Wishmaster 3 - La pietra del diavolo, la recensione del sequel horror

In Wishmaster 3 - La pietra del diavolo Diana Collins è una studentessa del college mai completamente ripresasi dalla morte dei genitori, avvenuta anni prima in un incidente d'auto in cui era ella stessa presente. La ragazza, che sta cercando di rifarsi una vita anche grazie all'amore del fidanzato Greg, è appassionata di mitologia ed è la pupilla del suo professore, che la invita nel suo studio per esaminare dei nuovi reperti. Uno di questi è una misteriosa scatola dalla forma semi-pentacolare al cui interno è nascosta un'antica gemma che, dopo essere stata sfregata, risveglia il Djinn, un demone che ha il potere di realizzare tre desideri.

Ma l'arrivo dell'entità sovrannaturale nel nostro mondo, che nel frattempo ha assunto le fattezze dell'insegnante barbaramente ucciso, semina una scia di macabri omicidi che solo Diana potrebbe essere in grado di fermare.

Volere è potere

Terza installazione della saga di Wishmaster, distribuita direttamente per il mercato home video, che nulla aggiunge a un franchise già concettualmente morto col secondo capitolo. L'avvento del crudele Djinn nel nostro mondo infatti coincide con una serie di brutali esecuzioni di stampo gore che, pur realizzate con effetti speciali più che discreti (considerato anche l'esiguo budget produttivo), si rivelano l'unico spunto d'interesse di un film assolutamente superfluo e prevedibile che si rifà al concetto dei teen-slasher adolescenziali qui virati in una fase più misticheggiante.

Una ragazza tormentata da un triste passato, il di lei boyfriend e un gruppo di amici destinati a diventare vittime sacrificali del demone caratterizzano così i novanta minuti di visione, con un pizzico di erotismo di contorno a cercare di suscitare qualche prurito di sorta nel pubblico maschile. Wishmaster 3 - La pietra del diavolo è un copia/incolla del cinema di genere anni '90 che finisce per tirare in ballo nientemeno che la figura dell'Arcangelo Michele, invocato da Diana affinché si opponga all'apparentemente invincibile nemesi.

Il ridicolo involontario è così dietro l'angolo e il confortevole epilogo non fa che confermare i limiti di una sceneggiatura che meritava più cura e mordente. Anche il cast non spicca particolarmente, con interpretazioni anonime, inoltre i potenziali dilemmi morali sulla scelta dei tre desideri sono totalmente privi di qualsiasi connotazione introspettiva/psicologica.