You People Recensione: una rom-com estenuante su Netflix

Sulla carta era un progetto che poteva riservare qualche piacevole sorpresa, perché You People - salito alla ribalta delle visualizzazioni nel mezzo del catalogo Netflix di Febbraio 2023 - cerca di integrare i due mondi dei suoi creatori, il regista Kenya Barris e l'attore Jonah Hill. La loro commedia romantica si veste infatti di un abito multiculturale che tenta di descrivere non solo le nuove tendenze sentimentali di una società senza grandi punti di riferimento, ma anche il rumoroso melting pot nel quale nascono e crescono le nuove generazioni americane.



Dalle buone potenzialità si è purtroppo passati ad un risultato insoddisfacente, perché l'opera diretta dalla mente dietro Black-ish non si dimostra abbastanza approfondita, persa in un'indecisione che non le permette di brillare sul piano comico, né di emozionare su quello romantico. Un cast di grandi nomi (di cui potete avere un assaggio guardando il trailer di You People) non riesce a risollevare la sua scrittura banale, fiaccata da un approccio troppo televisivo all'umorismo e soprattutto da una sceneggiatura che fatica a proporre una trama convincente.



L'amore dopo i trenta

Ezra Cohen (Jonah Hill) ha trentacinque anni, ma non ha ancora trovato la sua strada nella vita. Lavora come broker presso una società che non gli regala alcun piacere se non quello più cinico di uno stipendio fisso, mentre nel tempo libero coltiva l'hobby della chiacchiera a ruota libera con la sua amica Mo (Sam Jay):

i due conducono un podcast nel quale discutono degli argomenti più svariati, mescolando le loro provenienze culturali per raccontare tutte le sfaccettature della nuova America. Un fortunato incidente gli fa conoscere Amira (Lauren London), una donna forte ed indipendente della quale si innamora nel giro di poche settimane, fino ad arrivare alla fatidica proposta di matrimonio. Prima del grande giorno, però, le profonde differenze che li separano si dimostrano pesantissime negli immancabili screzi familiari: i genitori di Ezra sono ebrei praticanti, sicuramente amabili ma forse fin troppo emozionati nell'accogliere una donna di colore nella loro cerchia, mentre quelli di Amira sono musulmani ed orgogliosamente afroamericani. È in particolare il padre della promessa sposa, Akbar (Eddie Murphy), ad opporsi in maniera più o meno evidente al fidanzamento, e con il suo atteggiamento passivo-aggressivo tenterà di mandare a monte una relazione che tenta di unire due mondi all'apparenza molto distanti tra di loro.



Una trama povera

Non è affatto semplice descrivere quel calderone multiculturale che sono diventati gli USA, un Paese che ribolle di tante anime diverse e spesso difficili da conciliare, e l'impresa diventa ancora più ardua se l'impostazione base della storia è quella di una commedia romantica dai connotati leggeri e familiari.

Barris ed Hill approcciano quindi la narrazione nella maniera che trovano più consona alle loro esperienze professionali, imbastendo una trama molto semplice che viene sospinta dal vento della comicità e dei buoni sentimenti, la quale si rivela purtroppo eccessivamente lineare nello svolgimento: You People è una rom-com dalle evoluzioni prevedibili, incapace di proporre qualcosa di nuovo con il suo intreccio che pesca a piene mani dai leitmotiv più abusati dal genere di riferimento, dall'ovvio innamoramento iniziale fino agli screzi familiari e personali, fino all'immancabile (ed imbarazzante) lieto fine che tenta di cancellare ogni problematica esposta in precedenza. Nonostante i buoni propositi risulta difficile coinvolgere lo spettatore con una narrazione dai ritmi molti bassi, la quale si sviluppa con lentezza attraverso snodi ampiamente pronosticabili, circondata da una cornice soltanto a tratti apprezzabile di black culture e contemporaneità che lascia uno strano retrogusto di appropriazione culturale.



La regia ultra-pop di Barris tenta di valorizzare il sostrato etnico sul quale si basa l'intera esperienza, muovendo in continuazione la sua telecamera tra le panoramiche sui grattacieli e sulle note di una colonna sonora hip hop, finendo però col risultare anonima e prevedibile proprio come la sua trama dalle scarse emozioni.



Comicità tra alti e bassi

Ad affiancare il risicato animo romantico dell'opera troviamo una comicità che si sviluppa intorno a dialoghi estemporanei e situazioni surreali, molto più vicina agli stilemi televisivi che a quelli cinematografici con le sue lunghe conversazioni su argomenti laterali rispetto alla trama principale.

Se qualche battuta occasionale riesce di tanto in tanto a strappare un sorriso, complice un cast che vanta un numero impressionante di attori comici, diventa in breve tempo estenuante la ricerca ossessiva della frase ad effetto, la quale avvicina il film ad una stand-up comedy senza una vera storia: la narrazione diventa ben presto una mera cornice che ha il solo scopo di presentare personaggi con cui è impossibile empatizzare, protagonisti di quella che si dimostra una serie infinita di sketch umoristici scollegati tra di loro e dalla riuscita altalenante.



Come una sorta di sit-com stiracchiata fino a diventare un lungometraggio, You People fallisce anche sul piano dell'intrattenimento annacquando fino all'inverosimile una trama senza vere novità da raccontare, sprecando così il buon potenziale di un'opera che si rivela fin troppo monotona e scontata.