Weekend, la recensione del thriller su Prime Video

Federico, Giulio, Michele e Robert - amici fin dai tempi della scuola - si ritrovano dopo molti anni per partecipare a una mostra artistica organizzata dalla madre di Alessandro, un loro amico scomparso sette anni prima in circostanze misteriose.

La serata procede nel migliore dei modi ma al mattino successivo i quattro si risvegliano intontiti in un isolato chalet di montagna. Nessuno ricorda come vi è giunto e tutti pensano di essere stati drogati e poi portati lì contro la loro volontà. Senza nessuna possibilità di comunicare con il mondo esterno e bloccati da una fitta coltre di neve che copre la boscaglia circostante, i malcapitati scoprono di essere costantemente osservati dall'occhio di una videocamera e trovano un biglietto che li spinge a rivelare l'identità del presunto assassino di Alessandro.



Tutto l'odio del mondo

Alla sua terza prova per il grande schermo dopo Tutto l'amore del mondo (2010) e Passeggeri notturni (2019), il regista e sceneggiatore Riccardo Grandi mette in scena un frenetico tour de force tensivo nel quale scatenare una progressiva resa dei conti tra i suoi protagonisti, che dietro un'amicizia di facciata nascondono in realtà profonde invidie e risentimenti.

Trascorso il breve prologo introduttivo, Weekend si muove su una doppia linea narrativa, che unisce passato e presente per collegare i vari tasselli e svelare i colpi di scena che caratterizzano soprattutto la seconda metà.

Ecco così che gli uomini di oggi, prigionieri di un rifugio innevato, si alternano ai ragazzi di ieri, intenti a festeggiare l'imminente separazione e a iniziare le loro vite future. Una differenza di atmosfere sottolineata anche dai giochi di luce, adatti alle rispettive situazioni.

L'intento è semplice e intuitivo, anche se in diversi passaggi permangono alcune ingenuità legate alla gestione dei dialoghi, non sempre credibili come la storia avrebbe richiesto.



Scelte di campo

Nella fase tipicamente thriller l'operazione funziona discretamente e l'entrata in scena di un'arma accende dinamiche potenzialmente esplosive. Lo scrittore russo Anton Cechov sosteneva che "se in un romanzo compare una pistola, bisogna che spari": questo diktat è da sempre stato adattato alla forma cinematografica e anche in quest'occasione la lezione viene presa alla lettera, alimentando la suspense e moltiplicando sospetti e false piste per tenere lo spettatore col fiato sospeso fino alla risoluzione finale.

Disponibile in esclusiva nel catalogo di Amazon Prime Video, Weekend corre a tratti il rischio di essere derivativo e una manciata di forzature fanno capolino per traghettare il racconto sui giusti binari.

Pur alle prese con personaggi dalla caratterizzazione netta - il drogato, il musicista, il belloccio e così via - il cast se la cava in entrambe le fasi temporali e riesce a mantenere vivo l'interesse per tutta l'ora e mezza di visione.