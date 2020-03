Una luna chiamata Europa, la recensione del film di Kornél Mundruczó

Il giovane Aryan, immigrato siriano, è in viaggio con il padre e un gruppo di rifugiati nel tentativo di superare il confine ungherese via barca. Durante l'attraversamento del fiume vengono scoperti dalle guardie di confine e la maggior parte di loro finisce nelle mani delle autorità, che per la cattura non esitano a usare metodi brutali. Aryan è colpito da tre proiettili sparati dall'ufficiale Laszlo, ma invece di morire ottiene incredibilmente il potere della levitazione. Quando ricade sul terreno dopo essere volato nell'aria per diversi secondi, il ragazzo viene catturato e rinchiuso in un campo profughi.

Gábor Stern è un dottore che lavora nella struttura, reduce da un errore nel suo passato che gli ha inevitabilmente compromesso l'avanzamento di carriera. Sta ora cercando di ripagare il debito verso la famiglia di un paziente che ha perso la vita per la sua negligenza.

Il medico visita Aryan e questi comincia a levitare davanti ai suoi occhi: Stern comprende come il paziente possa essere un angelo sceso in terra per salvarlo dai suoi peccati, e dopo averlo fatto fuggire dal campo decide di utilizzarlo per i propri fini personali, promettendogli di farlo poi ricongiungere col padre. Ma Laszlo, poliziotto dai metodi brutali, è sulle tracce dei due con intenzioni non certo benevole.



Tra cielo e terra

Il dramma dei profughi siriani è al centro di questa co-produzione europea - prevalentemente ungherese - scritta e diretta nel 2017 da Kornél Mundruczó, autore tre anni prima del folgorante White God - Sinfonia per Hagen (2014). Presentato al Festival di Cannes, dove ha gareggiato nella competizione ufficiale per l'ambita Palma d'Oro, Una luna chiamata Europa sfrutta un sottotesto sci-fi/fantastico per raccontare una situazione complessa, evitando di diventare schiavo di una facile retorica in favore di un approccio più nichilista e graffiante. La trama risulta incisiva in diversi momenti e melliflua in altri, con diverse forzature e passaggi gratuiti che rischiano di togliere intensità all'intero insieme. Ma il messaggio, epilogo incluso, appare effettivamente chiaro, in grado di riflettere quella condizione di deriva in cui si trovano coloro che cercano un posto migliore in cui vivere.

Angeli e demoni

Come nel seminale Il cielo sopra Berlino (1987), il personaggio di Aryan si trova in più occasioni a osservare il mondo dall'alto, spettatore degli eventi che lo vedono più o meno direttamente coinvolto. La fuga verso il cielo risulta una sorta di liberazione per un ragazzo braccato e senza colpe che si trova in un intrigo tra medici traumatizzati e poliziotti corrotti, elemento di rottura che può condurre a molteplici redenzioni.

Se dal punto di vista narrativo l'operazione è tanto ambiziosa quanto imperfetta, con le immagini il regista offre squarci suggestivi e inediti, trasformando gli spazi chiusi e le ambientazioni in un vero e proprio palcoscenico di emozioni. Se nei primi minuti le atmosfere e lo stile possono riportare alla mente alcuni passaggi clou di un capolavoro dell'ultimo decennio quale Il figlio di Saul (2015), quando l'anima fantastica prende il sopravvento si assiste a scene di inimmaginabile bellezza.

Squarci nella gravità, levitazioni poetiche e incalzanti piano-sequenza (l'inseguimento in auto nella seconda metà è da applausi) che adoperano al meglio gli ingegnosi effetti speciali, tra cavi invisibili e un generale senso di straniamento che fa, letteralmente, perdere e girare la testa. L'impianto estetico, totalizzante e straniante (emergono anche citazioni, più o meno volute, al magnifico Enter the Void di Gaspar Noé), ha il potere di nascondere le ingenuità di sceneggiatura e di rendere le oltre due ore di visione un'avvincente e continua attesa per il prossimo "volo", metaforico e filmicamente reale, a venire nel cuore del racconto.