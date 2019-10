Waves, recensione del film con Lucas Hedges

Due persone legate, due destini agli antipodi. Un film diviso in due, che racconta quanto la vita possa condurre a risultati così diversi e distanti tra loro. Waves è il nuovo lavoro del giovane regista Trey Edward Shults, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2019. La kermesse capitolina ha offerto diversi titoli molto interessanti e Waves s'infila nel novero dei progetti che hanno più entusiasmato dal punto di vista formale, senza tralasciare l'apporto contenutistico.

E proprio il titolo che Shults ha scelto per il suo film, Waves (in italiano Onde) incarna molto bene ciò che contraddistingue questa pellicola. La vita di due giovani, Tyler (Kelvin Harrison Jr.) e la sorella Emily (Taylor Russell), sembra percorrere proprio il saliscendi di un'onda, che li trascina in un vortice dal quale usciranno in maniera completamente differente.



Tyler, tra wrestling e Alexis

Waves procede in maniera alternata anche nella struttura stessa del film. La prima parte si concentra totalmente sul personaggio di Tyler, il primogenito della famiglia composta dall'esigente padre Ronald (Sterling K. Brown) e dalla matrigna Catherine (Renée Elise Goldsberry).

Tyler è un ragazzo che pratica il wrestling professionistico, si allena ogni giorno sotto la costante supervisione del padre, che controlla l'impegno del figlio e ne segue la crescita quotidiana, spronandolo ossessivamente a non abbassare la testa e a considerare i valori con i quali è stato allevato. A sfruttare sempre le opportunità che la sua generazione non ha mai avuto.



Il ritratto che ne esce dallo sguardo della macchina da presa su Tyler è quello di un ragazzo taciturno, appassionato al suo sport e innamorato di Alexis (Alexa Demie), giovane ragazza ispanica con la quale Tyler vive un'intensa storia d'amore. In questo vortice l'animo fragile e tormentato del giovane si svelerà in tutta la sua tragica potenza, e per uscirne Tyler dovrà trovare la forza di combattere anche contro se stesso e la sua rabbia.



Emily, responsabilità e amore

Se nella prima parte del film scopriamo il personaggio di Tyler, Waves conferma il suo incedere ondivago con la seconda, che sposta l'obiettivo sulla sorella Emily. Il percorso di Emily è inevitabilmente legato alle vicende che riguardano il fratello ma, col passare dei minuti, la maturità della ragazza e la voglia di vivere la propria adolescenza con la spensieratezza di qualsiasi altra sua coetanea prenderanno il sopravvento.

Nonostante tutto questo il suo percorso s'intreccia con quello di Luke (Lucas Hedges), con il quale condividerà un sentimento e un'esperienza che potrebbe essere decisiva nella sua crescita. Waves, in questo secondo atto, non risparmia nemmeno la riflessione sul rapporto tra Emily e il padre Ronald, così diverso da quello instaurato con Tyler.



Tornare a parlare

Una famiglia in crisi, alla mercé di un destino che riserva dolori inimmaginabili, che tuttavia cerca di mostrarti che forse voltare pagina è possibile. Un nucleo che cerca di trovare il proprio centro senza perdersi per sempre. Ronald, Catherine, Tyler e Emily in fondo hanno tutti un ruolo fondamentale che, nel bene e nel male, sarà decisivo per scrivere la storia di un futuro che forse possiamo scrivere nonostante gli ostacoli della vita.



Waves è un film in movimento, in cui la musica e il corpo dialogano più di quanto lo faccia la parola. I protagonisti del film di Trey Edward Shults si muovono in un contesto che non conosce pause e che viaggia al ritmo della vita, con i suoi tormenti e i suoi momenti di leggerezza, come una corsa in macchina con il vento che accarezza il viso o un bagno al tramonto abbracciato alla persona amata.