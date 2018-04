Venerdì 13, la recensione dell'horror cult di Sean S. Cunningham

Venerdì 13 giugno 1979, con l'estate alle porte, vede l'isolato campeggio di Camp Crystal Lake popolarsi di studenti provenienti dalla città, tutti ignari che il luogo sia considerato maledetto dagli abitanti del posto. Dopo la morte per annegamento oltre vent'anni prima del piccolo Jason Voorhees, figlio della padrona, nell'accampamento sono stati perpetrati orribili delitti ancora irrisolti. La comitiva di giovani si gode così l'apparente quiete della natura, tra nuotate nel lago circostante, flirt già nati e in divenire e giochi da tavola in una sorta di vera e propria festa collettiva. Una delle ragazze che doveva arrivare al campo rimane però vittima di un individuo misterioso e sarà solo la prima di una lunga lista di vittime a venire che coinciderà con l'imminente tempesta notturna.

La morte corre sul lago

Solo due anni prima John Carpenter aveva rivoluzionato l'horror a stelle e strisce con un caposaldo quale Halloween (1978), leggendario apripista della poi sempre più fiorente corrente slasher, e il primo capitolo di questa nuova saga ne seguì furbescamente le orme conquistando i botteghini di tutto il mondo. Venerdì 13 ha raggiunto con gli anni lo status di cult anche aldilà dei suoi reali meriti e tra sequel e remake il franchise continua ancora oggi a imperversare nel cinema di genere: merito di una formula semplice e immediata che, pur in maniera assai più verosimile e priva di elementi sovrannaturali o mystery come in futuro, inizia un massacro senza esclusione di colpi ai danni dei poveri protagonisti. Personaggi naturalmente riciclati su stereotipi e mera carne da macello per la sete di sangue del misterioso assassino la cui visuale, per compiacere la relativa rivelazione identitaria, durante gli omicidi si limita a una soggettiva concentrata sui tentativi di fuga e gli sguardi disperati delle inermi prede. Una certa dose di violenza, innocua per gli spettatori odierni ma d'impatto per quelli contemporanei, caratterizza la messa in atto delle crudeli esecuzioni, alcune realizzate con una certa inventiva ambientale (basti pensare alla sequenza del letto a castello), e i riferimenti sessuali continui erano un chiaro ammiccamento al giovane pubblico di riferimento. Il cast di volti poco conosciuti (lo stesso Kevin Bacon era noto solo per la sua partecipazione ad Animal House (1978)) si offre senza troppe remore alla mattanza del killer e solo la tenace Adrienne King fa di tutto per resistere alla serrata, ma eccessivamente tirata per le lunghe, resa dei conti finale, con tanto di parziale colpo di scena aperto di stampo fantastico schiudente le porte al continuo delle vicende della famiglia Voorhees.