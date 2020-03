Zombies - La vendetta degli innocenti, la recensione del film horror

Karen Tunny è rimasta da poco vedova dopo che il marito è scomparso in seguito a una grave forma di malattia terminale. La donna si è trasferita con le due figlie, l'adolescente Sarah e la piccola Emma, in una vecchia casa ereditata dal compagno deceduto, situata nel bosco adiacente la miniera abbandonata di Carlton. Qui, ottant'anni prima, venivano usati dei bambini - orfani figli di immigrati - per addentrarsi negli stretti cunicoli naturali. Molti di questi "imberbi schiavi" perdevano la vita per soffocamento o in seguito a crolli nella struttura e da allora la foresta è infestata dagli spettri senza pace delle giovanissime vittime. Fin dall'arrivo, la famiglia Tunny nota delle stranezze nella nuova dimora, a cominciare da macchie di sangue lasciate sulla porta quale rito di protezione.

Mentre Emma si sente attratta sempre più dalla selva, con risate e sussurri di coetanei che sembrano chiamarla, Karen si imbatte nel misterioso Hanks, un uomo che vive nei pressi e che la avverte di come il luogo sia abitato da spiriti senza pace. La protagonista, razionalmente, non dà credito alle sue parole ma con il passare dei giorni scoprirà come sia tutto vero e dovrà trovare un modo per salvare Emma prima che sia troppo tardi.

Sangue facile

Originariamente dietro la macchina da presa avrebbe dovuto sedere il maestro Tobe Hooper, che ha però deciso di abbandonare il progetto per realizzare Il custode (2005). Il suo posto in cabina di regia è stato così preso dal collega J.S. Cardone, autore meno altisonante che ricordiamo soprattutto per il discreto Radio Killer (1998). Si dice che la storia di Zombies - La vendetta degli innocenti sia liberamente ispirata a eventi reali, probabilmente a una di quelle classiche leggende urbane diffuse in vari angoli degli Stati Uniti. Il racconto segue una base alquanto canonica nell'horror moderno, con una diroccata casa in mezzo al nulla e un bosco infestato da creature mostruose, spettri di bambini che qui "resuscitano" come una sorta di improbabili morti viventi.

La fisicità delle numerose nemesi, che attaccano in massa i malcapitati durante le ore notturne, permette alla violenza di genere di insistere su toni splatter, con il sangue che scorre copioso in più occasioni.

Un terrore di routine

Tra eccessi di emoglobina e più canonici jump-scare, il film paga la mancanza di coesione identitaria e, con un finale poco verosimile per quanto visto in precedenza, si ha l'impressione di aver assistito a un mal assortito melting pot di toni e influenze messi insieme senza troppa ispirazione. Zombies - La vendetta degli innocenti ha una manciata di sequenze discretamente riuscite, complice anche la suggestiva ambientazione e una confezione comunque curata, ma l'atmosfera non trova mai un proprio equilibrio e anche i momenti più incisivi perdono di mordente in seguito a forzature e ingenuità narrative. Cardone tenta di affidarsi agli archetipi classici, tra porte che si aprono all'improvviso e apparizioni last-minute, con i vari spaventi ampiamente suggeriti sia dalla costruzione stessa della scena che dall'accompagnamento sonoro, togliendo di fatto l'effetto sorpresa.

Il cast, che può contare sulla solida interpretazione di Ben Cross in un fondamentale ruolo secondario, è ovviamente capitanato dalle figure femminili, con Lori Heuring, Scout Taylor-Compton e una appena novenne Chloë Grace Moretz a formare il trio al centro del racconto.