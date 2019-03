Trappola incandescente, la recensione del disaster movie

Sembra un giorno come tanti altri per i lavoratori di un palazzo a più piani, ma un'esplosione improvvisa dovuta a una fuga di gas causata dalla distrazione di uno dei dipendenti mette ben presto a rischio le loro vite. Tra gli impiegati vi è Colin, uomo di mezz'età dal rapporto contrastato con la figlia sedicenne, che con i suoi colleghi proverà a salvare i superstiti e a trovare una via di salvezza, con le fiamme che ardono lentamente le fondamenta e i pavimenti che crollano per via del calore sempre più intenso provocato dall'incendio.

Mentre l'intera comunità è in ansia per l'incolumità dei propri concittadini, in Trappola incandescente i vigili del fuoco locali si attivano per cercare di mettere fine alla minaccia e portare in un luogo sicuro quante più persone possibile.

Nelle fila dei pompieri vi è anche il coraggioso Ray, prossimo a diventare papà e con la moglie incinta che segue tutte le ultime notizie al telegiornale, nell'attesa che il marito faccia ritorno a casa come tutti gli altri.

A bassa cottura

L'inferno di cristallo (1974), vero e proprio capostipite di un sottogenere dei disaster movie nel quale un grattacielo o un edificio di grosse dimensioni si trova al centro di un devastante incendio, ha generato una serie pressoché infinita di epigoni che non esita a diminuire neanche nel cinema contemporaneo. Basti pensare a titoli recenti di ogni luogo e provenienza come l'hollywoodiano Skyscraper (2018), con protagonista l'erculeo Dwayne Johnson, o il coreano The Tower (2012), grosse produzioni che anche con trame non sempre perfette hanno potuto contare su effetti speciali all'altezza. Oltre all'universo blockbuster anche tanti progetti a basso costo si sono addentrati nel genere, con risultati per la quasi totalità di pessima fattura: Trappola incandescente, film canadese del 2016, si inserisce purtroppo in quest'ultima categoria e le ristrettezze di budget emergono a più riprese nel corso degli ottanta minuti di visione, con effetti speciali imbarazzanti e modellini di elicottero atti a simulare la presenza di reali velivoli in scena.

Fino alla fine

Così, tra esplosioni realizzate in una CG amatoriale e una gestione delle location a dir poco approssimativa, con il palazzo a più piani che risulta una sorta di vecchio casermone di periferia, la vicenda perde ben presto interesse dal punto di vista ludico e anche nelle dinamiche emozionali il riscontro è assolutamente negativo. Le storyline che riguardano i due personaggi principali, il padre di famiglia in crisi con la figlia adolescente e il pompiere prossimo egli stesso a diventare genitore, si affidano infatti a stereotipi triti e ritriti, intrisi di una retorica fittizia priva in ogni caso della necessaria emotività ricattatoria per provocare il minimo sussulto emozionale, lasciando di fatto i relativi personaggi al ruolo di spente caricature in balia degli eventi.

Trappola incandescente procede su passaggi chiave di rara banalità, tra gesta di eroismo e di sacrificio (il risvolto finale è l'unico elemento parzialmente sorprendente) e un contorno ambientale anonimo, con finti telegiornali che riutilizzano immagini di incendi reali e una folla di comparse/curiosi reclutati in fretta e furia per le sporadiche inquadrature in campo aperto, facendo dei titoli di coda l'agognato traguardo per lo spettatore che vi è coraggiosamente giunto contro ogni regola del buon gusto cinefilo.