Wasp Network, la recensione del nuovo film di Olivier Assayas

Il castrismo stringe nella morsa della dittatura comunista l'isola di Cuba da ormai trent'anni, quando iniziano gli eventi di questo Wasp Network di Olivier Assayas (Personal Shopper, Sils Maria). Come piace ripetere a uno dei protagonisti, il René Gonzalez interpretato da Edgar Ramirez, "a Cuba manca il cibo, l'elettricità, la povertà è dilagante e le condizioni di vita sempre più precarie", motivi che lo spingono a disertare a cinque minuti dall'inizio del film per raggiungere gli Stati Uniti d'America, esattamente Miami, dove la comunità di cubani espatriati è ormai ben radicata nel tessuto sociale e dove è forte la presenza di gruppi anti-castristi di stampo anche terroristico.



Il protagonista della storia non è comunque il solo Gonzalez, perché oltre alla moglie rimasta a Cuba interpretata dalla Cruz ci sono anche altri due personaggi molto importanti e centrali, che sono il Juan Pablo Roque di Wagner Moura (Narcos) e il Gerardo Hernandez di Gael Garcia Bernal, che con Wasp Network doppia la sua presenza al Lido dopo la sua interpretazione in Ema di Pablo Larraìn. Tutto vero, tutto documentato alla fine degli anni '90, quando venne scoperta dagli americani una rete di spionaggio cubana in territorio statunitense che coinvolgeva tutti i nomi citati nel cosiddetto Wasp Network (Red Avispa in originale), di cui Assayas racconta le origini in un doppio gioco cinematografico interessante ma troppo didascalico, prolisso e privo di mordente.



Traditore o patriota?

Il René di Ramirez è il primo pilota di aerei cubano a disertare e iniziare a collaborare con i gruppi anti-castristi, dai meno ai più audaci. Lo segue il Juan Pablo di Moura, che raggiunge a nuoto Guantanamo per costituirsi e disertare dalla parte americana, cominciando anche lui a lavorare in questi gruppi, aiutando però i "rivoluzionari" a mettere in atto dei veri e propri attentati contro Castro, mirando al cuore dell'economia cubana, cioè ai resort turistici, creando scompiglio e paura.

Assayas ce li presenta così, i suoi protagonisti: come dei defezionisti dal cuore d'oro, intenti a proteggere le loro famiglie e la loro isola dalla leadership di Fidel Castro, agendo però dall'estero con ogni mezzo a loro disposizione, anche se di base significa guidare aerei, fare segnalazioni o agire come muli per i cartelli della droga, così da finanziare il progetto per la salvezza di Cuba.

La verità è però un'altra e arriva a circa metà film, quando da non conoscitori degli eventi e della storia del Wasp Network il racconto viene completamente ribaltato grazie all'arrivo del personaggio di Bernal, che scompiglia le carte in tavola. E il problema è proprio questo: la dilatazione narrativa di uno spy thriller dalla forte componente storica dove non c'è tensione, non c'è impatto cinematografico e il dramma è più volte spezzato da un montaggio che distrugge il ritmo del racconto, trasportando lo spettatore da una situazione all'altra, da un protagonista all'altro, senza un vero filo conduttore.

Sembra più un collage di eventi senza una vera e propria struttura, che non dà modo di affezionarsi ai protagonisti, provare empatia o addentrarsi con fascinazione nelle loro vite. Il fatto messo in scena da Assayas è di base intrigante e sulla carta funzionale a un adattamento di carattere spionistico, dove non è obbligatorio costruire suspance a patto che la messa in scena e la sceneggiatura siano valide alle intenzioni di genere, che sappiano cioè catturare lo spettatore in un turbinio di informazioni, doppi giochi, parti opposte e tematiche quanto meno accattivanti.



Wasp Network non ci riesce e sembra quasi una brutta copia di Narcos, Spy Game o addirittura di The Laundromat di Steven Soderbergh, con cui condivide l'elemento traspositivo di un evento di grande impatto mediatico, solo mancando della stessa grinta e della stessa curiosità esplorativa attraverso la forma di racconto scelta. Nonostante gli ottimi interpreti scelti, infine, Assayas non riesce a consolidare il progetto al meglio del suo potenziale, dirigendo in modo stanco e fintamente classico un titolo che aveva bisogno di "una marcia in più" e di un'eleganza stilistica più curata per dirsi riuscito, anziché apparire come un covo di vespe che purtroppo non pungono.