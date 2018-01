Trappola in fondo al mare, la recensione del film con Paul Walker e Jessica Alba

In Trappola in fondo al mare, ambientato alle Bahamas, la bella Sam lavora come guida al parco acquatico locale mentre il di lei fidanzato Jared si dà da fare con lavoretti saltuari che lo vedono impiegato nell'attività di esperto subacqueo. Un giorno la coppia riceve la visita di Bryce, amico fraterno di Jard, giunto con la sua ultima conquista sull'isola per godersi un periodo di vacanza. Durante un'immersione in pieno Oceano i quattro rinvengono un antico relitto contenente preziosi oggetti antichi di ingente valore e nei pressi anche la carcassa di un aeroplano usato dai corrieri della droga e precipitato in mare aperto: il velivolo trasportava una grossa partita di cocaina di proprietà di un potente boss. E sarà proprio questa seconda scoperta, che potrebbe fruttare un guadagno milionario, a cacciare i nostri in seri guai.

In fondo al mar...

A leggere il budget speso per realizzare Trappola in fondo al mare si rimane parzialmente basiti, visto che i 50 milioni di dollari dichiarati non trovano giustificazione in una messa in scena certamente decorosa ma priva di effetti speciali o sequenze spettacolari di sorta. In questo thriller avventuroso diretto nel 2005 da John Stockwell, già autore tre anni prima di un altro titolo a tema quale Blue Crash (2002), si assiste infatti ad uno svolgimento canonico in cui a dominare buona parte della visione sono le riprese subacquee, realizzate nelle acque delle Bahamas e con la presenza di veri squali a minacciare almeno potenzialmente l'incolumità del cast. Il tutto ben presto si appoggia su una formula ripetitiva mai capace di creare la corretta dose di suspense, lasciando alla bellezza dei fondali il compito di impreziosire il comparto visivo. Scelta che ben presto risente dei propri limiti concettuali anche per la debolezza narrativa sorreggente il cuore della vicenda, con la stupidità di alcuni dei personaggi principali che si rivela ben più pericolosa delle minacce degli abissi, e caratterizzazioni, villain inclusi, troppo derivative per creare una spontanea affezione verso il destino dei protagonisti. La svolta semi-action dell'ultima parte, con salvataggi last-minute nella piena tradizione del genere e situazioni rocambolesche in cui la fortuna gioca un ruolo fondamentale, lascia il tempo che trova così come il ben più prevedibile epilogo ricordante, prima dei titoli di coda, che l'oceano nasconde oggetti non ancora trovati per un valore di 6 biliardi di dollari. L'unico appeal, almeno per un certo tipo di pubblico di entrambi i sessi, può esser dato dai fisici scultorei degli interpreti, con il compianto Paul Walker e una conturbante Jessica Alba a mostrare pelle nuda in serie per buona parte della visione.