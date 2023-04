I Tre Moschettieri - D'Artagnan Recensione: un blockbuster che non va oltre

Il film I tre moschettieri - D'Artagnan di Martin Bourboulon ha un'ambizione già nel titolo. D'Artagnan. La pellicola si apre infatti sottolineando come questo racconto, basato sul più conosciuto dei moschettieri di Alexandre Dumas, abbia l'aspettativa di essere un primo capitolo di un'epopea più maestosa che riguarderà i personaggi letterari e che comincia quindi la propria storia. Peccato che, però, non abbia davvero un effettivo inizio. È un po' il grande problema della serialità di oggi, cinematografica e televisiva, in cui il primo accenno di una narrazione più ampia non è mai una costruzione autentica, solida, ma soltanto l'attacco per quella che è una promessa la quale, però, non basta mai allo spettatore che, in quanto tale, vuole e deve vivere oggi e ora la possibilità di una visione completa e appagante.



D'Artagnan e l'investimento produttivo e culturale francese

Cosa che non offre, soprattutto in questi termini, il lavoro di adattamento in sala da aprile 2023. Più un giuramento che un'opera di intrattenimento, con cui il panorama francese decide di imporsi tramite uno spiccato senso di intraprendenza nella sua intenzione di diventare un faro nell'industria nazionale per ciò che concerne i blockbuster. O almeno un esempio. O un tentativo.

Che poi, in verità, ci avevano già provato. È del 2020 Come sono diventato un supereroe, film in sala Marvel/DC, che si avvicina all'idea "popolare" di un eroe di quartiere, che ricalca le orme dell'Enzo Ceccotti di Lo chiamano Jeeg Robot, ma alla cui epicità non ci si avvicina minimamente (leggete la recensione del cult Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti). Allora la Francia fa il bis, tentando il colpaccio. Ci crede così tanto che sa già che I tre moschettieri - D'Artagnan sarà solamente il primo di una sequela di titoli, la cui impronta ricalca un loro classico, che si focalizzeranno di volta in volta su un protagonista diverso, andandolo ad approfondire integrandolo nella storia generale in cui sono immersi. Quella che con D'Artagnan si articola perciò come un prologo, lungo e dilatato, in cui ci si domanda a più di metà pellicola di cos'è che in realtà l'opera sta trattando, notando come gli escamotage o gli espedienti siano troppo deboli per funzionare come pretesti per un racconto, affaticando la narrazione e penalizzandone la visione.



Attori convincenti per un film che non esalta

Un depotenziare il potenziale investimento francese, di cui è manifesto lo sforzo che si è impiegato per rendere al massimo l'anima action e insieme produttiva dell'opera, di cui rimane però soltanto quell'affanno con cui il film arriva alla fine.

Quella stanchezza con cui si appesantiscono senza dubbio i protagonisti, sporchi e sanguinanti, ma mai smunti nonostante le mille, eppure infruttuose, imprese. Altresì quella degli spettatori, sfibrati da una novella in cui vengono da subito catapultati all'interno e a cui vorrebbero davvero appassionarsi, comprendendo con accondiscendenza il sudore e la fatica di regista, troupe e attori. Non volendo fare i guastafeste, ma sapendo che ad aspettarli ci saranno altri sequel, con il terrore che potrebbero essere aleatori proprio come questo capitolo d'apertura. Tutti sono in parte, dal giovanotto François Civil ai tre volti dell'immaginario nazionale. Il "meglio del meglio" composto da Vincent Cassel, Romain Duris e Pio Marmaï, un po' come aveva fatto Giovanni Veronesi prendendo i nostri Piefrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Sergio Rubini per la sua variante farsesca di Dumas. Nonostante però la figura ben più dignitosa degli attori francesi, con I tre moschettieri - D'Artagnan si è davanti al dover premiare la prova e non il risultato. Forse bisognerebbe essere indulgenti.<.