidata la vita di un cucciolo di ocelotto - conosciuto anche come gattopardo americano. Quello che doveva essere un tentativo di fuga dalla vita, si rivela un viaggio inaspettato di amore, scoperta e guarigione.

Un documentario che segue la rinascita del protagonista, passato dagli orrori della guerra - e al quale era stato diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico - alla bellezza incontaminata della foresta amazzonica, dove ha finalmente trovato un nuovo motivo per vivere.