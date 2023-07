World's Best Recensione: un film toccante ma problematico

Perdere un genitore in tenera età ha una doppia valenza. Da una parte ti rende più povero, ti fa bersaglio di troppe prime volte ("il primo compleanno senza di lui"; o "il primo esame senza di lui") e ogni festa, o celebrazione, le urla di felicità vengono inghiottite da quella assenza fisica che si fa magicamente presenza pressante all'interno del proprio cuore. Ma perdere un genitore soprattutto quando ancora si è piccoli indica inconsciamente un modello da seguire, passioni da reiterare, desideri da recuperare.



E così, come affermava Rafiki a Simba nel classico Disney Il re leone (che potrebbe diventare come Star Wars), lo spirito del padre (o della madre) vive in te: la sua forza e le sue passioni diventano la tue, quello che iniziava a mostrarti, insegnarti, facendoti avvicinare a un dato mondo che sia cinematografico, sportivo, professionale, inizia a innestarti nella tua mente, scorrendoti nelle vene. Il protagonista di World's Best su Disney+ il papà lo ha perso che era molto piccolo, e ora che è a un passo dall'adolescenza, ricerca nello spazio di quell'assenza una mano che gli indichi la strada, un cammino da intraprendere, un sogno da realizzare.



Dalla matematica al rap

E allora ecco che il talento di Suresh Patel (Utkarsh Ambudkar, apparso l'ultima volta in un film non proprio riuscito, come quello descritto recensione di Marry Me) ora vive in quella del figlio Prem. La matematica diventa per il ragazzo un'ossessione positiva, che lo spinge a vedere il mondo come una formula da risolvere, un'equazione da completare. Le sue giornate sono parentesi aperte pronte a essere chiuse con soddisfazione, sebbene quella mancanza paterna ogni tanto si fa sentire come un brivido di freddo in una giornata di inverno.

Un'assenza difficile da colmare, risultando una costante in una vita alquanto ordinaria, tra calcoli, scuola e un bullismo da affrontare silente, a testa bassa. Eppure, se la matematica non è un'opinione, la vita è assai imprevedibile; un rollercoaster improvviso, capace di rivoluzionare anche un programma già assestato, un futuro già stabilito e, soprattutto, un'idealizzazione paterna ormai accettata per non soffrire. La scoperta che il padre di Prem non solo era un grande matematico, ma anche una star del rap locale, è una variabile che sconvolge i sistemi interni del ragazzo. Quella nuova informazione, per molti ininfluenti, ai suoi occhi si tramuta in un'ulteriore passione da perseguire, un compito da recuperare, per riuscire là dove il proprio padre ha fallito, o non è riuscito a eccellere: diventare "the world's best", ossia il miglior rap del mondo. Ad aiutarlo sarà la proiezione mentale del padre stesso, suo nuovo migliore amico immaginario e spirito guida di un futuro tutto da riscrivere.



Vive tra le fondamenta di questa nuova produzione originale Disney, qualcosa che originale non è: il recupero del ricordo paterno e della rivendicazione personale in nome di quell'assenza, è un canovaccio seguito e riscritto innumerevoli volte dalla casa di Topolino.

Dove l'originalità trova il proprio spazio in World's Best è nell'aggiornamento del racconto, il suo ancorarsi a tematiche quanto più attuali come il bullismo, o il sentirsi estraneo, diverso, in un modo sempre più social e omologato. La stessa regia di Roshan Sethi si allinea perfettamente al mondo immortalato, facendo di ogni inquadratura un piccolo videoclip musicale. Le formule in sovrimpressione, le danze sfrenate, la fotografia accesa e i colori vividi sono figli di un modus operandi preso in prestito dai music-video; la dinamicità della cinepresa si inserisce all'interno dello spazio come un corpo di ballo pronto a smuovere gli animi e coinvolgere gli sguardi. Grazie a Sethi, e ai brani scritti appositamente da Ambudkar, l'universo impregnato di rap e rime di Prem, si fa pertanto carta bianca, la stessa utilizzata dal ragazzo per trascrivere i propri versi; una tela su cui sovrapporre frasi e formule, in un connubio perfetto tra ritmo e calcoli, vita reale e immaginata.



Idee poco sfruttate

Visivamente World's Best sa danzare e coinvolgere nel suo ballo sfrenato i propri spettatori; ogni brano si fa sostituto musicale e visivo di una realtà da vivere solo nello spazio della fantasia. Riconoscente a quel costrutto produttivo caratterizzante il mondo cinematografico di Bollywood, il film di Roshan Sethi trova negli inframmezzi musicali il suo punto di forza, riuscendo a ripiegare a proprio piacimento un concetto doloroso come quello del bullismo e del lutto genitoriale. Tra la frenesia dell'immaginazione musicale, e la logica matematica, quello che si viene a creare è una miccia esplosiva, che gli stessi protagonisti riescono a restituire in maniera coerente e convincente.

È però nel momento in cui la canzone finisce, e la realtà subentra nuovamente, che World's Best frena di colpo, causando un intasamento di idee e possibilità poco sfruttate. Tutto si arresta, o meglio, si rifugia in un semplicismo a tratti infantile che risulta perfetto per un target spettatoriale più piccolo, ma alquanto superficiale e approssimativo agli occhi dei più adulti. Già, perché per temi come quelli chi trattati, ci vuole ancora più coraggio di osare, più forza, la stessa che si inserisce tra gli spazi di versi fatti uscire da Prem e il suo papà immaginario con disperata ricerca catartica.



"Una musica può fare" cantava Max Gazzè: e in World's Best la musica si fa esorcizzazione di lutti mai affrontati e strumento di una revenge personale che pare, però, non sconfinare mai al di là del microuniverso immaginato da Prem.

È solo tra i confini della propria mente che il ragazzo può rincontrare suo padre, così come è tra le barre di un brano rap che può ridargli corpo e anima; una chimica perfettamente restituita in formato recitativo dai due protagonisti (in particolare da Ambudkar, ironico e spassoso nei panni del papà) che finisce però a isolare ai margini dell'opera dei comprimari tracciati frettolosamente e in maniera bidimensionale. Eppure, in questa romanticizzazione di un ragazzo che cerca di ritrovare un legame che non può più sussistere, si compie un calcolo di sottrazione e depotenziamento del sostrato emotivo e sentimentale di World's Best. Tutto si riduce a spettacolo, a performance, mancando di quel senso di colpo al cuore che solo la dichiarazione di un vero addio, può lasciare. E in quel caso non c'è musica che tenga: il cuore pompa, le lacrime scendono e la catarsi avviene.



In World's Best c'è solo un abito appariscente e attrattivo che veste un corpo invisibile, timido, incapace di mostrarsi e sfruttare le sue potenzialità. E a lungo andare anche le canzoni più belle, se non trascinate da una storia alle spalle, perdono di efficacia, riducendosi a un insieme di mille parole poste in rima baciata da imparare a menadito, senza trasporto emotivo.