Troll Recensione: un disaster movie insufficiente su Netflix

Con un pizzico di immaginazione e quella voglia tutta infantile di sognare ad occhi aperti, le catene montuose della Norvegia si trasformano in Troll addormentati sotto lo sguardo di una bambina. Reliquie provenienti da epoche più silenziose e naturali, questi giganti hanno scelto di abbandonare la loro terra perché il dominio dell'uomo ha cominciato a sconfinare nelle foreste, ma un'offesa di troppo è sempre capace di risvegliarli dal loro sonno causando un'inaspettata vendetta.



Questo immaginario, a metà strada tra una favola e la mitologia scandinava, viene sfruttato per creare un atipico film catastrofista dall'autore norvegese Roar Uthaug: il suo Troll - che trovate tra i film Netflix di Dicembre 2022 - è un'opera potenzialmente fascinosa nel suo prendersi poco sul serio, ma inciampa in una messinscena avara di grandiosità che amplifica i numerosi difetti della sceneggiatura.



Montagne addormentate

C'è stato un tempo, non troppo lontano dal nostro stando alle teorie di chi ha scelto di crederci, nel quale molti esseri sovrannaturali vagavano per il pianeta. I celebri scrittori di fiabe infatti non hanno inventato proprio nulla, ma si sono limitati a creare storie fantastiche basandosi su creature realmente esistenti:

fate, orchi e simili abitavano nelle immense foreste della Scandinavia, ma la cupidigia dell'uomo ha distrutto i loro habitat costringendoli alla fuga o all'estinzione. Nora Tidemann (Ine Marie Wilmann) è stata cresciuta con queste fantasie da parte del padre Tobias (Gard B. Eidsvold), ma ha smesso definitivamente di crederci quando un palese squilibrio mentale si è impossessato del genitore costringendolo alle cure di una clinica psichiatrica. Dopo molti anni la donna è diventata una paleontologa, convincendosi così del tutto che simili creature non potessero esistere, perché altrimenti ne avrebbero trovato i resti durante le numerose spedizioni sulle catene montuose. Eppure, durante i lavori per il traforo di una montagna ancora "vergine" dal tocco dell'uomo, una carica di dinamite porta allo scoperto la tana di un essere gigantesco ed estremamente furioso. Un Troll si sveglia dal suo letargo forzato e comincia a devastare i panorami mozzafiato della Norvegia, costringendo il Governo e l'esercito a rivolgersi ad una incredula Nora per tentare di arginare una bestia che sembra insensibile alle armi umane.



Un quasi B-Movie

È sufficiente dare uno sguardo alla trama per inquadrare alla perfezione i confini di una pellicola senza alcuna pretesa narrativa, priva di spunti emozionali o grandi riflessioni sul senso dell'umanità, ma votata con tutta l'anima allo spettacolo di un impatto visivo impressionante.

In fase di sceneggiatura gli autori non hanno infuso alcuna passione nei loro protagonisti, che si rivelano fin da subito dei personaggi blandi e circostanziali, mentre la trama avanza inesorabile nella sua prevedibilità verso i grandi scontri che tentano di comandare lo schermo e gli occhi dello spettatore. Qualche pigro spunto di ecologismo e secolarizzazione guidano un contesto narrativo soltanto abbozzato, responsabilizzando i dialoghi col compito di creare quel particolare feeling da B-Movie, tra battutacce che annegano nel cringe ed un senso comico demenziale che viene fatto cozzare con l'urgenza della situazione. Dal punto di vista della scrittura Troll non si discosta nemmeno per un istante dai canoni più abusati dal genere di appartenenza - a sua discolpa vi rimandiamo alla recensione di Godzilla vs Kong, perché nemmeno questo campione di incassi vantava una trama decente -, finendo col deludere sul piano dell'intreccio a causa dell'eccessiva pesantezza dei suoi sentimentalismi, i quali sembrano invece prendersi molto sul serio scadendo in un patetismo ben poco piacevole.



Visivamente povero

Confermate le infime aspettative di una storia soltanto accennata, diventa essenziale per il film distribuito da Netflix accontentare quantomeno gli occhi di una platea poco esigente, sfruttando appieno la maestosità del Troll per far deflagrare lo spettacolo ed obbligarci a soprassedere sui difetti narrativi, ma l'arduo compito non soddisfa in toto. Alcune sequenze riempiono con concretezza lo schermo grazie agli splendidi scorci sulle catene montuose, giocando a volte con la capacità del mostro di mimetizzarsi con gli immensi costoni, ma in generale l'impatto visivo della pellicola è annacquato da scenari spogli e disabitati.

Lo scarso numero di comparse, unito all'effettiva vastità delle terre norvegesi, finisce col rendere vuote le inquadrature, che costringono quindi il regista a restringere il campo per non esasperare la vacuità dell'ambientazione. L'avvicinarsi ai volti dei protagonisti esalta purtroppo la scarsa caratterizzazione dei personaggi, spogliando al contempo di grandiosità il senso estetico dell'opera. L'origine di questi difetti è molto probabilmente da ricercare nell'elevato budget infuso in una buona CGI - ma non indimenticabile - che, dopo aver dato le peculiari fattezze alla creatura mitologica, ha lasciato al secco gli altri reparti, come dimostrano anche gli effetti sonori bizzarri e le musiche anonime.