We Die Young, la recensione del film con Jean-Claude Van Damme

Il quattordicenne Lucas lavora come corriere per una delle gang messicane più pericolose e violente di Washington, guidata dal crudele signore della droga Rincon. Il boss ha cresciuto Lucas e il fratellino Miguel, di quattro anni più piccolo, dopo la morte dei genitori e da allora non si è fatto scrupoli nell'utilizzare il primogenito per i suoi sporchi traffici. Quando però anche il minore comincia a essere coinvolto nei giri criminali, Lucas non ci sta e sogna un futuro migliore per il consanguineo, attirandosi le ire del capo e dei suoi più fedeli scagnozzi.

Mente Rincon è impegnato a organizzare il matrimonio della sorella, i due ragazzini tentano di fuggire dal quartiere per costruirsi una nuova vita ma finiscono nelle mani della banda. Solo l'intervento di Daniel, un veterano di guerra che ha perso l'uso delle corde vocali sul fronte che lavora come meccanico in un'officina della zona, potrà impedire che i fratelli facciano una brutta fine.

Instancabile JCVD

Jean-Claude Van Damme nell'ultima parte di carriera sta cercando parzialmente di differenziare i suoi ruoli, approcciandosi ai relativi personaggi con un'aura più intimista e crepuscolare. Dalla parte di mentore nella saga reboot di Kickboxer al buttafuori dal cuore d'oro dell'inedito The Bouncer (2018), l'attore belga è ormai consono a figure tormentate e portatrici di una stanca ma ruggente saggezza. Anche nel caso di We Die Young il popolare action-hero veste i panni di un alter-ego disilluso e provato dagli eventi del passato. In quest'occasione in particolare JCVD recita senza l'uso della parola, in quanto il suo Daniel ha perso la voce per una ferita di guerra e comunica tramite apparecchi elettronici o pennarello e fogli di cartone.

Una scelta inusuale che ben si adatta al contesto, pur all'interno di un film che palesa buoni spunti ma altrettante ingenuità di fondo. La storia ha luogo in un ambiente criminale dove la violenza è all'ordine del giorno, ma le eccessive dinamiche efferate rischiano di stancare e non apparire sempre verosimili, con la forzatura del matrimonio di famiglia per portare la vicenda alla resa dei conti finale.

Fino all'ultimo secondo

In certi passaggi l'impressione è quella di assistere a una sorta di Gran Torino (2008) virato in un'ottica di genere: la missione del protagonista nel proteggere i suoi piccoli amici ricorda infatti parzialmente quanto visto nel capolavoro di Clint Eastwood. Se la prima parte esplora il relativo background malavitoso, con i crudeli riti di iniziazione delle gang e le loro spietate ritorsioni, la seconda è incentrata sull'anima action, anche questa divisa tra momenti più riusciti e suggestivi e altri più confusionari. L'unico combattimento a mani nude in cui Van Damme è impegnato è sicuramente la scena migliore del film, con tanto di ideale colonna sonora d'accompagnamento, mentre il resto si perde in una messa in scena freneticamente convulsa tra caotiche sparatorie a viso aperto.

A completare l'insieme un paio di inseguimenti per le strade cittadine, sia a piedi che a quattro ruote, un esile sottotesto romantico e una manciata di flashback a ripercorrere il passato del veterano. I novanta minuti non deludono del tutto ma nemmeno convincono, per un titolo consigliato in particolar modo ai fan della star action.