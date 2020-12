Your Name Engraved Herein, la recensione del film Netflix

A Taiwan nel 1987 viene finalmente abrogata la legge marziale, ma il Paese è ben lungi da un percorso di modernizzazione e inclusione sociale, con molte ombre che rimangono in vari ambiti come strascico di quanto fino allora vissuto. La scuola frequentata dai giovani Jia-han e Birdy ne è un fulgido esempio, con gli istruttori che reggono ancora con il pugno di ferro e impongono rigide regole agli studenti.

Come se le cose non fossero già abbastanza complicate, i due ragazzi scoprono giorno dopo giorno di essersi innamorati: l'omosessualità è però vista come un tabù, una piaga da estirpare a ogni costo e chi viene scoperto in atteggiamenti equivoci è oggetto di violente rappresaglie da parte dei compagni.

Fondamentale è anche mantenere segreta la nascente relazione alle rispettive famiglie, per via delle reazioni che la notizia può scatenare tra le mura domestiche. Pur di non vivere nella costante paura, Birdy comincia a frequentarsi con una ragazza, scatenando la gelosia di Jia-han.



Le vie dell'amore

Un film che non fa sconti, raccontando il tema del coming-out in un contesto reso ancor più ostile dalla determinata situazione storica in cui la vicenda è ambientata. Non va per il sottile Your Name Engraved Herein, nuovo film originale Netflix, e proprio in questo trova una forza aspra e primigenia, a tratti disturbante ma non per questo meno incisiva e necessaria.

La new-wave del cinema taiwanese sbarca così nel catalogo della piattaforma di streaming con uno dei suoi esponenti più recenti e drammatici, che si concentra ancora una volta sui rapporti umani e su una messa in scena di assoluta qualità ed è capace di regalare scene suggestive e potenti nel corso delle sue due ore di visione.

Una doccia rivelatoria e liberatrice, un bagno nelle acque di un mare in tempesta, una corsa notturna in motorino: sono tante le sequenze che restano impresse e permettono di nascondere la solo apparente monotonia degli eventi.

Se soprattutto nella parte centrale si può avvertire un parziale appesantimento, in realtà la progressione narrativa segue un percorso preciso nel suo piccolo, intimo, microcosmo e prepara il campo a quell'epilogo dall'afflato nostalgico che chiude magnificamente il tutto.



Tempi e luoghi

Your Name Engraved Herein beneficia poi di una ricostruzione ambientale d'eccellenza, che riporta negli anni '80 di un Paese ancora scosso dal recente passato, dove le discriminazioni - non solo di carattere sessuale - sono all'ordine del giorno.

Ed è proprio nella meticolosa rappresentazione di un'epoca, vicina ma lontana, che l'operazione trova ulteriori sfumature, anche nell'oculata gestione delle figure secondarie.

Dalla presenza femminile quale terzo incomodo al personaggio del prete occidentale, fino ai vari familiari dei due protagonisti, niente è lasciato al caso e tutto risulta in questo modo dolorosamente credibile.

Il regista Liu Kuang-hui trova ispirazione in questa amara sofferenza, sempre più pervasa di malinconia, ed è avvantaggiato dall'ottimo cast a sua disposizione: Edward Chen e Jing-Hua Tseng, pur con poca esperienza alle spalle, sono perfetti nel dare anime e corpi a questi due innamorati costretti a lottare contro le impetuose onde del destino.