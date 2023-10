Amazon Prime Video, il catalogo film di ottobre vale l'abbonamento?

Un buon mix tra proposte originali e prime visioni di sicuro appeal per il grande pubblico caratterizza l'ottobre di Amazon Prime Video, con l'arrivo in catalogo di film di diverso genere in grado di intercettare i gusti di un pubblico il più eterogeneo possibile. Dall'horror di Totally Killer alla fantascienza di Awareness e Dual - Il clone, dal live-action dedicato a Jigen Daisuke fino a Russell Crowe nelle vesti di Padre Amorth a combattere il demonio ne L'esorcista del papa e Adam Driver che invece deve vedersela addirittura coi dinosauri in 65 - Fuga dalla Terra. Emozioni e divertimento non mancano, e molti altri titoli inediti vi attendono nelle prossime settimane sulla popolare piattaforma di streaming.



Totally Killer (6 ottobre)

35 anni dopo lo scioccante omicidio di tre adolescenti, il famigerato "Sweet Sixteen Killer" torna nella notte di Halloween per mietere una quarta vittima. La diciassettenne Jamie (Kiernan Shipka) ignora l'avvertimento della madre iperprotettiva (Julie Bowen) e si trova faccia a faccia con il maniaco mascherato e, in fuga per la sua vita, viaggia accidentalmente nel tempo fino al 1987, anno degli omicidi originali.

Costretta a navigare nella cultura sconosciuta e stravagante degli anni '80, Jamie si allea con la madre adolescente (Olivia Holt) per sconfiggere l'assassino una volta per tutte prima di rimanere bloccata nel passato per sempre.



Awareness (11 ottobre)

Ian, un adolescente ribelle che vive ai margini della società, può manipolare le menti grazie alla sua capacità di generare illusioni visive. Ian usa questa sua abilità per sopravvivere, compiendo piccole truffe. Ma quando una di queste andrà male e le sue illusioni saranno fuori controllo in pubblico, Ian diventerà il bersaglio di due organizzazioni rivali, che cercheranno di sfruttare i suoi poteri.

Co-produzione tra Spagna e Stati Uniti, questo action sci-fi ad alta tensione promette emozioni per gli appassionati del genere, con una storia ricca di intrighi e mistero nel quale il protagonista si ritroverà coinvolto proprio per via dei suoi poteri. Se siete incuriositi, ecco qui il trailer di Awareness recentemente diffuso dalla piattaforma di streaming.



The Burial (13 ottobre)

Ispirato a fatti realmente accaduti, quando un affare concluso con una stretta di mano va a monte, il proprietario di un'impresa di pompe funebri Jeremiah O'Keefe (Tommy Lee Jones) si rivolge all'avvocato Willie E. Gary (Jamie Foxx) per salvare l'azienda di famiglia. Gli animi si surriscaldano e le risate si susseguono mentre l'improbabile coppia stringe un legame e denuncia la corruzione aziendale e l'ingiustizia razziale in questa storia ispirata e trionfale.

Liberamente ispirato alla storia vera che ha visto protagonista il legale Willie E. Gary e il suo cliente Joseph O'Keefe negli anni Novanta, il film è l'adattamento di un articolo ispirato alla reale vicenda effettivamente accaduta ai due uomini. Presentato in anteprima a Toronto, il film ha già ottenuto il plauso della critica d'Oltreoceano.



Jigen Daisuke (13 ottobre)

Il film racconta una storia originale sul leale e malinconico personaggio partner di Lupin, nato dalla matita di Monkey Punch. Nel film Jigen sente che c'è qualcosa che non va nella sua fidata Combat Magnum (S&W M19). Si reca quindi in Giappone per la prima volta dopo anni per cercare il più grande armaiolo del mondo (che, guarda caso, gestisce un negozio di orologi).

Live action dedicato all'iconico braccio destro di Lupin III, cappello sempre in testa e sigaretta in bocca d'ordinanza, infallibile con la pistola. A interpretare l'amatissimo personaggio dell'anime è Tetsuji Tamayama, che ne aveva già vestito i panni nella prima versione in carne e ossa, come potete leggere nella nostra recensione di Lupin III (2014).



Dual - Il clone (20 ottobre)

Dopo aver ricevuto una diagnosi terminale, Sarah decide di farsi clonare per evitare il dolore della partita ai suoi amici e familiari. Quando si riprende miracolosamente, il suo tentativo di evitare la clonazione già avviata fallisce nel nulla e questo la obbliga a un duello mortale contro il suo doppelganger. Ora ha un anno di tempo per allenare il suo corpo e la sua mente a quello scontro per la sua vita.

Karen Gillan ed Aaron Paul sono i protagonisti di questo sci-fi che fin dalle premesse si tinge di note drammatiche ed esistenziali, pur innestate in un contesto di genere che siamo sicuri regalerà sorprese al pubblico di appassionati. Se volete saperne di più sul regista Riley Stearns, recuperate la nostra recensione di L'arte della difesa personale (2019).



65 - Fuga dalla Terra (29 ottobre)

Dopo un incidente catastrofico su un pianeta sconosciuto, il pilota Mills (Adam Driver) scopre subito di essere rimasto bloccato sulla Terra... 65 milioni di anni fa. Con una sola possibilità di salvezza, Mills e l'unica altra sopravvissuta, Koa (Ariana Greenblatt), devono farsi strada attraverso un territorio sconosciuto e pieno di pericolose creature preistoriche in un'epica lotta per la sopravvivenza.

Dagli sceneggiatori di A Quiet Place e dal produttore Sam Raimi arriva 65: Fuga dalla Terra, un horror/thriller sci-fi interpretato da Adam Driver, Ariana Greenblatt e Chloe Coleman, scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods. Un film che nonostante i grandi nomi ha deluso la critica e il pubblico, incluse le nostre firme: qui la nostra recensione di 65 - Fuga dalla Terra.



L'esorcista del papa (31 ottobre)

Russell Crowe che combatte il demonio, nientemeno che nei panni di Padre Amorth, il più famoso esorcista al servizio della Chiesa: aveva tutte le carte in regola per confermarsi come scult dell'anno e invece non è dispiaciuto alla nostra redazione, come potete leggere nella nostra recensione de L'esorcista del papa.

Un horror a tema possessioni improntato al puro divertimento di genere, senza mezze misure e pardossalmente saggio nel suo non prendersi mai sul serio, affidando al carisma di un Russell Crowe che sembra crederci veramente il peso di una storia via via più rocambolesca e riciclante gli archetipi, fino ad una resa dei conti finali dai contorni apocalittici.



Altre uscite di ottobre su Amazon Prime Video

After 5 (3 ottobre)

Il quinto e ultimo capitolo della saga di After vede Hardin fare fatica per andare avanti. Assediato dal blocco dello scrittore e dalla rottura con Tessa, Hardin si reca in Portogallo alla ricerca della donna a cui ha fatto un torto in passato e per ritrovare se stesso. Sperando di riconquistare Tessa, si rende conto di dover cambiare strada prima di prendere l'impegno definitivo.



57 seconds (4 ottobre)

Josh Hutcherson e Morgan Freeman sono i protagonisti di questo frenetico action thriller. Ogni secondo è importante per un tech blogger che possiede un device in grado di alterare il tempo e cerca vendetta contro una compagnia senza scrupoli, dando inizio a una disperata battaglia per la sopravvivenza.



Riscatto d'amore (6 ottobre)

Basato sul bestseller di Francine Rivers, Riscatto d'amore è il potente racconto di un amore e di una perseveranza inarrestabili, in cui il rapporto tra due giovani si scontra con la dura realtà della corsa all'oro nella California del 1850. È una sconvolgente storia sul potere dell'amore incondizionato e totalizzante. Riscatto d'amore dimostra che non c'è ferita che l'amore non possa guarire.



Addio al nubilato 2 (17 ottobre)

Quando Eleonora (Antonia Liskova) viene scaricata all'altare, la sua luna di miele si trasforma in un viaggio della speranza. Dovrà viaggiare da Nord a Sud per esaudire l'ultima richiesta di suo padre: seppellire in un terreno al confine con la Slovenia una curiosa reliquia. Al suo fianco ci saranno le sue inseparabili amiche Vanessa (Chiara Francini), Linda (Laura Chiatti) e Akiko (Jun Ichikawa).



The other Zoey (20 ottobre)

Zoey Miller, ragazza incredibilmente intelligente, frequenta l'ultimo anno delle superiori ed è del tutto disinteressata all'amore romantico. La sua vita viene sconvolta quando Zack, il ragazzo più popolare della scuola, rimane vittima di amnesia e comincia a scambiare Zoey per la sua fidanzata.



Mafia Mamma (23 ottobre)

Una donna proveniente dalla periferia americana si reca a Roma dopo aver inaspettatamente ereditato l'impero mafioso di suo nonno disconosciuto. Lì scopre che il desiderio del nonno, in punto di morte, era che fosse lei a guidare il suo impero mafioso. Così la sua vita cambia in un attimo, con sicari che cercano costantemente di assassinarla.



Winnie the Pooh - Sangue e miele (27 ottobre)

La versione horror di Winnie the Pooh non ci aveva per nulla entusiasmati, come potete leggere nel nostro speciale Winnie the Pooh: Sangue e Miele, ma può incuriosire quel pubblico che era cresciuto con la più famosa iconografia Disney, qui brutalizzata in un contesto splatter a basso costo dove è la violenza a farla da padrona.