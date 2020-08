Tutto per la mia famiglia, la recensione del thriller con Jennie Garth

La dottoressa Kathy Meyer non potrebbe chiedere altro alla propria vita: è sposata con l'affascinante avvocato David e ha un'adorabile figlia adolescente, April. Un giorno la donna vede il mondo crollarle addosso da un momento all'altro quando il marito viene ritrovato morto nella casa di proprietà, apparentemente suicida.

Kathy non crede però alla versione delle autorità, che vogliono chiudere il caso in fretta, e con l'aiuto di April e della migliore amica Michelle decide di investigare in prima persona su quanto accaduto. Le ricerche portano la protagonista a scoprire che David stava lavorando su un caso che coinvolgeva un noto banchiere miliardario e da quel momento anche la loro stessa incolumità è messa a repentaglio. Fortunatamente, anche un detective della polizia è intenzionato a fare chiarezza sulla vicenda.



La solita routine

I thriller Lifetime, di cui ormai trattiamo spesso su queste pagine in concomitanza del loro passaggio televisivo (potete leggere qui le recensioni di Incubo in paradiso e Tutti i sospetti su mia madre), sono caratterizzati per la maggior parte da limiti tecnici e attoriali di sorta, più o meno evidenti a seconda dell'occasione.

In molte di queste si tende a recuperare volti popolari degli anni '90: Tutto per la mia famiglia vede nel ruolo della protagonista Jennie Garth, conosciuta dal grande pubblico come la Kelly Taylor della serie cult Beverly Hills, 90210.

Gli spunti di interesse dell'operazione, almeno per le platee di nostalgici, finiscono qui. Nell'ora e venti scarsa che separa i titoli di testa a quelli di coda si assiste infatti a una fiera di banalità assortite, priva di qualsiasi tensione a tema e ricca di incongruenze narrative e illogicità che tolgono qualsiasi senso di verosimiglianza alla già rocambolesca vicenda.



Spedito e senza scossoni

Dall'inizio alla fine ogni cosa segue il percorso prestabilito, con lo spettatore che si trova sin da subito a conoscere sviluppi e linee base nonostante una manciata di gratuiti colpi di scena che cercano di sviare parzialmente il cuore del racconto.

Tutto per la mia famiglia alterna qua e là qualche flashback ma senza alcun mordente e la mancanza di suspense conduce a un'asfissiante sensazione di noia, pur a dispetto dell'esigua durata complessiva.

Il cast capitanato dalla sopracitata Garth non aiuta a migliorare la situazione, ma per gli amanti del gossip e della curiosità è da segnalare la presenza nel ruolo di April della vera figlia della bionda attrice: Luca Bella, a dispetto del nome "maschile" assomiglia alla madre anche senza essere la proverbiale "goccia d'acqua".