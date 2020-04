Unthinkable - Gli ultimi sopravvissuti, recensione dello sci-fi svedese

Nel 2005 il giovane Alex vive in un villaggio svedese insieme alla madre e al padre Bjorn. Con quest'ultimo, dal carattere burbero e spilorcio, i rapporti non sono dei migliori, con litigi in famiglia all'ordine del giorno. Il ragazzo ha come migliore amica, nonché potenziale interesse amoroso, la bella Anna; quando scopre che la ragazza partirà presto per la capitale con sua nonna, Alex precipita in un ulteriore sconforto che lo porta, dopo l'ennesima scenata, ad abbandonare anch'esso la casa dov'è cresciuto per trasferirsi a Stoccolma.



Dieci anni più tardi Alex ha tagliato completamente i ponti con le persone del proprio passato ed è diventato un famoso pianista, capace di fare sold-out nei teatri locali. In seguito a un litigio con il manager e dopo aver partecipato al funerale della madre - con cui non aveva rapporti da tempo - il protagonista sceglie di ritornare al suo paesino natale e ritrova Anna, ma le cose sono cambiate da quando erano due timidi adolescenti.

Nel frattempo la nazione è scossa da una serie di devastanti esplosioni, collegate a presunti atti terroristici, e molti individui sembrano perdere completamente il senno all'improvviso, causando molteplici incidenti stradali.

La stranezza di questi fenomeni risiede forse in un intervento esterno, una vera e propria dichiarazione di guerra nella quale Bjorn - ora addetto alla sicurezza di una centrale elettrica - è destinato a giocare un ruolo di primo piano e a rincontrare quel figlio con il quale si era lasciato in modo così brusco.

Mondi allo sfascio

L'esordio per il grande schermo del regista svedese Victor Danell, solito firmarsi sotto lo pseudonimo di Crazy Picture, è frutto di un progetto crowdfunding finanziato sulla popolare piattaforma Kickstarter nel 2015. Raggiunto l'obiettivo minimo - equivalente a 100.000 dollari in moneta locale - sono poi sopraggiunti fondi esterni che hanno innalzato il budget a disposizione. E va dato atto al cineasta, autore in carriera di diversi cortometraggi, di aver sfruttato nel migliore dei modi uno sforzo produttivo non certo esorbitante, tanto che diverse sequenze riescono a offrire un impatto spettacolare di tutto rispetto, tra esplosioni realizzate in CGI e incidenti stradali in serie che appaiono realistici e spaventosi al contempo.

Unthinkable - Gli ultimi sopravvissuti si inserisce nel filone post-apocalittico con una certa personalità, anche se in alcune occasioni le svolte di trama appaiono parzialmente derivative e il turbolento rapporto familiare tra i due principali protagonisti si affida pienamente alle regole del disaster-movie di concezione hollywoodiana, tra litigi, riconciliazioni e prevedibili gesta di sacrificio.

Il prima e il dopo

Il film si prende i suoi tempi nel corso delle due ore abbondanti di visione, e soprattutto nella prima metà paga una palese lentezza nell'esposizione dei legami interpersonali tra le varie pedine coinvolte. L'intento è quello di farci entrare nella loro ottica, concentrandosi prevalentemente sul personaggio di Alex, ma una sforbiciata di alcuni minuti avrebbe sicuramente alleggerito il cuore narrativo e consentito una miglior gestione del ritmo. Ritmo che comincia a martellare nella seconda parte, quando il complotto si svela finalmente nelle sue fasi più drammatiche - con un nemico ancora una volta fin troppo scontato e banale, eccessivamente abusato da molti titoli del filone - e offre inedite sfumature sul diffondersi di un'epidemia tramite la pioggia.

E così, tra uccelli che cadono a terra senza vita, ponti che esplodono, radio e telefoni che non funzionano, sparatorie all'interno di strutture di massima sicurezza e scontri aerei, Unthinkable - Gli ultimi sopravvissuti accelera progressivamente in maniera forse poco omogenea per quanto visto in precedenza ma tale da soddisfare coloro che avevano atteso fino ad allora una svolta più action e adrenalinica.

L'anima intimista non viene tradita in toto, con alcuni passaggi che vanno alla ricerca di una sommessa emotività, e l'insieme - per quanto ancora grezzo nel suo dividersi tra approccio autoriale e intrattenimento rivolto al grande pubblico - si rivela un'opera prima interessante nella sua sincera ambizione.