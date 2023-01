Wildcat Recensione: il commovente documentario Amazon sull'uomo e la natura

Che la pet therapy funzioni è un dato ormai assodato. Come il dedicarsi alla natura, lasciando fuori lo stress e l'affaticamento della vita quotidiana, per riconnettersi con la terra, aiutando il pianeta e se stessi. Tutti i cammini, però, hanno degli ostacoli che devono essere affrontati e per quanto l'iniziale sensazione di sollievo può ingannarci sul nostro sentirci meglio, bisogna sempre essere pronti a scendere a patti con gli imprevisti che la vita riserva e quanto sia necessario avere un'ancora d'appoggio che non ci lasci cadere. È quella che non si è ritrovato il giovane Harry alla perdita del suo primo felino durante il tentativo di salvataggio e di reintroduzione nel proprio habitat, e che ha dovuto ricostruire gradualmente, come vediamo fare in Wildcat su Amazon Prime Video (scoprite quali sono i film Amazon di gennaio 2023, mentre potreste trovare delle chicche anche tra gli anime Prime Video di gennaio 2023).



Il legame tra uomo e animale

L'opera documentaria di Trevor Frost e Melissa Lesh è l'integrazione e la mescolanza di una doppia ferita che riguarda gli animali presi in carico e i loro tutori umani.

È la storia di Harry, giovane britannico tornato dopo il servizio militare sui campi dell'Afghanistan, la cui guerra ha lasciato come ricordo - oltre ai suoi orrori - una forte depressione post-traumatica, che lo porta dal tagliarsi per provocarsi dolore fino ai tentativi di suicidio. È l'instabilità di un ragazzo che ha trovato nella giungla e nella relazione con la studentessa di biologia Kelly un luogo in cui leccarsi le ferite e contribuire alla protezione degli animali locali, con conseguente riadattamento al loro luogo di origine. Un legame che in Wildcat ci accorgiamo diventare indissolubile, come quello tra Harry e il felino Keanu, che la coppia prende sotto la propria ala dopo averlo sottratto dai giri illeciti del mercato nero e accudendolo per il successivo anno e mezzo, prima di vederlo finalmente potersi muovere in autonomia per la vegetazione selvaggia. Con un'attenzione tutta rivolta a come chiunque di noi tenti di guarire dalle cicatrici che ci sono state inflitte, che si tratti di un disturbo post-traumatico o di un'infanzia complicata, passando anche per l'atrocità di veder strappati dei cuccioli dai loro posti d'appartenenza, il documentario rivela come il contributo nell'aiutare gli altri possa fare da balsamo ai propri tormenti.



Non sostituendosi a un cambiamento che, ad esempio Harry, deve riuscire a compiere principalmente interrogando se stesso e la fonte del proprio malessere, ma potendo trasformare quella sofferenza in carburante per cercare di realizzare qualcosa, scoprendo mondi e specie sempre nuove, comprendendo di far parte di un insieme imperfetto, ma unico.



Un viaggio nella natura e in noi stessi

Wildcat è così la ripresa intima e in prima persona di un giovane che cerca di esorcizzare i propri demoni riprendendoli anche con la telecamera, non nascondendo le proprie emozioni e cercando di essere totalmente onesto da poter per questo confidarsi con lei come con un amico. Uno strumento essenziale per tenere sotto controllo Keanu, ma anche valvola con cui sfogarsi e certificare attraverso un testamento digitale l'affetto che è riuscito a creare col cucciolo di ocelotto.

Un viaggio emotivo che se mostra la sensibilità e fragilità del ragazzo inglese mette altrettanto in moto la comprensione e l'empatia nello spettatore, tanto per quel giovane che tenta con tutte le proprie forze di portare a termine il proprio compito, quanto per la tenerezza che va suscitando il rapporto che intraprende col felino. Un'opera che allarga lo sguardo del pubblico raccontando il particolare di una storia d'amicizia tra un umano e il suo (momentaneo) animale. Di come un percorso di riabilitazione serva ad entrambi, aiutandosi l'un l'altro.