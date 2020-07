Tutti i sospetti su mia madre, la recensione del thriller tv

Claire Beauregard è sempre stata una madre iperprotettiva, soprattutto per via di un evento che ha visto coinvolta la figlia Maddy quando era soltanto una bambina: la piccola infatti scomparve nel nulla mentre le due si trovavano in biblioteca e solo dopo un'estenuante ricerca tutto finì per il meglio. Da quel giorno Claire ha cominciato a pedinare Maddy ovunque, anche ora che è un'adolescente in cerca di svago e alle prese con le prime cotte e relazioni tipiche della sua età.

Quando Maddy inizia a frequentare Tucker, un ragazzo di tre anni più grande, Claire intima a questi di non farsi mai più vedere e lo minaccia di morte. Morte che puntualmente avviene qualche giorno dopo, quando Tucker viene ritrovato senza vita nella sua stanza.

Una mamma per nemica

Il titolo originale, Stalked by My Mother, focalizza meglio l'attenzione sul tema portante della vicenda, mentre quello italiano pare più una sorta di omaggio/citazione ai film di Almodóvar. Tutti i sospetti su mia madre è un thriller per il mercato televisivo che, pur a dispetto di ingenuità ormai intrinseche al relativo settore d'appartenenza, cerca almeno di destare lo spettatore con una sceneggiatura ricca di colpi di scena e non priva di sortite "action", con una parte finale ad alto tasso tensivo che svela finalmente quanto avvenuto.

Le ingenuità e le forzature non mancano, ma almeno l'impegno del regista e sceneggiatore Doug Campbell - autore di produzioni ben più mediocri nella lunga carriera per il piccolo schermo - si palesa in una manciata di occasioni nel corso dell'ora e mezza di visione.

Alla ricerca della verità

Lo script dissemina false piste in serie e fa propendere per tutta la prima parte sulla soluzione più ovvia, salvo poi approfondire il contesto narrativo tramite un paio di incisivi flashback e rivoluzionare totalmente l'insieme.

Una sorta di cliffhanger che apre a sviluppi inediti e può far notare dettagli magari prima ignorati a una seconda visione (anche se difficilmente qualcuno avrà voglia di cimentarsi nell'impresa).

Tutti i sospetti su mia madre sfrutta inoltre le performance di un cast più in forma della media, con Jennifer Taylor a suo agio nei paranoici panni della madre iperprotettiva e un parterre di comprimari dalle facce giuste al posto giusto, capaci di garantire anche un'accettabile varietà di atmosfere e situazioni al contesto sempre più in crescendo del racconto.

A penalizzare eccessivamente un titolo altrimenti vedibile rimane al solito la scialba messa in scena - figlia di quella concezione "catodica" dei thriller a tema - e la mancanza di qualsiasi ambizione artistica, con il solo scopo di raccontare una storia da un punto A a un punto B senza cullare altre aspettative.