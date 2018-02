Visions, la recensione dell'horror con Isla Fisher

Julie è stata vittima di un incidente automobilistico l'anno precedente, nel quale pur senza colpe proprie ha causato la morte di un bambino che viaggiava sull'altra vettura. Mai del tutto ripresasi dallo shock e dal senso di colpa, con un lungo periodo in cura di antidepressivi, la ragazza si è ora trasferita col marito in una nuova villa di campagna con annesso un vigneto, da sempre nei sogni dell'uomo che prospetta un futuro da viticoltore. La coppia inoltre è in attesa di un bambino, ma in Visions la futura madre comincia a soffrire di inquietanti incubi e spaventose allucinazioni, pur non venendo creduta da nessuno: tutti infatti ritengono che il trauma passato stia ancora destabilizzando la sua mente. Ma ben presto Julie scopre inquietanti segreti relativi ai trascorsi della dimora.

Visioni già viste

Ancora una casa infestata e una giovane donna pronta a lottare contro i propri incubi, siano questi reali o frutto della sua immaginazione: Visions è l'ennesimo horror a tema che ricalca l'ormai inflazionato canovaccio di genere senza nulla aggiungere agli schemi classici del filone e lo stesso colpo di scena dell'ultima parte risulta quanto mai forzato. Prodotto da Jason Blum, il film diretto dallo "specialista" Kevin Greutert (autore tra gli altri di due capitoli della saga di Saw) si appoggia senza nerbo alla tipica struttura da haunted house, mettendo al centro della vicenda una donna incinta reduce da un pesante trauma, situazione creata a uso e consumo per instillare il dubbio sull'effettiva entità di quanto stia accadendo su schermo. La camera si avvicina e si allontana lentamente dai corpi dei protagonisti e la colonna sonora riesce a creare un'atmosfera di incisivo disagio in una manciata di occasioni, con un paio di spaventi genuini affidati agli immancabili jump-scare di routine, ma l'insieme risulta eccessivamente scontato come confermato anche dal poco verosimile epilogo, con tanto di ciclo narrativo che pare destinato a ripetersi ancora una volta. Il problema dell'operazione è che non instilla mai la necessaria curiosità e il tutto si riduce a una fiacca indagine d'influenza mystery alla quale si alternano le profonde difficoltà relazionali della coppia, messa a dura prova da incomprensioni e mancanza di fiducia. Il cast, capitanato dalla fulva chioma di Isla Fisher, fa quel che può ma è un'impresa ardua dar personalità a figure così derivative il cui background si annacqua in dialoghi e risvolti di rara banalità.