Troppa grazia, la recensione del film con Alba Rohrwacher

Lucia si trova in un periodo critico della sua esistenza. Reduce dalla rottura con il fidanzato Arturo e con una figlia adolescente che sta attraversando i turbamenti tipici della sua età, la donna è anche alle prese con un importante incarico professionale.

Lavora come geometra e deve mappare un vasto territorio di campi, che si perde a vista d'occhio, per la futura costruzione in quella zona di una sontuosa opera edilizia, conosciuta come l'Onda. La realizzazione della struttura rischia però di apportare dei danni non solo estetici, rovinando il panorama a cielo aperto, ma anche geologici ben più gravi.

Ad avvertirla che vi è qualcosa di sbagliato nella stesura del progetto è l'apparizione di una misteriosa donna che solo lei può vedere. La presenza, che sostiene di essere la Madre di Dio, è vestita come una rifugiata e inizia a comparire sempre più spesso nei momenti meno opportuni, spingendo la protagonista a pensare di essere impazzita.



Semplice ma non semplicista

Gianni Zanasi, allievo di Nanni Moretti, realizza un film piacevolmente ambiguo, che ammicca agli stilemi del cinema d'autore ma non privo di un alone popolare e immediato nella caratterizzazione della storia e dei suoi personaggi.

Perché Troppa grazia è intuitivo nelle sue dinamiche base, avvalendosi poi di suggestive sequenze atte a incarnare il percorso metaforico e poetico vissuto dalla combattuta protagonista, sull'orlo di una crisi di nervi.

A tratti il regista si fa prendere la mano da questo accentuato virtuosismo e un paio di passaggi appaiono più gratuiti che realmente necessari, ma compensa il tutto con tocchi di inaspettata ironia, su tutte la scena in cui la rediviva Madonna aiuta Lucia a parcheggiare l'auto.

Il messaggio di fondo è semplice e mette ancora una volta in mostra vizi e virtù del popolo italiano, con lo spettro della corruzione che aleggia sempre e comunque dove sono in ballo alti interessi e con le persone di buon cuore, "illuminate" come in questo caso, pronte a mettere una pezza prima che sia troppo tardi.



Tra cielo e terra

I cento minuti di visione risentono ancora di certe ingenuità tipiche di buona parte del nostro cinema, e la gestione di alcune situazioni e dialoghi risulta a tratti forzata - su tutte la citazione a Interstellar (2014) nelle fasi iniziali, proposta un po' a caso - ma il buon lavoro di cesello in fase di scrittura e messa in scena riesce a nascondere le falle maggiori.

Troppa grazia ha poi il merito di sfruttare l'impianto fantastico con una discreta inventiva e di generare anche un minimo di tensione a tema nelle ripetute, assillanti, apparizioni di questa fantomatica figura divina, pronta a portare giustizia nel mondo al centro del racconto.



Permangono a ogni modo delle sottotrame poco sfruttate, come quella relativa alla figlia Rosa, e le figure secondarie appaiono con il contagocce, a cominciare da Giuseppe Battiston nelle vesti di un losco affarista.

Elio Germano invece ha un efficace ruolo di supporto e Alba Rohrwacher si adagia con relativa affinità a un alter-ego scostante e tormentato.