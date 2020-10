Vampires vs. the Bronx, la recensione della comedy/horror Netflix

Il giovane Miguel è cresciuto nel Bronx insieme ai migliori amici Luis e Bobby, con cui trascorre le giornate senza una reale prospettiva futura. Il quartiere, vittima del degrado e luogo di attività criminali, non offre d'altronde opportunità alle nuove leve e le cose sembrano peggiorare quando molte aree della zona sono al centro di una potenziale riqualificazione urbanistica. Peccato che il governo non c'entri nulla nel progetto di gentrificazione avviato, ma dietro vi sia in realtà una setta di vampiri intenzionata a nutrirsi degli abitanti.

Il primo a scoprire la presenza dei succhiasangue è proprio Miguel, testimone diretto dell'omicidio compiuto da una delle creature della notte. Nessuno è però pronto a credere alla versione dei tre ragazzini, ora intenzionati ad agire prima che sia troppo tardi per fermare l'imminente pericolo per la comunità.



Scontro tra titani

Sembrerebbe un'operazione girata in fretta e furia giusto in tempo per cavalcare il movimento BlackLivesMatter, ma in realtà Vampires vs. the Bronx è stato annunciato già nell'estate di due anni fa, togliendo ogni dubbio sull'ipotetica furberia alla base.

Il film sbarca direttamente nel catalogo di Netflix non solo per la complessa situazione legata alla fase distributiva che sta vivendo il mondo intero, ma anche perché, a visione avvenuta, sarebbe stato difficile giustificare la presenza in sala di un titolo così dozzinale e derivativo, più consono appunto a un'uscita direct-to-video o nel mercato dello streaming.

Il secondo lungometraggio di Osmany Rodriguez - regista prettamente televisivo - dopo il mediocre Cognati per caso (2016) è caricaturale già nel suo approccio che oppone protagonisti di colore a vampiri rigorosamente bianchi, capitanati da una Sarah Gadon che torna sul luogo del delitto dopo la partecipazione a The Moth Diaries (2011) e Dracula Untold (2014).



Strani vampiri

L'idea è quella di approcciarsi a uno stile narrativo affine agli anni '80, sulla scia della moda scatenata dal successo seriale di Stranger Things, con citazioni a vari cult a tema del periodo come Ragazzi perduti (1987), ma la messa in scena risulta troppo debole per essere presa seriamente. Se il make-up delle creature notturne è almeno accettabile, il resto degli effetti speciali fa acqua (santa) da tutte le parti e le sporadiche sequenze a marchio action finiscono per scadere nel ridicolo involontario.

Lo sguardo ai prototipi è chiaro nei molteplici elementi mescolati alla rinfusa, dall'entrata nel team di una ragazza più grande - per la quale il protagonista ha un'inevitabile cotta - allo scontato litigio tra gli amici prima della fondamentale rappacificazione finale.

Il taglio ironico si affida a gag e battute mai incisive e la gestione del discreto numero di figure secondarie segue altrettanti stereotipi, senza mai trovare una propria personale via per raccontare qualcosa già visto innumerevoli volte e in rappresentazioni ben più ispirate.

E tra bare inviate per corrispondenza e i soliti trucchetti della tradizione nell'affrontare i vampiri - paletti di legno, ostia, negare l'invito a entrare e così via - ciò che rimane al termine degli ottanta minuti di visione è un sentore di stantio più consono alle bare dove dimorano gli immortali villain della storia.