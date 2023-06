Tyler Rake 2 Recensione: un sequel non all'altezza con Chris Hemsworth

Nel 2020, sulla piattaforma di Netflix, usciva Tyler Rake, che nel giro di poco tempo si è piazzato al primo posto nei film originali più visti del portale del servizio streaming. È possibile ricostruire le cause che hanno portato l'opera a un tale successo: la chiusura dovuta alla pandemia, che non permetteva di uscire a vedere i film in sala, costringendo alla sola visione casalinga. Il fatto che ci fosse Chris Hemsworth come protagonista, volto ben riconosciuto e riconoscibile con il suo Thor della Marvel. L'animo sparatutto e action che ha sempre un suo fascino sullo spettatore, anche quello più distratto, che può aver facilitato l'aver premuto sul tasto play, facendo partire la missione mercenaria del protagonista.



Un ottimo primo film, ma com'è il sequel?

In tutto questo, la qualità non è mai stata contemplata. Ma, seppur Tyler Rake non sia il fiore all'occhiello del genere action, ha saputo comunque battersela con onore per riuscire a trovare una propria credibilità, per portare a termine l'obiettivo prefissato dal personaggio di Hemsworth, che non sembra nemmeno troppo fuori parte come più di una volta è capitato nella sua carriera. La pellicola Netflix (che vi invitiamo a riscoprire nella nostra recensione di Tyler Rake) sa ben calibrare la portata mainstream con cui attirare il pubblico - e far funzionare la storia -, ricercando anche soluzioni o strategie sia narrative sia di messinscena che ne esaltano uno spirito meno quadrato, avulso da un contesto predefinito, pur sapendo bene dove la pellicola dovrebbe comunque andare a parare.

Il tono, una certa lentezza, la mancanza di tanti dialoghi e le interazioni tra i vari personaggi (buoni con cattivi, cattivi con buoni, ma anche buoni con buoni e cattivi con cattivi), fanno di Tyler Rake un action d'atmosfera che ne ha quasi giustificato la risonanza ricevuta, che forse non avrebbe dovuto essere la stessa per il sequel tra le uscite Netflix di giugno 2023.



Il mercenario irreprensibile in una confezione banalizzata

Il finale del capitolo precedente, con Rake caduto di schiena con un proiettile che gli ha forato parte della gola, lasciava aperta una possibilità sull'invincibilità dell'uomo, cosa che Tyler Rake 2 prontamente conferma.

Pur essendo risultato clinicamente morto per nove mesi, la sua scorza è rimasta talmente dura da averlo portato a risvegliarsi da un coma semi irreversibile e da cui, dopo aver riaperto gli occhi, cercherà di riprendersi in solitaria. Lontano da tutti, da solo nella sua baita in mezzo alla neve - chissà se era vicino di casa della Jennifer Lopez incontrata nella nostra recensione di The Mother, sempre su Netflix. Fin quando un uomo misterioso, il senza nome interpretato da Idris Elba, non va a importunarlo facendolo tornare in pista. La spinta è sempre quella, la famiglia. Rivisitata sotto più aspetti nei due film, anche stavolta incentrata sul disagio di figli che vogliono dimostrare di essere all'altezza delle aspettative dei genitori, ma che, in verità, ne cercano solo un briciolo di amore. Tutto ciò che di peculiare aveva reso Tyler Rake una pellicola con un occhio interessante per la costruzione delle sequenze action, andate poi a riflettersi anche sul versante del racconto, va perdendosi in una seconda opera che banalizza quei pochi, ma intuitivi elementi che avevano saputo dare personalità al titolo precedente. Perdendo di riconoscibilità, abbinandosi al marasma dei contenuti Netflix e quelli d'azione in assoluto. Diventando a tutti gli effetti la confezione di un'opera pre-imballata, non più un tentativo di muoversi al di fuori da quei ranghi prestabiliti.



In Tyler Rake si percorre la stessa strada del primo film, con le stesse situazioni, finendo però diversamente e promettendo un terzo capitolo . Nulla a che vedere con le ombre della prima pellicola, anche con il contorno aranciato, illuminato e polveroso delle scene di inseguimento o combattimento. Assestando il tutto. Ridimensionandolo, diventando così esattamente come avevamo pensato potesse essere il lungometraggio del 2020, prima di averci fatto ricredere: uguale a tutti gli altri.