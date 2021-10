L'uomo del labirinto, su Prime Video il sorprendente film di Donato Carrisi

Ogni romanzo di Donato Carrisi è una sorta di labirinto, dove il lettore ama perdersi nella girandola di situazioni e colpi di scena che lo scrittore di Martina Franca inanella all'interno delle sue opere. Siano queste appartenenti a saghe come quella di Marcus o di Mila Vasquez oppure titoli autoconclusivi, la sorpresa è sempre dietro l'angolo e chi ha avuto l'occasione di cimentarsi con almeno uno dei suoi libri sa di cosa stiamo parlando.



In molti erano perciò curiosi di assistere nel 2017 all'esordio del Carrisi regista che per il suo debutto dietro la macchina da presa decise di adattare il suo La ragazza nella nebbia: il risultato fu un'opera fedele e rispettosa della fonte d'origine, nel quale chi conosce il libro si è ritrovato fin da subito nelle suddette atmosfere (recuperate qui la nostra recensione di La Ragazza nella Nebbia). Vi era perciò molta attesa dietro alla sua seconda incursione da cineasta, anche in questo caso trasposizione di un altro suo romanzo ossia L'uomo del labirinto, dove oltre al suo ormai feticcio Toni Servillo ha chiamato in veste di fondamentale guest-star addirittura Dustin Hoffman.



L'uomo del labirinto: strade senza uscita

Samantha Andretti, scomparsa nel nulla da quindici anni, è stata improvvisamente ritrovata e la notizia diventa di pubblico dominio, catalizzando l'attenzione dei telegiornali. Rapita quando ne aveva soltanto tredici, la ragazzina ormai donna è ora ricoverata in un letto d'ospedale con un gesso alla gamba e viene interrogata da un enigmatico psichiatra, il dottor Green.



Il profiler è determinato a scoprire a ogni costo chi l'abbia sequestrata, per evitare che altre adolescenti subiscano la stessa sorte. Samantha ricorda soltanto di essere stata rinchiusa in una sorta di labirinto, dove doveva superare diverse sfide per assicurarsi la sopravvivenza.

Nel frattempo anche il detective privato Bruno Genko, che in passato aveva indagato per conto della famiglia sulla sua scomparsa, intende scoprire l'identità del rapitore e nonostante l'ostilità della polizia riesce a scovare dettagli che lo avvicinano sempre di più alla verità: dietro tutto si nasconderebbe un inquietante individuo vestito da coniglio.



Nel cuore del mistero

Rispetto all'esordio, Carrisi si trova in quest'occasione di fronte a un'impresa più ardua: se infatti La ragazza nella nebbia era narrativamente più affine a un poliziesco classico, pur intarsiato da sfumature dark e drammatiche degne di nota, con L'uomo del labirinto le atmosfere virano sul versante horror, con tanto di immaginario antropomorfo che riporta a Donnie Darko, il cult di Richard Kelly (qui la nostra recensione di Donnie Darko).



La nemesi principale - ma non l'unica come scopriremo nel corso dei sempre più tumultuosi eventi - è infatti caratterizzata da una maschera da coniglio e fino alla fine l'autore gioca col mystery, prediligendo false piste e suggerendo una visione del male costantemente sospesa tra verità e illusione, capace di inquietare al punto giusto e di mantenere alta la tensione fino al finale (che potrebbe aprire le porte a ulteriori produzioni per grande o piccolo schermo). La conclusione, pur risultando accessibile a tutti, ha il parziale difetto di poter essere apprezzata pienamente solo da coloro che hanno letto l'intera bibliografia dello scrittore.



La messinscena paga qualcosa a livello di ritmo, ma è ancora una volta notevole e alcune scene risultano l'esatta copia di quanto immaginato su carta, complici anche scelte stilistiche che permettono di dilatare modi e tempi in maniera corretta e non fanno risentire troppo il passaggio/alternanza tra i due piani del racconto, uno con protagonisti Samantha e il dottor Green e l'altro il coriaceo detective Genko, uomo che ormai non ha più nulla da perdere.

Se per Green la scelta di Dustin Hoffman si è rivelata più che consona, con il leggendario attore che permea di spunti inediti il relativo personaggio, più spiazzante è quella di Servillo. Magnificamente a proprio agio in La ragazza nella nebbia, qui il Nostro è alle prese con un alter-ego più difficile da gestire ma se la cava ancora una volta con il mestiere delle grandi occasioni. L'ottimo cast, anche nelle scelte delle figure secondarie, non fa insomma che impreziosire un adattamento forse leggermente più sbavato rispetto all'opera di debutto ma non per questo meno interessante, imperdibile per gli amanti dei romanzi e di potenziale interesse per chi volesse avvicinarsi alle storie di Carrisi partendo proprio dalle sue incarnazioni cinematografiche.