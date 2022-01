Virtualmente Reale Recensione: una commedia Netflix poco efficace

Virtualmente reale è il lungometraggio di debutto di Maria Torres, scritto dalla stessa regista con Alexandro Aldrete e Daniela Gomez, che porta su Netflix un racconto sfacciatamente teen di genere sentimentale, ispirato al libro Anónima della giovane Wendy Mora. Non è la prima volta che il colosso americano decide di buttarsi su prodotti così tanto orientati al pubblico adolescente, ma ricordiamo che non sempre è riuscita a colpire il bersaglio in modo corretto e puntuale. Se non fosse che il prodotto è marcatamente messicano (e ciò rappresenta un particolarità nella misura in cui non c'è la localizzazione in molte lingue), per il resto il tutto è piuttosto dimenticabile e inflazionato, con qualche piccolo guizzo che riprende le fila delle attraenti premesse iniziali.



Ci troviamo infatti di fronte alla solita storia d'amore apparentemente impossibile che nasce tra due giovani, Alex (Ralf) e Vale (Annie Cabello) che comincia sulle chat di messaggistica istantanea in forma anonima. Nel momento in cui i due si conoscono casualmente dal vivo e iniziano a frequentarsi ovviamente non si riconoscono e continuano in parallelo anche a scriversi, andando a creare delle situazioni comiche e imbarazzanti. Il lungometraggio arriva direttamente agli abbonati tra i film Netflix di dicembre 2021.



I social come specchio dell'adolescenza

Virtualmente Reale è un saggio e divertente gioco di parole che a nostro modesto parere rende ancora di più del titolo originale spagnolo, Anónima.

L'accostamento di questi due termini gioca sul conflitto principale che è al centro dell'opera: la lotta tra il mondo reale e mondo virtuale. Tradizionalmente siamo sempre stati abituati a vedere comici ed esilaranti rapporti a distanza consumati su smartphone, ma mai abbiamo visto - in questo caso per un crudele scherzo del destino - questi scambi contrapporsi ad una storia amorosa concreta. Tendenzialmente, infatti, le due cose sono sempre state separate e questa fresca intuizione del libro prima e del film poi effettivamente funziona, almeno sul breve periodo, rivelando successivamente dei limiti piuttosto evidenti, specialmente nell'ambito narrativo. La regia, in realtà, per quanto non sia memorabile fa il suo dovere, in particolare nelle sequenze in parallelo in cui le vite di Alex e Vale vengono incastrate nello stesso riquadro. L'utilizzo, inoltre, di alcuni box di testo per simulare i messaggi che i due si inviano reciprocamente è una caratteristica che rispecchia appieno il target al quale è rivolta la pellicola. Per quanto graficamente sia una soluzione piuttosto scontata, rende effettivamente l'idea di dinamismo e coinvolgimento della coppia nel momento in cui chatta, trasmettendola anche oltre lo schermo.



L'aspetto forse più riuscito della fotografia si esprime nella caratterizzazione visiva di Vale: grande appassionata di cinema fin da piccola, per perseguire la sua passione - andando anche contro il parere dei genitori che la vorrebbero nell'azienda di famiglia -, la ragazza filma tutto. E la riproduzione di questi collage filmici amatoriali della protagonista contribuisce in maniera efficace alla costruzione del personaggio a livello puramente estetico. Peccato che non si possa dire lo stesso del co-protagonista.



Una linea narrativa poco varia

Alex, invece, non solo non ha dalla sua parte nessun elemento registico a dettagliare la sua backstory, ma anche dal punto di vista puramente narrativo è evidente che la produzione di Virtualmente reale abbia preferito dare maggiore spazio a Vale, il che in un film sentimentale è alquanto inspiegabile tenendo conto che dovremmo avere un'idea generale di entrambe le parti coinvolte.



Anche le motivazioni e gli obiettivi che spingono il ragazzo nella vita di tutti i giorni sono deboli e non sono ben integrati con alcune sue peculiarità caratteriali. Tirando le somme, non si comprende bene il fine ultimo di Alex e se questo sia riconducibile solo alla solidarietà (come si può vedere bene nel finale) o se c'è qualcos'altro dietro. I personaggi secondari sono piuttosto eterei e servono come semplici strumenti dinamici della storia per consentire ai due protagonisti di interagire realmente e non virtualmente.

Il problema principale che impedisce a Virtualmente Reale di fare un salto qualitativo tale da superare una mediocrità diffusa è la mancanza effettiva di reali sviluppi o colpi di scena nella storia. Se è vero che almeno i due protagonisti hanno un'evoluzione, non si può dire lo stesso degli eventi che accadono all'interno del film, sempre simili, banali e prevedibili. Non solo; in alcuni casi, le situazioni presentate sembrano non avere l'importanza necessaria, apparendo fin troppo di sfondo e poco importanti ai sensi della costruzione della trama.



Si avverte un appiattimento piuttosto evidente della linea narrativa, che forse sarebbe riuscita a risollevarsi anche con un minimo d'attenzione in più sul personaggio di Alex, sfruttando magari il repentino cambio di punto di vista da Vale al suo spasimante che effettivamente avviene, ma è troppo labile per considerarsi davvero efficace.