Nemmeno io ti voglio Recensione: una commedia superficiale su Prime Video

È la fine di una storia. Un cuore che perde battiti, ma nell'universo colorato, positivo, di una donna sicura e forte come Nina, avvocato di successo di Parigi, la rottura con il proprio fidanzato non ha spazi per un fazzoletto intriso di lacrime, o barattoli di gelato voracemente consumati. In Nemmeno io ti voglio il dolore di Nina passa in fretta, forse fin troppo visto che fino a poche ore prima considerava il proprio fidanzato come il ragazzo perfetto.



E così il buio della sofferenza lascia spazio al blu delle onde, e all'allegria di una vacanza improvvisata a Barritz, supportata dalle amiche di sempre e ospitata dal migliore amico di una vita, Dylan. È forse nello spirito così propositivo, allegro, del ragazzo, che si ritrova il motivo per cui la ferita è rimarginata così velocemente. Un'attrazione fatale vive tra i due, per anni messa in pausa, e ora pronta a esplodere. Eppure, qualcosa scricchiola nel corso del titolo disponibile su Amazon Prime Video tra i film Amazon di dicembre 2021. Il cuore di Nina non subirà ferite, ma se c'è qualcosa che non batte a un ritmo costante, quella è la pellicola stessa, destinata a un arresto cardiaco che nessun defibrillatore riuscirà a trarre in salvo.



Una commedia déjà-vu

Nemmeno io ti voglio nasce come manifesto dell'indipendenza femminile, nella capacità di rialzarsi a testa alta, di porre prima di tutto se stessi e vivere la propria vita. Poi quel road-movie sui generis vira sempre più sul sentiero della commedia romantica assuefatta e sfruttata nel corso degli ultimi anni, in campo tanto hollywoodiano che europeo.

Il film di Inès Reg (anche protagonista della pellicola) e Rodolphe Laugaa vive di riferimenti passati, modelli narrativi che hanno ormai poco da dire. Sussiste nel corso della visione un senso di déjà-vu con ombre di commedie irriverenti, intrise di girl power come quelle riscontrabili nella nostra recensione di Single ma non troppo, che silenti si inseriscono tra gli inframezzi delle inquadrature, deturpandole e privandole di una propria identità. Gioco di copia e incolla volontario, il titolo diventa un corollario di sensazioni di già visto che tolgono a ogni suo singolo minuto preziosità e originalità. A esacerbare questo senso di opera mancata concorre un continuo indugiare su ogni scena, il suo protrarle oltre il tempo necessario di narrazione, allungando un brodo che genera nello spettatore un senso di insofferenza. E così, momenti che potevano essere risolti in tempi brevi, permettendo di indagare e analizzare altri meccanismi psicologici, vengono allungati senza giustificazioni.



Le stesse battute non nascono dal calderone della profondità o dell'alacre divertimento. Vogliono strappare sorrisi ottenendo il risultato contrario, perché spesso fuori contesto o private di una natura di divertissement che finisce per sgonfiarle, scemando di brillantezza. Nemmeno io ti voglio finisce per essere sotto questo aspetto quell'amico noioso, che cerca di far ridere con battute tristi e fuori luogo, finendo pertanto isolato e ignorato.



Un meccanismo inceppato

È un meccanismo inceppato Nemmeno io ti voglio. C'è poca attenzione nella costruzione degli elementi che lo compongono. Approvati con fare superficiale, vengono inseriti in questo costrutto cinematografico ignorando le loro parti instabili, che causeranno la caduta di un castello di carta venduto come indistruttibile. La performance marcata, esagitata e carica di una mimica facciale poco naturalista della protagonista/regista Inès Reg è un'altra tessera lacerata di un puzzle in cui viene inserita a forza, partecipando a una resa finale di dubbia riuscita.

Si frappone tra lo spettatore e lo scorrere delle immagini un ostacolo invisibile, un muro che ne impedisce non solo la partecipazione affettiva, ma anche la soddisfazione totale scaturibile dalla sua visione. I momenti chiave di questa pellicola bombardata dai colori cangianti di una fotografia perennemente accesa, nitida e mai attraversata da zone d'ombra, vengono risolti velocemente, dando poco spazio al loro sviluppo, cosa che lascia disorientato uno spettatore immerso al centro di momenti inutilmente allungati e di personaggi poco caratterizzati, lasciati vagare nel loro stadio di abbozzo.



Risate frenate

Presentarsi come commedia dai toni leggeri e spensierati non può essere una giustificazione per la realizzazione di un lungometraggio come Nemmeno io ti voglio, soprattutto nel contesto di una fucina creativa come quella francese, da sempre capace di dar vita a opere che dietro alla risata nascondono un ritratto caustico e preciso della società contemporanea, tra pregiudizi e personaggi elevati a simboli di pensieri e modi di fare dissacranti e ambigui.

Si pensi alla nostra recensione di Quasi Amici, a C'est la vie, a Il gioco delle coppie di Assayas o al capolavoro di Jean Reanoir, La Magnifica Illusione. Scevro di momenti esilaranti e facilmente impressionabili nella pellicola mentale dei propri spettatori, Nemmeno io ti voglio finisce così per essere gettato nel pozzo profondo delle opere dimenticabili, viste, digerite e presto perdute nel buio dei ricordi. Un titolo che si aggiunge nella galleria dei film senza pretese, che nulla offrono e altrettanto tolgono al proprio pubblico.