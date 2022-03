Amazon Prime Video, i film di aprile 2022: arriva La cena delle spie

Un mese più scarno rispetto ai precedenti quello che si prospetta per i cinefili abbonati ad Amazon Prime Video, visto che ad aprile sono soltanto tre gli original ad oggi annunciati in arrivo sulla piattaforma e uno di questi è un documentario indirizzato prevalentemente ai fan di una famosa cantante. Stiamo parlando di Laura Pausini, protagonista assoluta del doc Laura Pausini - Piacere di Conoscerti, che ripercorre la sua carriera sin dagli inizi con la vittoria al Festival di Sanremo nel 1993. Per ciò che concerne i prodotti di pura finzione ci troviamo davanti a due titoli molto diversi tra loro, sia a livello produttivo che di genere. Il primo è il thriller La cena delle spie, che vede Chris Pine e Thandie Newton alle prese con un complotto su larga scala nell'adattamento dell'omonimo romanzo. Il secondo è la commedia romantica, battente bandiera francese ma ambientata Oltreoceano, I love America, dove Sophie Marceau è alla ricerca di un nuovo amore.



Laura Pausini - Piacere di Conoscerti (7 aprile)

Esperienze incredibili e quasi trent'anni di carriera ma cosa avrebbe fatto Laura se non avesse vinto Sanremo? Lo scoprirete in Laura Pausini - Piacere di Conoscerti disponibile dal 7 Aprile. Per raccontare la sua storia, Laura torna sui suoi passi, dall'infanzia a tutte le tappe di una straordinaria carriera e alla quotidianità, immaginando per la prima volta quello che sarebbe potuto succedere se non avesse avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita da star globale.

Il documentario è diretto da Ivan Cotroneo, già regista dei lungometraggio La kryptonite nella borsa (2011) e Un bacio (2014) - leggete qui la nostra recensione di Un bacio - e promette grandi emozioni, in particolar modo per i fan della popolare cantante italiana, che continua a ottenere successi in tutto il mondo.



La cena delle spie (8 aprile)

Quando due agenti della CIA ed ex amanti, Chris Pine e Thandie Newton, si riuniscono per indagare su un dirottamento terroristico, si rendono conto che non tutto è come sembra. In questo thriller oscuro e misterioso devono decidere di chi ci si può fidare e chi invece è stato compromesso. Basato sull'omonimo romanzo di Olen Steinhauer.

Dal libro di successo, un thriller che promette azione e spettacolo in egual misura, con un cast che oltre ai due protagonisti può contare anche su guest-star d'eccellenza del calibro di Jonathan Pryce e Laurence Fishburne. Questo adattamento è diretto dal regista danese Janus Metz, già autore dell'interessante biopic a sfondo tennistico Borg McEnroe (leggete qui la nostra recensione di Borg McEnroe).



I love America (19 aprile)

In questo originale Amazon di produzione francese, Lisa (Sophie Marceau) è una donna single che decide trasferirsi da Parigi a Los Angeles. I suoi figli hanno ormai da tempo lasciato la casa di famiglia e la protagonista è reduce dalla recente scomparsa della madre. Lisa ha bisogno di un cambiamento radicale e nella città degli angeli viene aiutata dal suo migliore amico Luka (Djanis Bouzyani), che ha trovato fortuna negli Stati Uniti grazie al suo iconico drag queen bar, sebbene anche lui fatichi a trovare l'anima gemella.

Luka si impegnerà per aiutare Lisa a ricominciare da zero creandole un profilo su un sito di appuntamenti. Così conosce John (Colin Woodell)... Questa commedia romantica è diretta da Liza Azuelos, esperta nel filone, conosciuta soprattutto per il dittico composto da LOL - Il tempo dell'amore e LOL - Pazza del mio migliore amico.



Altre uscite di aprile 2022

Il primo del mese nuova sfornata di cult più o meno recenti, alcuni dei quali hanno fatto anche discutere non proprio per motivi idilliaci negli ultimi giorni. Dal Soldato Jane di Ridley Scott, oggetto della battuta che ha scatenato lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, ad Essere John Malkovich, da C'era una volta in America ad Austin Powers - Il controspione.

E poi ancora altri titoli più o meno conosciuti del calibro di American Hustle - L'apparenza inganna, con un supercast delle grandi occasioni, il drammatico American Honey, la commedia romantica Sognando Manhattan e il leggero Guida sexy per brave ragazze.