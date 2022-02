I Want You Back Recensione: come superare la rottura col film su Prime

Il sottobosco della comedy americana racchiude un particolare filone che riguarda i film romantici. Quella che nasce dal SNL e arriva poi alle produzioni di Judd Apatow o che nel girone dei circuiti indipendenti produce pellicole che uniscono umorismo e sentimenti per rom-com inedite e che difficilmente raggiungono la notorietà al di fuori del loro Paese. La diffusione delle piattaforme streaming ha permesso al pubblico di conoscere sempre di più questo tipo di intrattenimento ironico-romantico, finendo addirittura al cinema a volte grazie a influenze più grandi e passaggi a festival importanti, come accaduto e vi spieghiamo nella recensione di Palm Springs con Andy Sambeger e Cristin Milioti dopo l'anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2020.



Tutto ha inizio da una rottura



Nel catalogo di febbraio dei film di Amazon Prime Video compare, film con protagonisti ildi commedie qualie di una sitcom prodotta dal 2005 come, insieme alladoppiatrice del piccante prodotto animato Netflix Big Mouth e nel cast di pellicole che vanno daA completare il cast alcuni volti noti sono prestati dagli attori, figlio della leggenda dei western e ancora alla ricerca della sua vera strada nel mondo dello spettacolo, e dallaprotagonista della serie sulla presa in giro delle telenovelas latineE non dimentichiamo ildi, che dopo la comedy con Kristen Bell continua il suo percorso passando dalla serialità, come raccontato nella recensione di Nine Perfect Strangers , arrivando fino al film su Amazon.

Un gruppo bene assemblato per comporre la tipica storia ad incastro dove amore e sentimenti si mescolano e si uniscono nei diversi personaggi. È da una separazione però che il film parte. Anzi, da due. Come al principio di un altro classico delle rom-com americane moderne, il divertente Amici di letto con Justin Timberlake e Mila Kunis, i personaggi vengono inaspettatamente lasciati dai rispettivi partner. Da una parte c'è Emma (Slate), da qualche mese fidanzata col personal trainer Noah (Eastwood) il quale non riesce a vedere un futuro per la coppia. Dall'altra Peter (Day) lasciato dalla compagna Anne (Rodriguez) in quello che la donna ritiene uno stallo che i due non riescono ad attraversare, come bloccati da troppo tempo in una situazione immobile della loro esistenza e, di conseguenza, della loro relazione. Diventati così amici, Emma e Peter si aiuteranno per far tornare indietro i loro ex e allontanarli dai loro attuali fidanzati. Ma da un'amicizia può nascere molto altro, soprattutto se si riesce a non continuare a guardare al passato.



I Want You Back: tra conforto, indie e romanticismo



Con un tono indipendente, che spesso contraddistingue questo tipo di operazioni,mescola al desiderio di riavere indietro i propri partner

Un uomo e una donna che, vedendo l'uno nell'altra delle potenzialità inespresse, si renderanno persone migliori pur aiutandosi inizialmente nel pessimo tentativo di far scoppiare le coppie formate dai loro ex. Due personalità che vanno bilanciandosi, quelle della Emma di Jenny Slate e del Peter di Charlie Day, come incredibilmente impacciati nello stare al mondo, eppure perfettamente in equilibrio quando si tratta di trovarsi insieme. I Want You Back presenta una narrazione esile che funziona grazie alla simpatia dei suoi protagonisti. Una storia già scritta tante volte, ma che intrattiene chi ha voglia di dedicarsi ad una visione leggera e speranzosa dell'amore. Quello che sta per arrivare e non che cerchiamo di risanare quando ha fatto ormai il proprio tempo. Un film semplice per lenire anche i cuori più affranti, quelli che magari ancora ripensano a quell'ex con cui si sono lasciati, ma che I Want You Back saprà bene come tirare su e consigliare.