Le vele scarlatte recensione: un film romantico in sala con Louis Garrel

Pietro Marcello ha dichiarato che con Le vele scarlatte si è voluto dedicare a un film più semplice. A una storia che avesse i connotati della popolarità, di un linguaggio aperto a tutti, che non si riferisse solamente a quella commistione tra occhio del cineasta e assemblaggio delle immagini attraverso l'arte del montaggio, ma traesse la propria completezza da una stesura lineare e da una messinscena essenziale e delicata. Per approcciarsi a questo che, nella sua filmografia stratificata e complessa, può risultare come un esperimento, che si rivela in realtà una novella riportata con leggiadria sul grande schermo, che parte da un testo scritto per sembrare però un racconto orale.



E proprio Le vele scarlatte è l'opera a cui Pietro Marcello giunge da un adattamento dal racconto dello scrittore russo Aleksandr Grin. Titolo che ha aperto la Quinzaine des Réalisateurs della 75esima edizione del Festival di Cannes e che arriva film in sala a gennaio 2023. Storia di una famiglia e del suo fronteggiare le avversità, ambientata in un contesto campestre e vibrante delle possibilità liriche della natura (recuperate anche la nostra recensione di Martin Eden, sempre di Pietro Marcello).



Nel rapporto tra padre e figlia

Una trasposizione la cui estetica impeccabile avvicina Le vele scarlatte al resto della filmografia proposta dal regista, il cui umore fiabesco ne alleggerisce però effettivamente il portato spesso greve delle sue pellicole, pur percependo inevitabilmente il tocco del cineasta dietro, ma anche davanti a ciò che viene mostrato alla macchina da presa. È in fondo la manualità una delle colonne portanti del film, così come la fisicità dei suoi attori/personaggi provenienti quasi da un altro mondo.

Piazzato e robusto, al Raphaël di Raphaël Thiéry non servono parole per far trasparire il duro lavoro, ma anche la gentilezza di un uomo tornato dalla guerra e intento a crescere senza la moglie la sua unica figlia. Un fuscello, a differenza del padre. La giovane Juliette interpretata da Juliette Jouan trascorre il suo tempo a sfuggire dalle cattiverie di un paesino ostracizzante e a distendersi nei meandri della vegetazione fino a diventarne quasi una ninfa. A vagare e cantare fino ad attirare con la sua voce un avventuriero volante dal volto senza tempo di Louis Garrel, e la promessa di poter volteggiare insieme come rondinelle.



L'atmosfera rurale di Le vele scarlatte

Un'aria rarefatta che incastona Le vele scarlatte in qualche punto della Storia, geocalizzandola in un'ambientazione rurale, ma non limitandola al solo perimetro bucolico. Sembrando insieme ben definitiva in un dato decennio e poi tornando a essere solo un punto senza contorni che rappresenta qualsiasi istante, qualsiasi momento.

L'atmosfera e la granulosità delle immagini ne fanno un prodotto della memoria che si abbellisce della sporcatura sempre impeccabile di ogni posa dei suoi attori o di ripresa dei paesaggi. È come sentire realmente raccontare una storia, è come farne parte, esserne all'interno. È un ritratto di famiglia, non solo quella di sangue, ma che ti cresce e ti accudisce formandoti come essere umano, e che Pietro Marcello imprime dando la sensazione di star sfogliando un album di fotografie narrato da una voce lontana. Lo sciorinarsi incastonato e fluttuante delle sequenze, di cui gli interpreti sembrano i risultati della fantasia dell'autore, insieme più immaginifici e autentici che mai. Come un quadro sfocato in cui è contenuta un'intera eredità, così le mani, i volti, le rughe e gli animali di Raphaël e Juliette sono dettagli corporei del cinema di Pietro Marcello e della sua versione de Le vele scarlatte. Il saper modellare un racconto mantenendosi pressoché fedele eppure sapendolo contrassegnare con la propria firma. Un narratore esterno che ci porta dentro la storia di un padre e una figlia, la cui famiglia diventerà anche quella degli spettatori.