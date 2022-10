Z vuole giocare Recensione: un inquieto horror psicologico

Beth e Kevin sono i genitori del piccolo Joshua, un bambino di otto anni che da qualche tempo dialoga con un amico immaginario da lui chiamato Z. Una situazione comune all'infanzia di molti e che perciò non provoca particolare agitazione all'interno del nucleo familiare, almeno fino a quando l'invadente presenza di Z non comincia a giocare un ruolo sempre più cruciale, al punto di isolare il piccolo Joshua dai suoi compagni di classe e peggiorarne il rendimento scolastico.



In Z - Vuole giocare, in onda stasera su Rai 4, la madre decide così di far visitare il pargolo dal dottor Seager, che in passato aveva curato lei stessa da una simile patologia. Proprio scavando nel proprio passato Beth scopre che il solo modo per risolvere la situazione prima che sia troppo tardi sia quella di fare i conti con il proprio rimosso, con fantasia e realtà che si mescolano sempre di più in una deriva orrorifica che rischia di condurre a esiti sempre più pericolosi.



Z - Vuole giocare: sempre più in giù

Non è la Z di un cult come L'orgia del potere (1969) di Costa-Gravas, tornato recentemente alla ribalta per la scomparsa della protagonista Irene Papas, ma bensì una lettera dell'alfabeto con la quale si etichetta questa creatura sospesa tra realtà e immaginazione che finirà per tormentare la famiglia al centro del racconto. Famiglia che già deve affrontare non pochi dilemmi privati: dalla morte della madre di Beth alla situazione psico-fisica molto fragile della di lei sorella, fino alle frequenti liti coniugali dovuti alla gestione del piccolo Joshua, che una tragedia fosse incombente era palese già dai primi minuti.

Impressione poi confermata dalla deriva prettamente di genere che si insinua strisciante nelle dinamiche domestiche, con le apparizioni più o meno "sottili" di quest'ennesimo babau del cinema horror. Babau che diventa ben presto un mezzo per scavare nel complesso universo della follia, con la mezzora finale che è una vera e propria discesa negli inferi della mente da parte della protagonista, interpretata con la giusta sofferenza emozionale da Keegan Connor Tracy, la quale ha dichiarato "è stato un profondo viaggio nelle emozioni per me, ho dovuto come sequestrare me stessa per rimanere nel spazio mentale ed emotivo di questa donna combattuta".



Cosa va e cosa non va

L'operazione convince soprattutto grazie alla performance della sua bella e brava attrice e ad una manciata di sequenze in grado di suscitare una genuina inquietudine, con le apparizioni del suddetto villain al centro di altrettanti jump-scare, più o meno prevedibili ma in ogni caso adatti al relativo contesto e atmosfera. Rimane invece più superficiale la gestione dei rapporti con le figure che ruotano intorno a Beth, a cominciare proprio dal piccolo Joshua fino al marito Kevin e alla sorella Jenna, tutti caratterizzati al minimo sindacale come fossero semplici figure di contorno al dramma vissuto dal personaggio principale.

Allo stesso modo la pressoché assenza di sequenze in esterno, con l'azione limitata in spazi chiusi, amplifica sì il senso di crescente claustrofobia della ma comprime fin troppo il cuore di un racconto che rischia di bearsi eccessivamente nelle sue alte ambizioni di partenza. Se avete ancora voglia di horror leggete il nostro speciale sui 10 migliori horror originali Netflix.