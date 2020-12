Wolfwalkers - Il popolo dei lupi, la recensione del film animato Apple TV+

Tra dramma, azione e commedia, lo spazio concesso da Apple TV+ all'animazione è stato finora profondamente ridimensionato. Non una piattaforma rivolta a quel genere d'intrattenimento come potrebbe essere - e anzi, in realtà è - Disney+, competitor diretto da cui il servizio streaming della Casa di Cupertino tende a differenziarsi in termini di qualità e varietà dei contenuti. Non ha grossi frachising come l'avversaria e i suoi progetti sono ancora in fase di formazione, in divenire, il che la rende la piattaforma più giovane e dallo sviluppo ancora non ben delineato, anche a paragone con Netflix o Amazon Prime Video, ormai sul mercato da anni.



Quello che però offre Apple TV+ è una qualità differente, per lo meno guardando ai prodotti cinematografici, che tende ad acquistare da terze parti per poi renderli originali del servizio. Possiamo citare Greyhound con Tom Hanks, In difesa di Jacob o anche il prossimo The Killer of the Flower Moon di Martin Scorsese, in arrivo nel 2021. E tra i film in catalogo, dallo scorso 11 dicembre, c'è anche uno dei titoli d'animazione più belli degli ultimi anni, a colmare il vuoto di cui parlavamo in apertura. Stiamo parlando dello stupefacente Wolfwalkers di Tomm Moore e Ross Stewart, che racconta la storia di Robyn, giovane apprendista cacciatrice di lupi trasferitasi in Irlanda con il padre, l'esperto cacciatore Bill Goodfellowe. Qui, nella foresta che circonda la città guidata dall'insensibile Lord Protector, vivono le ultime due superstiti della mitologica specie dei Wolfwalkers, Moll e Mebh McTire, le stesse in cui si imbatterà Robyn e che cambieranno per sempre la sua ancora giovane percezione del mondo, lasciandole scoprire emozioni e sensazioni nuove e dirompenti.



Il tratto, il senso, lo stupore

Wolfwalkers è ambientato a Kilkenny, in Irlanda, nel 1650. Non un caso, in realtà, essendo proprio la cittadina la stessa in cui il regista Tomm Moore passò la sua infanzia. Per l'autore si tratta dunque di un ritorno a casa, alle origini, a quella mitologia irlandese che ha sempre avuto a cuore, desideroso di approfondirla attraverso il media per lui più affascinante e poetico, quello dell'animazione tradizionale, con sfondi e personaggi disegnati a mano.

Bisogna ammettere che il suo film - co-diretto con Stewart - è un qualcosa di unico e profondamente ammaliante. Lo è in primo luogo - e soprattutto - per il suo stile animato raffinato ed elegante, costruito su di un'impalcatura 2D ruotata attorno a un'estetica cosiddetta Xilografica (incisione in rilievo su legno) e a linee espressive sciolte. Non c'è parte del lungometraggio che non rispetti pedissequamente la tecnica, dando coerenza visiva e formale al progetto e rendendolo prodotto inconfondibile nel mercato di genere, in particolare tra le piattaforma streaming. È un po' il Klaus di casa Apple TV+: quel plus valore animato che eleva in qualche modo la qualità intrinseca del servizio.



In questo caso sembra di ritrovarsi davanti a degli schizzi di Bruno Bozzetto levigati attorno a dei tratti squadrati e stilizzati simili a quelli dei lavori di Genndy Tartakovsky (Samurai Jack, Primal) e animati step-by-step senza nascondere "la sporcizia" dell'arte dietro al movimento, anzi valorizzandola un frame dopo l'altro. Aiutano anche i colori autunnali scelti per dare fibra e carattere al film, che uniti alla foresta e a questa aura magica e misteriosa sono persino accostabili a Over the Garden Wall di Patrick McHale.

In senso tecnico e artistico, da qualsiasi prospettiva lo si guardi, Wolfwalkers è un piccolo miracolo d'animazione, un gioiello prezioso e incantevole di grande impatto visivo, che strega, irretisce e riempie gli occhi per tutta la sua durata.

In termini di contenuto narrativo, invece, il film soffre di svariate problematiche, prima su tutte una prepotente derivazione che va a controbilanciare l'eccezionalità del comparto stilistico pur senza esagerare in senso negativo.



Di base, la storia di Robyn e Mebh è infatti un classico racconto d'amicizia inter-specie che va a rinnovare in chiave fantasiosa e più delicata la figura dei Lupi Mannari, avvicinandosi per dinamiche e senso intrinseco delle tematiche a prodotti come Dragon Trainer, da cui recupera più di un'ispirazione contenutistica (il rapporto padre-figlia, il cambio di visione del mondo, legare con il proprio nemico).

Affronta anche lateralmente il discorso sull'emancipazione femminile, addentrandosi nella formazione all'obbedienza patriarcale della donna del XVII secolo, ma la criticità in tal senso è la superficialità infantile (un po' necessaria, un po' sfruttata) con cui ci si accosta al tema, forse perché - e non è una critica ma un'osservazione - interamente curato da uomini, dunque da un punto di vista forzatamente esterno.

Wolfwalkers è comunque un film strabiliante e ben bilanciato tra straordinarietà estetica e valore contenutistico, con alcune immagini e sequenze di grande e incisiva potenza visiva e momenti che sanno essere commoventi pur senza strafare nella spinta emotiva alle lacrime, riflettendo soprattutto sul modo in cui tentano di arrivarci. Stiamo parlando di un lungometraggio d'animazione di assoluto pregio che soddisferà il gusto di ogni amante del genere, riempiendo gli occhi di meraviglia.