Tre di troppo, recensione: una commedia familiare di e con Fabio De Luigi

Per cominciare l'anno con un pizzico di leggerezza, tra i film di gennaio 2023 al cinema trovate Tre di troppo, nuova commedia di e con Fabio De Luigi che sceglie di avere al suo fianco la comica e attrice Virginia Raffaele rendendola per la prima volta vera e propria protagonista di una pellicola italiana. Un duo che funziona bene, che ha già avuto modo di conoscersi e incontrarsi a livello lavorativo e che con la pellicola diretta dall'attore stesso riesce ad affinare quella che è una tangibile sintonia tra cosmi umoristici. Mondi che coincidono perfettamente tra di loro, tanto da funzionare bene come coppia trainante all'interno di un racconto che li vede andare in crisi con l'arrivo non richiesto di tre figli.



Cosa vuol dire essere genitori

Se in Beate te di Paola Randi con Serena Rossi e Fabio Balsamo in cui quest'ultimo nelle vesti dell'arcangelo Gabriele annuncia alla co-protagonista che potrebbe diventare madre di un figlio concepito tramite lo Spirito Santo, in Tre di troppo è una maledizione quella che vede coinvolti i personaggi.

Un maleficio lanciato da una madre stanca della superficialità con cui Marco (De Luigi) e Giulia (Raffaele) affrontano la genitorialità del loro gruppo di amici, decisa perciò a dar loro una lezione, facendoli svegliare l'indomani con tre piccoli pargoli bisognosi di cure e di affetto. Ma soprattutto di una costante presenza e di mille attenzioni, quelle che il duo non potrà più concedere a se stesso, capendo realmente cosa significa ricoprire il ruolo dei genitori e smettendo forse di criticare e giudicare un universo familiare che saranno costretti ad affrontare in prima persona. La pellicola di Fabio De Luigi si fa perciò esempio canonico di un cinema per famiglie di cui l'attore, e qui anche regista, è un volto ormai conosciuto. Soprattutto quando si tratta di farsi fare da spalla da giovanissimi protagonisti come in Ti presento Sofia (2018) e La Befana vien di Notte 2 - Le origini (2021) - recuperate qui la nostra recensione di La Befana vien di Notte 2 -, considerando inoltre il film 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi (2019) con tanto di sequel 10 giorni con Babbo Natale uscito l'anno successivo. Un territorio su cui l'interprete sembra trovarsi a suo agio, proseguendo nel voler rimanere una delle figure di riferimento con cui il pubblico nostrano più ampio può continuare a intrattenersi, sapendo perciò cosa aspettarsi.



Un finale bonario per una pellicola convenzionale, ma simpatica

Perché infatti, nonostante una convenzionalità che era altamente presumibile, con Tre di troppo Fabio De Luigi offre un'opera che guarda con bonarietà agli spettatori fidelizzati a un certo tipo di cinema comico proveniente dal panorama d'appartenenza, non deludendoli e adempiendo alle dovute aspettative.

Non avendo largo spazio di manovra e rifacendosi a modi e stili che si ripetono similari, ma che almeno sanno raggiungere lo spettatore. In più Tre di troppo ha dalla sua la sintonia che i protagonisti riescono a far percepire e che non è scontato trovare così affiatata sullo schermo, augurandoci di rivedere ancora una volta insieme Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, magari in una pellicola che ne sappia sottolineare ancor meglio le doti comiche e recitative. Adagiandosi su traiettorie canoniche del racconto e non volendo schierarsi in maniera netta tra chi vuole avere dei figli oppure no, Tre di troppo cerca un proprio equilibrio nel mezzo, non potendo però che adeguarsi a un finale che accetta di buon grado anche i tormenti e le difficoltà della genitorialità, rivelando un carattere poco coraggioso. Un voler chiudere un cerchio nel modo più affabile possibile, presentando una conclusione in linea con tutto ciò che l'opera aveva mostrato in quel momento, dovendo infine esaltare il valore della famiglia. Una commedia che, comunque, tolte le prevedibili banalità può suscitare simpatia nello spettatore, che inizia però il film sapendo già dove lo porterà la fine.