Vampiretto, la recensione del film d'animazione

Il cinema d'animazione per bambini ha sguazzato moltissimo - soprattutto negli ultimi anni - nell'immaginario horror, con la riproposizione dei mostri classici in una formula adatta a tutta la famiglia: basti pensare alla saga di successo di Hotel Transylvania, giunta recentemente al terzo capitolo (leggete qui la nostra recensione), o al freschissimo reboot a tema de La famiglia Addams (2019). Nel 2017 anche la scena europea ha provato a dire la propria con un titolo passato in sordina, frutto di una co-produzione con gli Stati Uniti ma prevalentemente realizzato coi fondi del vecchio continente, ossia il qui oggetto d'analisi Vampiretto.

Il film è tratto dall'omonima serie di libri per bambini ideata da Angela Sommer-Bodenburg, già portata sul grande schermo in una versione live-action di inizio millennio e distribuita in Italia con il titolo Il mio amico vampiro (2000).



In questa nuova incarnazione, prendente spunto dal primo romanzo, il vampiro Rudolph sta per compiere tredici anni per la trecentesima volta: è da così tanto tempo che il ragazzo infatti non è più un comune mortale ma una creatura della notte. Il "teenager" ha due fratelli, il maggiore Gregory dal carattere ribelle e la minore Anna, eterna romantica.

La sua famiglia ha organizzato una festa per celebrare il compleanno, richiamando tutti i membri del clan in un antico castello abbandonato, ma la ricorrenza rischia di essere guastata dall'intervento del cacciatore di vampiri Rookery e del suo giovane e sottopagato aiutante, che hanno scovato il loro nascondiglio e imprigionato la maggior parte degli invitati nella vecchia magione, in attesa di eliminarli poi con calma uno ad uno.

La strada di Rudolph, sfuggito per un soffio alla cattura, si incrocia con quella del coetaneo umano Tony, un ragazzino americano in vacanza con i genitori. Dopo un iniziale timore reciproco i due stringono un'alleanza dalla quale potrebbero dipendere le sorti dell'intera comunità di succhiasangue.

Fonti d'ispirazione

Se il moderno cinema d'animazione 3D ha portato con la CG un'innovazione generante capolavori per grandi e piccini, allo stesso tempo ha dato il via a una serie di emulazioni, spesso con budget ben inferiori rispetto alle iconiche produzioni Pixar e Dreamworks, che hanno tentato di scimmiottare senza averne le capacità i relativi prototipi di partenza. Fin dai primi minuti di visione, l'impressione che Vampiretto cerchi un punto comune con i suddetti studi di produzione è palese, così come la messa in scena, anche se più limitata e meno ricca di particolari rispetto ai "fratelli maggiori".

I registi Richard Claus e Karsten Kiilerich, il primo all'esordio nel filone e il secondo con già diverse esperienze in produzioni animate, cercano allora di differenziare parzialmente la gestione delle ambientazioni, con la notte e i giochi di illuminazione che rivestono un ruolo preponderante ai fini del vampiresco divertimento.



Se dal punto di vista estetico l'insieme risulta gradevole, pur senza gridare al miracolo o ispirare momenti di meraviglia, la sceneggiatura non è altrettanto convincente, con diverse forzature e ingenuità che "trainano" per inerzia una trama che, con un minimo di logica e raziocinio da parte dei personaggi coinvolti, avrebbe potuto risolversi molto tempo prima.

Ovvio che lo spettacolo esiga la sua parte, ma anche all'interno di un costrutto fantastico, pur a prova di bambini, un po' di verosimiglianza in più non avrebbe guastato, soprattutto nel coinvolgere dinamiche così elementari.

Un'amicizia tra due mondi

Vampiretto rimane in ogni caso una parabola fiabesca sul significato dell'amicizia tra "diversi", rappresentati in questo caso da due adolescenti uno appartenente alla razza immortale (e pur avendo in realtà tre secoli, i tratti distintivi rimangono quelli di un pre-adolescente) e l'altro a quella umana, rapporto che aprirà le porte a una più generale comunione d'intenti tra le rispettive famiglie e razze. Il villain, caricaturale e diabolico all'eccesso, è purtroppo privo del necessario carisma per rappresentare una nemesi degna di tal nome, e così il fido aiutante-schiavo, tanto che la figura "nemica" più interessante rimane il secondario personaggio del pilota di aerei dalla folta barba, al centro di alcune delle battute più divertenti nel suo breve minutaggio.



La varietà di gag e situazioni che giocano sugli stereotipi culturali tra Stati Uniti ed Europa dell'est è purtroppo ai minimi storici, con cliché riciclati in serie, così come il platonico accenno romantico nel potenziale innamoramento tra Tony ed Anna, e l'unica ventata di freschezza è data dalla presenza di una mucca vampirizzata che offre il suo contributo nel rocambolesco finale, dove l'azione caotica celebra - in un pirotecnico tour de force il classico e prevedibile lieto fine.