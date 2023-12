Wish Recensione: il Classico dei 100 anni che non stupisce, ma ti emoziona

Quanto è difficile raccontare 100 anni di storia. Racchiudere in un solo racconto il significato di un secolo di magia e sogni. Farlo senza sbagliare, senza tradire le aspettative di una platea sempre più esigente, senza un solo passo falso. Wish, il 62° Classico d'animazione dei Walt Disney Animation Studios, fa esattamente questo. È un film spaccato a metà, tra l'incapacità di rinnovarsi e la tenerezza di un messaggio che arriva al cuore e ti lascia appagato, felice e sognante. Un diamante grezzo, che forse non sarà il migliore tra i Classici, ma riesce ad essere ugualmente un'emozionante summa dell'eredità di Walt Disney.



L'importanza dei sogni

Per il suo 62° lungometraggio i Walt Disney Animation Studios hanno concepito un'avventura che cerca di racchiudere l'essenza di un intero secolo di storie. Tra magia e sogni, una protagonista spensierata e umile, ma determinata, che parte dal "basso" per compiere un destino più grande di lei, un regno incantato che nasconde mille insidie, amici e alleati buffi e simpatici, un cattivo con motivazioni potenti e stratificate.



La vicenda è ambientata nel regno di Rosas, un luogo ameno e tranquillo per tutti coloro che scelgono di abitarvi. Un'isola in cui non esistono pericoli, non esiste la guerra, tutti sono al sicuro e possono vivere la vita che hanno sempre desiderato. Questo grazie a Magnifico, un re stregone benevolo e misericordioso, amato e onorato dal popolo, giunto a sua volta da una terra lontana che in passato fu martoriata dalla violenza. Per evitare che simili tragedie si ripetessero nella sua nuova casa, Magnifico in gioventù studio le arti occulte e divenne un potente mago, capace di esaudire i desideri delle persone. La sua reggenza a Rosas è pacifica e tranquilla, anche grazie alle promesse che Magnifico elargisce al suo popolo: dopo aver affidato alle arti magiche del Re il proprio desidero più ardente, perdendone però memoria, la platea di Rosas attende con trepidazione una celebrazione annuale durante la quale Magnifico realizza - in maniera casuale - un solo sogno tra i centinaia che custodisce nel suo castello. La gente vive insomma una costante promessa astratta in attesa di qualcosa che non ricordano più, un'aspirazione di vita basata su nient'altro che la venerazione del proprio sovrano e della sua bontà.



Ma tutto cambia quando un giorno Asha, la protagonista di Wish, si presenta a palazzo per candidarsi come assistente del Re. Orfana di padre, la giovane non desidera altro che veder realizzato il desiderio del suo amato nonno, ormai prossimo ai cento anni d'età, speranzoso di scoprire qual è il suo sogno e di vederlo realizzato prima di lasciare questo mondo. Ma quando finalmente Asha si presenta al cospetto di Magnifico, apprende la dura verità, e cioè che il sovrano non esaudirà mai tutti quei desideri che considera troppo pericolosi: cosa accadrebbe, ad esempio, se un individuo che vorrebbe ispirare le masse alimentasse una rivolta contro il regno? O se qualcuno diventasse più influente o carismatico del suo stesso re?



È un tema complesso e interessante, perché in tal modo Wish - tra canzoni allegre, creature buffe e battutine ammiccanti, adatte ad un pubblico di giovanissimi - sembra voler imbastire un racconto stratificato a tinte adulte, sul libero arbitrio, sulla tirannia e sul relativismo. Si ferma però alla superficie, non va fino in fondo, tornando immediatamente sulla parte più giocosa e avventurosa del film: perché, quando Asha si rende conto del crudele sotterfugio perpetrato dal villain, prende vita il nucleo centrale del film.



E cioè un'avventura molto lineare in cui il bene si ribella al male, la verità si oppone all'inganno, la magia positiva si sostituisce a quella malvagia: e quindi la protagonista, dopo aver desiderato con tutte le proprie forze di cambiare le cose, richiama a sé la Stella dei Desideri, un'alleata tanto potente quanto graziosa che le permetterà di opporsi a Magnifico.



Un classico per i 100 anni

Un po' come raccontato nella recensione di Encanto, ma anche nella recensione di Strange World, anche il filo conduttore di Wish ha il sapore - a tratti - di un'occasione in parte sprecata per raccontare quel "qualcosa in più" citato anche nella canzone principale del lungometraggio, "Un sogno splende in me".



Ciò non toglie che Wish riesce comunque ad emozionare per l'ingenuità e la positività del suo messaggio. Che, soprattutto sulle battute finali della storia, restituisce quel senso di connessione che l'animazione Disney ha sempre rappresentato. Perché alla fine centra comunque il suo obiettivo, e cioè omaggiare l'identità e lo stile narrativo della compagnia. L'eredità disneyana si riconosce tra rimandi, citazioni e suggestioni tematiche e visive. Le prime sono indubbiamente l'aspetto più riuscito del film, che soprattutto durante il suo epilogo riesce a trasmettere un messaggio metacinematografico sentito ed emozionante.



È però la direzione artistica, soprattutto nei suoi aspetti più ammiccanti, a non convincere fino in fondo. Il design di personaggi e architetture urla a gran voce riferimenti ad altri classici. Comprimari ispirati ai Sette Nani. Animali presi da La Spada nella Roccia, Robin Hood e Bambi. Edifici e palazzi che a volte ricordano Rapunzel, altre Hercules. Un cattivo vanitoso come Grimilde, irascibile come Ade, impacciato come Uncino, affascinante come Jafar, calcolatore e ossessionato dal potere magico, come Malefica e Ursula. E una protagonista umile come Cenerentola, ingenua come Biancaneve, ma anche generosa come Aladdin, curiosa come Raperonzolo, intrepida come Elsa. Un insieme celebrativo che, nel suo voler essere tutto, finisce per non avere un'impronta stilistica propria e riconoscibile, pur aprendosi a momenti citazionisti genuinamente piacevoli.



Per celebrare il centenario il nuovo Classico Disney propone un'animazione ibrida che unisce la grafica tridimensionale al disegno a mano. Ma il risultato è a tratti troppo scialbo perché lasci davvero il segno: in un momento storico in cui il cinema animato sperimenta tra generi e soluzioni stilistiche molto differenti (la recensione di Spider-Man Across the Spider-Verse parla da sola, ma anche la recensione di Tartarughe Ninja Caos Mutante), la soluzione estetica di Wish è troppo elementare e poco coraggiosa, creando talvolta un contrasto non proprio eccelso tra gli sfondi statici e i personaggi animati in CGI.



Posto nel mezzo tra queste due anime, però, alla fine batte il cuore pulsante di un film d'animazione che intrattiene, diverte ed emoziona tutti. Grazie ad un finale toccante e positivo e al parterre di canzoni orecchiabili e gradevoli - ma assai meno brillanti della OST, ancora indimenticabile, di Encanto - anche in italiano. A tal proposito, l'adattamento nostrano segue la consueta policy disneyana sul privilegiare le parti cantate piuttosto che i dialoghi.



E quindi abbiamo la voce di Gaia (non a caso cantautrice), perfetta nei momenti musicali ma meno incisiva al doppiaggio, e un sorprendente Amadeus nei panni del capretto Valentino. Un lavoro, quello dello showman italiano, che non replica la performance ben superiore di Alan Tudyk in lingua originale, ma che riesce comunque a infondere la giusta dose caricaturale in un personaggio che fa fondamentalmente da macchietta.