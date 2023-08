Amazon Prime Video, i film di agosto 2023: ecco Venom - La furia di Carnage

Una manciata di produzioni originali e qualche prima visione di peso sollazzeranno gli abbonati di Amazon Prime Video nelle torride settimane di agosto. Arrivano commedie gangsteristiche come Bandit e altre "regali" quali Rosso, bianco e sangue blu, avventure a sfondo bellico come Operazione Kandahar con Gerard Butler e proposte nostrane quali Gli attassati e l'on the road La primavera della mia vita. E poi spazio ad antieroi provenienti dal mondo dei fumetti con il sequel Venom: La furia di Carnage, film premi Oscar con il Belfast di Kenneth Branagh e intensi drammi con Till - Il coraggio di una madre, per un mese sicuramente ricco di varietà ed emozioni eterogenee.



Bandit (7 agosto)

Dopo essere evaso da una prigione del Michigan, un affascinante criminale di professione assume una nuova identità in Canada, raggiungendo il record di 59 colpi mentre viene braccato da una task force della polizia. Basato sulla storia di The Flying Bandit, alias Gilbert Galvan Jr., il film prende spunto da una serie di interviste e fatti raccontati nel libro pubblicato nel 1996 da Ed Arnold e Robert Knuckle.

Crime drama diretto da Allan Ungar e interpretato da Mel Gibson, Josh Duhamel ed Elisha Cuthbert. Già uscita Oltreoceano, la pellicola ha riscosse buone recensioni da parte della critica, che sottolinea come sia la miglior interpretazione di Duhamel nella sua carriera.



Rosso, bianco e sangue blu (11 agosto)

Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e il Principe Henry d'Inghilterra (Nicholas Galitzine) hanno molto in comune: bell'aspetto, un innegabile carisma, fama internazionale... e un totale disprezzo reciproco. Separati da un oceano, la loro faida di lunga data non è mai stata davvero un problema, finché una disastrosa, e molto pubblica, lite ad un evento reale diventa cibo per i tabloid, creando un possibile intoppo nel momento peggiore possibile nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Le due famiglie e i collaboratori, per cercare di limitare i danni, costringono i due rivali a inscenare una "tregua". Ma il gelido rapporto tra Alex ed Henry inizia inaspettatamente a trasformarsi in una timida amicizia e l'attrito che c'era tra loro lascia spazio a qualcosa di più profondo di ciò che si sarebbero mai aspettati. Basato sul romanzo di Casey McQuiston, best seller del New York Times acclamato dalla critica, Rosso, bianco e sangue blu segna il debutto come regista e co-sceneggiatore di film del drammaturgo premiato con un Tony Award Matthew López (The Inheritance).



Operazione Kandahar (24 agosto)

In Operazione Kandahar, Tom Harris (Gerard Butler), un agente della CIA sotto copertura, è bloccato in territorio ostile in Afghanistan. Dopo che la sua missione è stata smascherata, deve combattere per raggiungere, insieme al suo traduttore afghano, un punto di estrazione a Kandahar, evitando le forze scelte nemiche e le spie straniere incaricate di dar loro la caccia.

Diretto da Ric Roman Waugh, con Gerard Butler, Navid Negahban, Ali Fazal, Travis Fimmel, Elnaaz Norouzi. Il regista e Butler avevano già lavorato insieme in Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen (2019), terzo capitolo della popolare saga action, e nel catastrofico Greenland (2020). Il film è ispirato a uno script parzialmente autobiografico nel quale Mitchell LaFortune, ex membro delle forze di intelligence, ha raccontato alcune delle esperienze vissute quando si trovava impegnato in Afghanistan nel 2013.



Gli attassati (31 agosto)

Gli abitanti di una piccola cittadina del Sud, già messi in ginocchio dalla crisi economica e dalla pandemia, vengono improvvisamente sommersi di cartelle esattoriali da Equitù. In realtà, dietro la "tassazione illecita" c'è il Sindaco, un uomo cinico e corrotto, disposto a tutto pur di conquistare la poltrona di Segretario del suo partito. Tra le vittime degli esattori ci sono Toni, squattrinato rappresentante di guanti e mascherine, ed Emanuele, bizzarro hair-stylist per cani.

Da perfetti sconosciuti, i due diventano complici nell'unica via d'uscita possibile: intrufolarsi nella sede di Equitù per rubare e far sparire tutte le copie delle loro cartelle esattoriali e con esse anche i loro debiti.

Diretto da Lorenzo Tiberia, con Matranga & Minafò, Maurizio Bologna, Alfonso Postiglione, Vittorio Ciorcalo, Franco Pinelli e con la partecipazione speciale di Gigio Morra.



Film non originali in prima visione

Venom - La furia di Carnage (3 agosto)

Tom Hardy torna sul grande schermo nei panni del letale Venom, uno dei personaggi più complessi della Marvel. Alla ricerca del suo prossimo scoop, il giornalista Eddie Brock ottiene un'intervista esclusiva con un assassino incarcerato nel braccio della morte Cletus Kasady (Woody Harrelson) che scopre il segreto di Eddie e diventa l'ospite di Carnage, un simbionte minaccioso e terrificante. Eddie e Venom devono andare oltre il loro rapporto controverso e collaborare per sconfiggere Carnage.

Diretto da Andy Serkis (Mowgli: Il figlio della giungla), con la partecipazione di Michelle Williams e Naomie Harris nei panni di Shriek. Potete leggere qui la nostra recensione di Venom - La furia di Carnage.



La primavera della mia vita (6 agosto)

Dopo la rottura del loro sodalizio professionale e un lungo periodo di silenzio, Antonio (Dimartino) ricontatta Lorenzo (Colapesce) per un nuovo, misterioso e affascinante progetto. Questa volta la musica non c'entra, ma la posta in gioco è così alta da smontare l'iniziale diffidenza di Lorenzo e la scadenza così stretta da trascinare i due amici in una spericolata, quanto temeraria, corsa contro il tempo in cui le sorprese non finiscono mai. E Antonio e Lorenzo dovranno fare i conti con il proprio passato e con se stessi, fino ad una sconvolgente rivelazione.

Il film è diretto da Zavvo Nicolosi, alla sua opera prima. La sceneggiatura è di Michele Astori, Antonio Di Martino, Lorenzo Urciullo e Zavvo Nicolosi. Colapesce e Dimartino firmano anche la colonna sonora originale uscita per CAM Sugar.



Till - Il coraggio di una madre (20 agosto)

Till, una storia di coraggio che pone attenzione su un fatto di cronaca nera che alla fine degli anni '50 sconvolse lo Stato del Mississippi. Till racconta la grave vicenda di Mamie Till-Mobley (Danielle Deadwyler), la cui ricerca della giustizia per il figlio di 14 anni Emmett Louis Till (Jalyn Hall) divenne un'occasione galvanizzante che ha contribuito alla creazione del movimento per i diritti civili.

Il film è diretto da Chinonye Chukwu che lo ha scritto con Keith Beauchamp, che già molti anni fa si era occupato della vicenda nel documentario The Untold Story of Emmett Louis Till. Il regista ha sottolineato l'importante ruolo di Mamie nell'aver originato un moderno movimento per i diritti civili che ha incoraggiato e stimolato numerosi gruppi attivisti a lottare per la libertà. Ha anche condiviso il suo sentimento di responsabilità nel difendere e portare alla luce l'eredità di Mamie.



Belfast (28 agosto)

La storia inizia a Belfast nel 1969 e racconta la vita di Buddy, un ragazzino di famiglia protestante che cresce nella città apparentemente tranquilla di Belfast, innamorato di una compagna di classe cattolica, e con un padre che gli offre preziosi consigli di vita. La situazione precipita quando iniziano i disordini in città, tra autobombe esplosive e scazzottate per strada e diventa chiaro come Belfast non sia più un luogo sicuro. Il padre del ragazzo infatti intende trasferirsi in Inghilterra e il bambino vorrebbe che i suoi nonni venissero con loro, anche per via dello stretto legame con il nonno.

Scritto e diretto da Kenneth Branagh, Belfast è una commovente storia di amore, risate e perdita nell'infanzia di un ragazzo, tra la musica e il tumulto sociale della fine degli anni '60. Vincitore del Premio Oscar 2022 per la miglior sceneggiatura originale. La nostra recensione di Belfast è a portata di clic.



Altre uscite agosto 2023

Lego Batman: Il film (1 agosto)

La più ironica avventura dedicata all'Uomo Pipistrello arriva grazie allo spin-off di The LEGO Movie. Potete leggere qui la nostra recensione di Lego Batman Il film.



Catwoman (1 agosto)

Halle Berry è una bella designer che muore dopo aver scoperto segreti scottanti e viene riportata in vita da un gatto, scoprendo di possedere incredibili capacità feline.



A star is born (15 agosto)

Bradley Cooper esordisce dietro la macchina da presa con la nuova versione di una storia classica che può contare su una straordinaria Lady Gaga.



Interstellar (15 agosto)

Christopher Nolan ci porta nello spazio alla ricerca di noi stessi e del nostro futuro. La nostra recensione di Interstellar è a portata di clic.



Cosa voglio di più (15 agosto)

Commedia diretta da Riccardo Milani con protagonista Paola Cortellesi nei panni di un'impiegata al ministero che dietro le apparenze è in realtà un'agente segreta.



Il tuttofare (19 agosto)

Sergio Castellitto mattatore assoluto nella commedia di Valerio Attanasio, sceneggiatore di Smetto Quando Voglio. Ecco qui la nostra recensione di Il tuttofare.



Sono tornato (30 agosto)

Luca Miniero porta sugli schermi italiani il remake del film tedesco Lui è tornato, con Benito Mussolini al posto di Adolf Hitler.



Sconnessi (30 agosto)

Commedia tutta nostrana che vede una serie di personaggi alle prese con un'improvvisa mancanza di connessione internet, con tutte le conseguenze del caso.