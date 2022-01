Valhalla Recensione: un'epica avventura tra vichinghi e Ragnarok

"Nessuno ti ha detto mai che gli dèi costruirono un ponte fra il cielo e la terra e che esso si chiama Bifrost? Devi pure averlo visto, forse tu lo chiami "arcobaleno"." Chi è appassionato di mitologia norrena o ha anche soltanto visto le pellicole o letto i fumetti dedicati al dio del tuono di casa Marvel ha ben presente l'esistenza di questo ideale collegamento tra il mondo di sotto, quello dei mortali, e quello di sopra, abitato da Odino e compagni che vegliano sulle umane genti.



E proprio il Bifrost è elemento fondamentale nella narrazione di questa produzione scandinava in onda il 5 gennaio alle 21:20 su Rai 4, che fin dall'esplicativo titolo Valhalla si pone come una sorta di rivisitazione di alcune fasi chiave dell'epica nordica, con la minaccia del Ragnarok che aleggia sul destino dei protagonisti, a qualsiasi specie questi appartengano. Anche in quest'occasione ci troviamo di fronte ad una sorta di cinecomic, in quanto alla base vi è l'omonimo fumetto di impostazione comica scritto e disegnato da Peter Madsen. Ma in questa trasposizione per il grande schermo, pur non priva di momenti leggeri, si è preferita una messa in scena più seria e vagamente epica, in grado di catalizzare l'attenzione di un pubblico eterogeneo.



Valhalla: uomini e dèi

Pubblico eterogeneo che include sia grandi che piccini, dato che la violenza è all'acqua di rose e anche i passaggi maggiormente dark non sono mai realmente spaventosi. Per protagonisti troviamo non a caso due bambini, accompagnati nella loro rocambolesca avventura da due divinità del calibro di Thor e Loki.

Sono proprio gli dèi a far visita alla famiglia di Tjalfe e Roskva e a chiedere loro ospitalità per la notte. Quando il ragazzino infrange una regola imposta da Thor, viene obbligato a prestare servizio come schiavo e condotto nel Valhalla. La sorellina decide di seguirlo di nascosto e i due diventano elemento centrale nel futuro del pantheon nordico, prossimo ad affrontare il Ragnarok. Ma secondo una profezia, la cosiddetta "bambina di luce" potrebbe salvare il mondo e sfidare il temibile e gigantesco lupo Fenrir. Nel frattempo Tjalfe finisce per cacciarsi nei guai e toccherà al dio del tuono e al suo ingannevole fratello il compito di riportarlo a casa sano e salvo...



Una visione godibile

E certamente la presenza di Fenrir è uno degli elementi centrali del racconto, con il gigantesco animale realizzato con discreti effetti speciali e di buon impatto scenico nelle sequenze dove compare. Ma in ogni caso non ci troviamo di fronte ad un blockbuster in senso stretto, per quanto alcune ambientazioni siano effettivamente suggestive nella loro concezione grafica. Il film sfrutta infatti maggiormente il fascino naturale degli splendidi paesaggi nordici, tra foreste e scorci mozzafiato, e propone uno spettacolo più soft e poco incline all'azione, lasciata soltanto alla resa dei conti finale.

In Valhalla ha così luogo una sorta di classica quest di stampo fantasy, con alcuni personaggi secondari parzialmente fuori luogo - basti pensare al "mostruoso" Quark dal cuore d'oro - e un mix tra atmosfere più fanciullesche e altre più visionarie. Un connubio a tratti calibrato in maniera non sempre coesa e che rischia di togliere equilibrio ad un film altrimenti capace di avvincere in diverse occasioni, complice anche l'incisiva rappresentazione degli dei nordici e le efficaci scelte di casting. In particolare spicca Roland Moller, già visto che abbiamo incontrato nella nostra recensione di A Bluebird in My Heart, intenso noir 2018, che ci offre un Thor fisicamente prestante e piacevolmente sopra le righe.