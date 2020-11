Tornado Valley, la recensione del film catastrofico

Liz McAdams è solo una bambina quando si trova in giro con la sorella Ellie e sopravvive per miracolo all'avvento di un tornado, la cui furia distruttrice costa però la vita alla madre.

Venticinque anni dopo Liz è un'affermata meteorologa, divorziata dal collega Matt con cui ha avuto una figlia, la piccola Becky. Ora la donna si trova in viaggio con la bambina verso la casa paterna, dove oltre al genitore ritrova anche Ellie, la quale è rimasta profondamente traumatizzata dalla tragedia d'infanzia e oltre a soffrire di un perenne mutismo vive con il costante terrore di uscire negli spazi aperti.

Mentre Matt ha appena messo a punto con il suo team un rivoluzionario sistema in grado di prevedere tali eventi climatici, una nuova serie di devastanti tornado si appresta a colpire la stessa zona di due decenni e mezzo prima. Marito e moglie dovranno così appianare le divergenze per salvare cosa resta della loro famiglia.



Il dramma è servito

Ha qualche punto in comune a livello narrativo con un titolo uscito qualche anno dopo, ossia il ben più mediocre Category 5 (2014), ma fortunatamente non si avvicina a tali livelli di bassezza. Parliamoci chiaro, Tornado Valley è un film ampiamente lontano dalla sufficienza, ma almeno nella gestione della storia e dei personaggi coinvolti tenta di inserire delle sfumature drammatiche tali da distinguerlo dalla maggior parte delle produzioni a tema.

Gli effetti speciali, di pessima qualità, si riversano infatti esclusivamente nel prologo e nella concitata parte finale e questo non può che essere, paradossalmente, un punto di forza.

I novanta minuti di visione preferiscono infatti concentrarsi sulle psicologie dei protagonisti e cercano di analizzare, in maniera più o meno superficiale, l'elaborazione del lutto e del senso di colpa causato proprio da uno di quei devastanti eventi climatici che ogni anno sconvolgono diverse zone degli Stati Uniti.



Proprio i primi minuti sono emblematici a tal riguardo, la tipica quiete che precede la tempesta.

Stormi di uccelli che volano bassi, un uomo su un trattore, le news del notiziario e il cielo che si fa sempre più cupo aprono le porte a una situazione estrema che segnerà inesorabilmente le esistenze delle figure coinvolte, preparando le basi per quel versante introspettivo che caratterizzerà gran parte dell'insieme.



Via col vento

Ovviamente, pur se più articolata della (bassa) media, la sceneggiatura opta poi per soluzioni prevedibili e il lieto fine è già scritto in partenza, qui neanche guastato da personaggi che remno contro quelli principali, i quali devono quindi vedersela esclusivamente con la furia della natura.

Questo riduce sia la componente tensiva che il numero di potenziali colpi di scena e rende il tutto una sorta di odissea privata sul superamento delle proprie paure e sulla ricerca di un equilibrio, mixata in maniera improvvida e improvvisata con i diktat del filone catastrofico.

Una scelta precisa da parte del regista e sceneggiatore Andrew C. Erin, il quale ha potuto contare su un cast più preparato del solito formato da ex-star del piccolo schermo.

Nei ruoli principali troviamo infatti Meredith Monroe, che in molti ricorderanno come la problematica Andie di Dawson's Creek, e Cameron Bancroft, belloccio noto soprattutto per la sua partecipazione a un'altra serie di culto come Beverly Hills 90210, abbastanza credibili nelle vesti della coppia pronta a rinsaldarsi nel momento del pericolo.