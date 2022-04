Vetro Recensione: un'intrigante thriller tutto italiano

Vetro rappresenta l'esordio al cinema di Domenico Croce, già regista e sceneggiatore del cortometraggio Anne, vincitore del David di Donatello 2021 come migliore nella sua categoria. Il lungometraggio, che è al tempo stesso segna anche il debutto sul grande schermo della giovane attrice Carolina Sala, recentemente apparsa nella serie tv Netflix Fedeltà (scoprite cosa ne pensiamo dell'adattamento del romanzo di Missiroli nella nostra recensione di Fedeltà) e in alcuni sceneggiati televisivi della Rai, è un thriller psicologico in parte fuori dagli schemi. Nonostante la pellicola sia frutto di idee filmiche ben note, quello che ne esce è un'anima originale e alternativa, che perlomeno cerca di andare al di là dei soliti binari già battuti in precedenza.



La tematica dell'isolamento casalingo, trattata in un momento storico così tanto difficile dal punto di vista sociale e psicologico, ma anche economico e politico, sembra appartenere apparentemente ad una scuola di pensiero facile e priva di azzardi alcuni, una soluzione sicura per un filmmaker che si approccia per la prima volta allo schermo d'argento. Se è indubbiamente vero che tale condizione iniziale è vantaggiosa, l'intero sviluppo della realizzazione è tutt'altro che immediato e mai superficiale. Purtroppo il lungometraggio si perde in un'eccessiva ambizione, ma il gioco continuo tra autore e spettatori è tenuto ben saldo. L'opera, prodotta da Fidelio e Vision Distribution (che figura anche come distributore) in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video (a proposito, ecco i film Amazon di aprile 2022), debutta nelle sale il 7 aprile.



Vetro: un'esordiente come arma vincente

Vetro è la storia di una misteriosa ragazza (Carolina Sala) che vive, da un tempo non meglio precisato, all'interno della sua cameretta, dove coltiva la sua grande passione, il disegno. Il padre (Tommaso Ragno) lo vediamo ben poco, ma sentiamo la sua voce: assiste sua figlia, la aiuta a studiare, a coltivare i suoi sogni, ma qualcosa non torna...

Quando la giovane si approccia per la prima volta ad un ragazzo tramite un social network, quella che viene considerata fino a quel momento la realtà, inizia a sfaldarsi in modo repentino. In un film così intimo, costruito in un teatro di posa e con il focus su pochi attori, è inevitabile che la protagonista, specialmente se emergente, giochi un ruolo di primaria importanza: ha il compito di traghettare il progetto e mediare tra autore e pubblico. Ecco che quindi la Sala parte già con un obiettivo importantissimo che riesce a raggiungere con talento e professionalità: è evidente e indubbia la preparazione alla base della sua interpretazione, come anche il suo approccio fine e delicato nei confronti di un personaggio fragile e indifeso. Di fatto, il maggiore punto di forza dell'opera è proprio la performance della giovane attrice e la costruzione della sua figura, sempre in bilico tra una sensibilità estrema e una vena caotica che la divora da dentro.



Anche Tommaso Ragno, che può essere visto come un comprimario, regge bene il confronto e fa da perfetto contraltare all'interpretazione della protagonista, che vive rapportandosi continuamente con suo padre, un misterioso ed enigmatico uomo che senza dubbio ha qualcosa da nascondere. Nel complesso, quindi, i personaggi sono frutto di un lavoro accurato di scrittura ma il copione in sé (scritto da Ciro Zecca e Luca Mastrogiovanni), anche se ambisce ad un colpo di scena dopo l'altro, non è sufficientemente stabile da garantire continuità al film.



Un incastro originale, in parte confuso

Se, all'interno di Vetro, l'incipit narrativo è semplice ed efficace, come è anche funzionale l'evoluzione della condizione allucinatoria della giovane protagonista, quello che purtroppo è debole è la gestione della tensione (centrale in un thriller psicologico) che cala inevitabilmente quando gli spiegoni della trama vengono accatastati in modo confuso in tutta la parte conclusiva della realizzazione. Ciò intacca anche la direzione iniziale presa dalla pellicola, che nelle sue prime battute sembra dirigersi verso una storia che svela i propri segreti ad uno ad uno, in modo progressivo, ma che poi presenta al pubblico le soluzioni in modo distratto, senza dargli peso e un contesto necessario.

A supporto di questa scrittura totalmente asservita ad una dimensione onirica non sempre ben identificabile, troviamo una regia che invece mantiene sempre lo stesso taglio della scena che elimina del tutto le componenti accessorie, per dare valore alla complessità della protagonista. A completare questa soluzione votata all'analisi psicologica della ragazza, troviamo una palette di colori sempre distorta e tossica, quasi fosse alterata da elementi esterni e da una sfocatura perenne dell'immagine che fa capire già dall'inizio che quello che stiamo vedendo non è esattamente quello che pensiamo di osservare nella bolla casalinga della giovane disegnatrice.



Forse il più grande plot twist della pellicola sta proprio nel direzionare lo sguardo verso l'esterno, spingendosi apparentemente fino al voyeurismo de La finestra sul Cortile, ma in realtà incanalando tutto lo sviluppo registico e narrativo sullo squarcio del velo dietro la cameretta, che non è quello che sembra. Un ribaltamento che effettivamente non è così scontato e che pone l'accento su tutt'altre tematiche, rimarcando la difficoltà della solitudine, della mancanza degli affetti e mettendo al centro l'importanza della socialità in un mondo così tanto connesso, ma sempre meno umano.