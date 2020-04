Woodlawn, la recensione del film con Sean Astin

Nel 1973 la Woodlawn High School di Birminghan, in Alabama, ha abolito la segregazione razziale, non senza polemiche da parte delle frange più intolleranti della comunità. Molti studenti di colore decidono così di unirsi alla squadra di football scolastica, guidata dal coach Tandy Geralds. L'allenatore, vista la burrascosa situazione esterna e interna all'istituto, spinge i giocatori a condividere la propria rabbia per vincere le partite, ma l'approccio sviluppa scarsi risultati. Un giorno la provvidenziale comparsa del motivatore Hank Erwin sembra poter cambiare il corso degli eventi: il nuovo arrivato invita infatti i ragazzi ad affidare le loro vite a Gesù Cristo, ottenendo un grande responso, e la squadra incomincia a conquistare una serie di clamorosi successi.

La maggior parte di questi è merito della stella Tony Nathan, diciassettenne di colore, il cui ruolo avrà fondamentale importanza anche nei cambiamenti sociali dell'intero Stato.

Per qualcosa di più grande

Dramma agonistico e retorica religiosa convivono in ogni istante delle due ore di visione di Woodlawn, film promosso da associazioni cristiane che ripercorre con qualche ovvia libertà narrativa una pagina di sport sul mondo del football americano negli anni '70. Un periodo storico nel quale effettivamente la figura di Gesù era tornata "di gran moda" tra tifosi e giocatori - come testimoniato anche da alcuni filmati di repertorio sul giungere dei titoli di coda - che si offre al contempo quale palcoscenico per la lotta al razzismo incarnata dal personaggio principale. Il protagonista è infatti un giovane afroamericano che si trova a combattere contro l'odio e i pregiudizi dei suoi stessi concittadini tramite l'unico mezzo a suo disposizione, ossia quell'innato talento sul campo da gioco.

Divide la scena con due figure altrettanto fondamentali per il doppio percorso intrapreso dalla pellicola, ossia l'allenatore Tandy Gerelds e il motivatore errante Hank Erwin. Personaggi che formano una sorta di moderna trinità e che giocano ognuno una parte fondamentale al fine degli eventi.

Uno sguardo al cielo

L'effetto agiografia è parzialmente presente in Woodlawn, ma non poteva essere altrimenti visto che dietro la macchina da presa troviamo i fratelli Andrew e Jon Erwin, figli proprio Hank Erwin e non nuovi in carriera - passata e futura - a incursioni cinematografiche a sfondo religioso. Tralasciando l'assunto evidentemente schierato, con sequenze che intendono esaltare l'ossessione evangelica all'interno della vicenda, il film riesce a offrire un gradevole intrattenimento a tema in ambito sportivo, con le sequenze prettamente agonistiche realizzate con un certo stile e capaci di emozionare il pubblico appassionato di questa disciplina così popolare Oltreoceano.

Altrettanto ligia al dovere è la sezione dedicata alla tematica razziale che, pur lasciata parzialmente in secondo piano rispetto al "cuore divino" dell'insieme, guarda ai classici dimostrando di aver studiato bene la lezione.

Una colonna sonora coinvolgente e relativamente "facile" nell'approcciarsi al pubblico e le buone performance del cast, nel quale troviamo Sean Astin a vestire i panni del moderno santone, possono rendere l'insieme potenzialmente appetibile anche per uno spettatore non credente.