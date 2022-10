In viaggio Recensione: il documentario che non aggiunge nulla sul Papa

La polemica post Notturno la ricordiamo (più o meno) tutti. Gianfranco Rosi e la direzione Rai si inalberarono per la mancata vittoria di uno qualsiasi dei premi della Mostra del Cinema di Venezia, nessuno dei quali venne attribuito all'opera del documentarista italiano. Un dissidio interno, più dentro le stesse stanze istituzionali Rai che radicate nel panorama nazionale o, tanto meno, internazionale. Il che suscitò più un certo fastidio che una comprensione nei confronti delle reazioni contro la giuria del festival, facendo però sopire presto la questione (scoprite di quando Gianfranco Rosi stava per essere rapito girando Notturno).



A distanza di due anni Rosi ritorna alla manifestazione del Lido, stavolta con un prodotto che, seppur inerente alle sue corde legate al cinema verità, si distacca comunque dal percorso fino a questo punto intrapreso dal cineasta. In viaggio, in sala tra le uscite di ottobre 2022, è un patchwork di filmati e trasferte in giro per il mondo del contemporaneo Papa Francesco, presi e assemblati secondo l'occhio e il giudizio critico dell'autore per costruire un dialogo portato avanti dal medesimo pontefice sulle guerre, la povertà, la solidarietà e l'obiettivo della pace.



Un dialogo muto tra Papa e pubblico

Una produzione particolare, nel panorama di Gianfranco Rosi e nella sua volontà di accettare un lavoro commissionato in cui è evidente che la libertà creativa non sia stata semplicemente limitata, ma assopita del tutto. Messa a punto di uno sguardo che di originale non ha nulla a partire dalle riprese, solamente montate per la costruzione dell'opera, e tantomeno nel dialogo critico che qualsiasi operazione audiovisiva dovrebbe portare avanti.

Se fin dall'inizio di In viaggio viene confessato che la maggior parte delle sequenze che si andranno a osservare sono materiale d'archivio, ben presto ci si accorge che la totalità dei momenti vissuti e attraversati dal capo della Chiesa appartengono a un passato e a un occhio che non è affatto quello del regista. Una presenza che Rosi non fa sentire nemmeno nel découpage di immagini che si susseguono davanti allo spettatore e che rimangono sterili a tal punto da comunicare ben poco al pubblico. Scene che vengono sicuramente messe per interagire tra di loro, ma che perdono presto di potenza essendo nell'effettività semplicemente inquadrature dei discorsi rilasciati nel corso del papato di Bergoglio.



Girare il mondo rimanendo fermi

Pur tentando invano di voler porre sotto una visione tridimensionale e per nulla glorificata il Papa, mostrandone anche gli errori a cui, però, ovviamente cerca prontamente di rimediare, il documentario si sposta dal Brasile all'Africa, dal Canada fin sulla Luna per non arrivare però mai in fondo da nessuna parte, rimanendo ancorato a quei sermoni che non aggiungono niente alla conoscenza della figura vaticana, tanto dei fedeli e men che meno di chi della Chiesa non è un assiduo frequentatore.

Un dividersi per zone e territori che non seguono di volta in volta schemi o aree tematiche, con neanche un punto comune che possa fare da comun denominatore nelle scelte narrative dell'opera, che risulta perciò debole sia nella sua parte discorsiva che in quella autoriale. Dai migranti alle accuse di pedofilia nella Chiesa, dal decantare il raggiungimento della pace fino alle immagini storiche di Papa Francesco al centro di una San Pietro vuota in preda al Covid, In viaggio azzera presto qualsiasi interesse per le trasferte intraprese dall'uomo di fede e per come ha voluto metterle insieme Gianfranco Rosi. Un documentario assai meno d'impatto di qualsiasi discorso mai enunciato da Bergoglio, privo di ogni appiglio o forza nel suo metterli assieme.