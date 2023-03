Amazon Prime Video, i film di aprile 2023: da Lillo a David Bowie

Una manciata di produzioni originali e alcune prime visioni, più altri cult relativamente recenti. Ad aprile il catalogo di Amazon Prime Video vede l'aggiunta di diversi titoli in grado di soddisfare bene o male i gusti di tutti. Gli amanti dei film italiani potranno ridere con il nuovo lungometraggio di Lillo ovvero Grosso guaio all'Esquilino: la leggenda del kung-fu nonché con l'arrivo della versione tutta nostrana de I moschettieri del Re; per chi apprezza storie a sfondo bellico ecco Sulle ali dell'onore - Devotion, adattamento dell'omonimo romanzo, mentre chi è in cerca di emozioni fantascientifiche potrà riscoprire un classico dello scorso decennio come Arrival o il più tensivo Life - Non oltrepassare il limite. E poi ancora horror, con Insidious - L'ultima chiave, racconti drammatici in Vicino all'orizzonte e All my life, produzioni d'autore quale Il collezionista di carte di Paul Schrader e una chicca imperdibile per tutti i fan di David Bowie come Moonage Daydream.



Grosso guaio all'Esquilino: la leggenda del kung-fu (6 aprile)

Roma. Davide è un tredicenne timido e un po' nerd con una grande passione per i minerali. Vive con sua madre Asia nel cuore del quartiere Esquilino, dove passa le giornate, insieme al suo amico Yang, a sfuggire dal bulletto della scuola, Nadir, e a sognare di conquistare il cuore di Yasmin. Grazie all'arrivo nella sua vita di Martino, un attore ormai in declino che gli insegnerà, a suo modo, l'arte del Kung fu, ritroverà la fiducia in se stesso e stringerà con lui una profonda amicizia.

Prodotto da Lucky Red in collaborazione con Prime Video, il film è diretto da YouNuts! e vede nel cast Lillo Petrolo, Carolina Crescentini, Riccardo Antonaci, Ludovica Nasti, Yoon C. Joyce, Ismaelchrist Carlotti, Mario Luciani con Giorgio Colangeli.



Sulle ali della speranza (7 aprile)

Questa straordinaria storia vera di fede e sopravvivenza segue lo straziante viaggio del passeggero Doug White (Dennis Quaid) per far atterrare in sicurezza un aereo e salvare tutta la sua famiglia da un pericolo insormontabile, dopo che il loro pilota muore inaspettatamente a metà volo.

Diretto da Sean McNamara e scritto da Brian Egeston, nel cast troviamo Dennis Quaid, Heather Graham e Jesse Metcalfe. Un film che promette una sana dose di avventura e retorica classica, con Quaid che torna in ruolo molto simile a quello già interpretato ne Il volo della fenice (2004).



Sulle ali dell'onore - Devotion (7 aprile)

Devotion, un'epopea di guerra aerea basata sull'omonimo bestseller, racconta la straziante storia vera di due piloti di caccia d'élite della Marina statunitense durante la guerra di Corea. I loro eroici sacrifici li avrebbero resi i più celebri gregari della Marina. Diretto da J. D. Dillard, il film è basato sul libro di Adam Makos.

Il cast è composto da Jonathan Majors, Glen Powell, Christina Jackson, Thomas Sadoski, Joe Jonas. Glen Powell torna in un altro ruolo aereo dopo aver già vestito i panni di Jake "Hangman" Seresin in un altro cult delle evoluzioni in volo, come potete leggere nella nostra recensione di Top Gun: Maverick.



Caccia all'agente Freegard (20 aprile)

Il seducente Robert Freegard (James Norton) si finge agente segreto dell'MI5 sotto copertura, circuendo innumerevoli vittime. La sua carriera di truffatore, però, è in bilico quando Alice (Gemma Arterton), una donna inizialmente innamorata di lui, incomincia a nutrire dei sospetti sulla sua vera identità.

Parte, così, una caccia all'uomo ad alto rischio... Il film è diretto da Declan Lawn e Adam Patterson ed è tratto dall'articolo Chasing Agent Freegard scritto da Michael Bronner, ispirato a sua volta ad una storia realmente accaduta. La critica lo ha accolto abbastanza positivamente, con un 73% di recensioni positive sull'aggregatore RottenTomatoes.



Judy Blume Forever (21 aprile)

Generazioni di lettori si sono ritrovati in un libro di Judy Blume. Solo il suo nome fa scattare un'ondata di ricordi per chiunque abbia impugnato uno dei suoi numerosi tascabili. Per decenni, l'onestà radicale della Blume ha confortato e affascinato i lettori - e l'ha portata al centro di polemiche per la sua franchezza sulla pubertà e sul sesso. Ora l'amata autrice americana condivide candidamente la sua storia di adolescenza.

Le registe Davina Pardo e Leah Wolchok, vincitrici di un Emmy, ripercorrono il viaggio della Blume da bambina timorosa e fantasiosa a pioniera della narrazione che ha elevato la vita fisica ed emotiva di bambini e adolescenti, fino a scrittrice bandita che continua a lottare contro la censura ancora oggi.



Altri film in arrivo ad aprile 2023

Vicini di casa (1 aprile)

Giulio e Federica stanno insieme da molti anni ma il loro matrimonio non funziona più come una volta. A malapena si parlano e solo per punzecchiarsi, i conflitti quotidiani sono diventati la norma. Una sera Federica decide di invitare i nuovi vicini del piano di sopra, Laura e Salvatore, una coppia affiatata, vitale, vivace e spesso "rumorosa". I due faranno loro una proposta provocatoria che cambierà la sorte della serata con conseguenze sorprendenti...



Vicino all'orizzonte (1 aprile)

Vicino all'orizzonte è una grande storia d'amore, quel tipo di amore capace di affrontare ogni avversità, anche la prospettiva di un destino doloroso.



Arrival (1 aprile)

Quando un misterioso oggetto proveniente dallo spazio atterra sul nostro pianeta, per le susseguenti investigazioni viene formata una squadra di élite, capitanata dall'esperta linguista Louise Banks (Amy Adams). Mentre l'umanità vacilla sull'orlo di una Guerra globale, Banks e il suo gruppo affronta una corsa contro il tempo in cerca di risposte - e per trovarle, farà una scelta che metterà a repentaglio la sua vita e, forse, anche quella del resto della razza umana.



Insidious - L'ultima chiave (1 aprile)

Lin Shaye torna nella parte della dottoressa Elise Rainier, la brillante parapsicologa che stavolta deve affrontare la sua ossessione più terribile, proprio nella casa di famiglia. Se siete curiosi di sapere cosa ne pensa la nostra redazione, leggete la recensione di Insidious - L'ultima chiave.



Life: Non oltrepassare il limite (1 aprile)

Life: Non oltrepassare il limite racconta la storia dell'equipaggio di una stazione spaziale internazionale in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia: raccogliere la prima prova di una vita terrestre su Marte. Quando l'equipaggio inizia a svolgere le prime ricerche sul campione, capirà di trovarsi di fronte una forma di vita più intelligente del previsto.



L'uomo della strada (4 aprile)

Irene ha 8 anni quando assiste come unica testimone alla morte del padre per mano di un pirata della strada che scappa via. Perseguitata dal senso di colpa per non riuscire a ricordare il volto dell'assassino, Irene diventa una adolescente ribelle e introversa con l'unica ossessione di farsi giustizia. Abbandona la scuola e trova lavoro nella fabbrica di proprietà del glaciale e affascinante Michele che è proprio l'uomo che era al volante dell'auto. La ragazza sembra non riconoscerlo, lui invece non ha dubbi...



All my life (5 aprile)

Jennifer Carter e Solomon Chau sono fidanzati, dolci e affiatati, prossimi al matrimonio e destinati a una lunga e felice vita davanti. Ma quando, a Dicembre, a Sol viene diagnosticato un cancro terminale al fegato, il loro piano di celebrare la propria unione con una cerimonia estiva appare impossibile. Per questa corsa contro il tempo, Jenn e Sol sono affiancati da parenti e amici per una raccolta fondi che possa aiutarli a organizzare il matrimonio dei loro sogni in sole due settimane.



Moonage Daydream (6 aprile)

Un'esperienza cinematografica immersiva con molte immagini inedite di concerti; un'odissea spaziale audiovisiva che non solo illumina l'eredità enigmatica di David Bowie, ma rappresenta anche una guida per condurre una vita soddisfacente e significativa nel ventunesimo secolo. Raccontato attraverso musica, performance e filmati inediti sublimi, Moonage Daydream è il primo titolo ufficialmente autorizzato che esplora il viaggio creativo, musicale e spirituale di Bowie, guidato dalla narrazione dell'artista stesso.



Il collezionista di carte (14 aprile)

Dei fantasmi del passato non ci si libera così facilmente. Il film di Paul Schrader vede Oscar Isaac nel ruolo di William Tell, un ex militare che vive come giocatore d'azzardo professionista e attira l'interesse di una misteriosa finanziatrice. La vita ordinaria di Tell viene però sconvolta dall'incontro con Kirk (Tye Sheridan), un giovane in cerca di vendetta contro un nemico comune. La nostra recensione de Il collezionista di carte è a portata di clic.



Il ragazzo e la tigre (17 aprile)

Il piccolo Balmani, nove anni, scappa dall'orfanotrofio in cui vive per tornare nella sua città Kathmandu. Durante il viaggio la sua strada incrocia quella di un cucciolo di tigre del Bengala, catturato da una banda di avidi bracconieri pronti a venderlo al mercato nero.Il bambino riesce a salvarlo e decide di portarlo con sé al famoso monastero Taktsang, noto come Tana della Tigre.



Baby Boss 2 - Affari di famiglia (23 aprile)

Anche se ormai ricco sfondato, Ted Templeton tornerà al suo passato di Baby Boss, ritroverà l'antica rivalità con suo fratello e insieme faranno una scoperta scioccante: a quanto pare, la figlia di Tim, Tina, ha ereditato il lavoro di zio Ted come agente sotto copertura della BabyCorp. Ha la missione segreta di sventare un piano malvagio finalizzato a trasformare i bambini in piccoli mocciosi, e ha bisogno dell'aiuto di entrambi i fratelli! Ted e Tim torneranno bambini e vivranno un'avventura esilarante e bizzarra che ricorderà loro la vera forza della famiglia!



State Of Consciousness (24 aprile)

Incubi e realtà diventano indistinguibili per Stephen quando è costretto a prendere farmaci per un disturbo psicologico che non ha. Per ritrovare la sanità mentale e tornare alla sua vita normale, decide di sfuggire alle grinfie dei nefasti dottori.



Moschettieri del re (27 aprile)

D'Artagnan, Porthos, Athos e Aramis. Oggi sono un allevatore di bestiame con un improbabile accento francese, un castellano lussurioso, un frate indebitato e un locandiere ubriacone, che per amor patrio saranno di nuovo moschettieri. Cinici, disillusi e sempre abilissimi con spade e moschetti, saranno richiamati all'avventura dalla Regina Anna per salvare la Francia dalle trame ordite a corte dal perfido Cardinale Mazzarino, con la sua cospiratrice Milady.



La ragazza di Stillwater (30 aprile)

La ragazza di Stillwater racconta il viaggio di un trivellatore petrolifero americano dall'Oklahoma a Marsiglia per visitare la figlia da tempo lontana, in prigione per un omicidio che afferma di non aver commesso. Di fronte alle barriere linguistiche, alle differenze culturali e a un sistema legale complesso, Bill Baker si costruisce una nuova vita in Francia, facendo dell'assoluzione della figlia la propria missione personale. Potete leggere qui la nostra recensione di La ragazza di Stillwater.