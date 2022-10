Wendell & Wild Recensione: demoni e stop-motion non conquistano su Netflix

Henry Selick ha due talenti: saper raccontare storie dell'orrore e farlo in stop motion. Una dualità che l'artista ha saputo mostrare più volte, a partire da quel debutto fortunato come regista nel 1993 con The Nightmare Before Christmas e proseguendo con un altro cult del genere animato e spaventoso quale Coraline e la porta magica del 2009. Un autore che guarda al soprannaturale e lo abbina alle potenzialità che l'animazione può sfruttare, rendendo sempre agrodolce la paura che le sue opere possono suscitare, facendo dei racconti trasposti delle vere e proprie novelle da stendere attraverso personaggi bizzarri e ambientazioni malleabili.



Le stesse che presenta il suo nuovo film Wendell & Wild, che proprio sotto Halloween si appropinqua ad entrare nel catalogo Netflix di ottobre 2022, così da non lasciare a bocca asciutta i fedeli di Selick che da anni passano la notte più spooky dell'anno insieme ai suoi lavori. Un'opera che nasce da una collaborazione che, sulla carta, si rivela felice, che unisce al cineasta un altro nome del panorama orrorrifico quale Jordan Peele, che abbiamo ritrovato soltanto qualche mese fa nella nostra recensione di Nope, sua ultima operazione cinematografica tra alieni e intrattenimento.



Demoni, ragazzine e parchi giochi

Stavolta però oltre alla scrittura dell'autore di Get Out - Scappa e Noi con il regista Henry Selick, vanno unendosi le beccate del doppiaggio originale dell'attore e comico Keegan-Michael Key, che accentua il lato già fortemente ironico di Peele, per la realizzazione di un film d'animazione nel regno di Belzebù e dall'umorismo infernale.

Wendell & Wild è infatti la commistione tra i due generi di riferimento che Jordan Peele mastica con estrema e agevole facilità all'interno della sua carriera, e da cui parte prendendo dal libro non pubblicato del medesimo Selick con Clay McLeod Chapman. Una giovane protagonista, la ribelle Kat, che persi i propri genitori in un orribile incidente viene rincorsa dal rimorso per tutti gli anni successivi della sua formazione, decisa ad allontanare qualsiasi persona le voglia un briciolo di bene per paura di vederla morire. Una ragazzina che, morsa da un essere sovrannaturale, diventerà un mezzo per i demoni Wendell e Wild di scavallare il confine tra il mondo dei morti e quello dei vivi, decisi a entrare nella dimensione umana per poter così costruire il loro agognato e fantasioso parco di divertimenti. Un portale che metterà in grave pericolo Kat, la sua cittadina e gli esseri infernali stessi, tutti impegnati a raggiungere i propri obiettivi, chi nel voler riabbracciare le persone care e chi realizzando i propri desideri.



Tra horror, dolore e ironia

Se effettivamente nell'atmosfera di Wendell & Wild si coglie l'animosità della regia di Henry Selick e la sua azzeccata collaborazione con la penna di Jordan Peele, il quale presta anche la propria voce per il goffo Wild, nella pellicola di Netflix è la quantità di materiale, personaggi e diatribe in cui si mettono in mezzo che non permette all'opera di decollare.

Di adottare un ritmo che sia più cadenzato, incessante, che tenga la presa dello spettatore certamente affascinato dal contesto che ha saputo creare il cineasta, ma che si distende con una certa gravità nel corso della pellicola. Un senso di dolore e perdita che è comunque fondamentale in quanto alla base del trauma e del destino della protagonista Kat, ma che pur mescolando accenni di risata con la bolla horror utilizzata, sembra arrestarsi a intermittenza senza permettere al film uno svolgimento continuo e coinvolgente, non costante nella sua interezza. Un riconoscere un merito che, però, non si riesce a elogiare senza alcuni appunti inevitabili, per una produzione animata il cui spirito è definito e riportabile al proprio regista, ma che non adotta l'andamento regolare e convincente che si sarebbe sperato. Un'incursione di demoni e esseri malefici nell'universo dei viventi, dove anche le persone comuni possono rivelarsi più mostri delle creature stesse. Un'opera sul bisogno di affetto e di liberazione dal senso di colpa, il cui messaggio arriva chiaramente, mentre si perde un po' di cuore per strada.