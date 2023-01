Topolino la storia di un topo Recensione: un documentario che non funziona

Il mondo dello spettacolo è costellato di personaggi pubblici noti a chiunque. Nomi che bisogna solo citare per generare un'infinità di immagini mentali associate ad essi. Questo è quello che accade se si nomina Topolino, vera e propria icona per numerose generazioni (sapevate quanti anni ha Topolino?) fin dal 1928, anno del suo esordio in Steamboat Willie (in realtà L'aereo impazzito e Topolino gaucho furono le prime sperimentazioni ma trovarono distribuzione solo successivamente). Una storia tortuosa ha portato il topo animato di casa Disney ad evolversi nel corso degli anni e ad esser visto in modi sempre diversi, fino ad arrivare alle recenti interpretazioni di Paul Rudish.



Topolino: la storia di un topo, documentario su Disney+ diretto dal regista Jeff Malmberg (Marwencol), prova a mettere insieme alcuni dei momenti storici del personaggio, partendo proprio dalla sua invenzione negli anni Venti del XX secolo, passando attraverso testimonianze di appassionati, di addetti ai lavori e, in filmati d'epoca, dello stesso Walt Disney, per arrivare a comprendere un po' meglio come sia diventato la star che è ancora oggi, onnipresente da quasi cent'anni.



Tanto entusiasmo, poco contenuto

Capita spesso di avere dei dubbi sulla natura di un titolo prima di iniziarne la visione. Più difficile è però averne ancora, uguali e forse maggiori, una volta conclusa. Alla fine, di che parla Topolino: la storia di un topo? Cosa vuole dire e con quale linguaggio? È un excursus sulla storia cinematografia e televisiva del personaggio o il racconto del suo creatore e del suo burrascoso viaggio verso il successo? O ancora, un'analisi del rapporto tra Topolino e il pubblico, chi lo vede e lo giudica come cartone animato o mito?

Come prevedibile da un'operazione di appena novanta minuti con quel titolo non poco pretenzioso, il documentario di Jeff Malmberg prova con grande passione a parlare di tutto, finendo a dire poco. Si corre sempre, molto è lasciato in superficie e non c'è quasi mai spazio per l'approfondimento, per il momento di distensione critica sulla quale un documentario trova sovente vera ragione d'essere.



Ne resta un'operazione che somiglia più ad un servizio televisivo celebrativo, nel quale si prova a condensare nel minor tempo possibile una serie di informazioni di natura diversa che condividono però il soggetto protagonista dell'inchiesta. Questo lo aiuta a scorrere egregiamente, anche grazie ad un montaggio che alterna testimonianze e filmati d'epoca, attenzione ai disegni su carta e alle vicende storiche: ne guadagna sicuramente il ritmo ma non il contenuto. Ogni qualvolta sembra che ci si possa appassionare ad una narrazione o un evento, spesso secondario o legato ad un singolo momento della vita del personaggio, Malmberg sceglie di passare avanti, lasciando con una sensazione di insoddisfazione.

E se da una parte l'entusiasmo con la quale viene presentato ogni aspetto del progetto risulta contagioso (anche se piuttosto compiacente), dall'altra è evidente l'assenza di personalità di un progetto che menziona il rapporto Walt-Mickey ripetendo più volte gli stessi concetti senza sondarne a dovere le possibilità psicologiche o delle connessioni con il pubblico, dando però poca importanza a ciò che esso vede in quel simbolo e al suo impatto culturale (possibile che non ci sia un aneddoto degno di nota da parte di una persona estranea all'azienda?).



Un sorriso per oscurare

Da un documentario prodotto da Disney, distribuito sulla piattaforma e incentrato su Topolino, sembra lecito aspettarsi decise deviazioni da tematiche spinose verso territori più solari.

Il continuo sorvolare sugli aspetti spigolosi della storia di Topolino, del resto, sembra coerente con l'insieme superficiale e frettoloso e con uno degli assunti alla base dell'opera: Topolino è l'America, si evolve insieme ad essa ed esce sempre con più forza dalle situazioni pericolose. Il problema è quando esse (dall'antisemitismo alla black face, passando per i diritti legati a Topolino) vengono utilizzate come strumento per auto elogiare sé e l'industria americana, per far vedere al mondo quanto si è forti e come si è diventati tali. E così gli aspetti meno felici della storia vengono affrontati mostrando gli impatti positivi e la creazione di un mito piuttosto che cercando un'accuratezza storica. Ciò è esemplificato nel racconto mitologico sulla creazione del personaggio, di cui non è certa la veridicità ma che viene accettato in virtù del suo messaggio ricco di speranza, arrivando a mascherare per un resoconto più gradevole. E in questo documentario funziona proprio così: è tutto parecchio affascinante, luminoso e con una grande capacità di strappare un sorriso, ma più ci si concentra e meno funziona, più si capisce che si sta ascoltando una nenia pigra e stantia - grossolanamente urlata e imboccata - e meno diventa interessante.



Quando però il film lascia spazio alla creazione artistica qualcosa di magico sembra venir fuori. Tra le sequenze con la carta e i disegni in movimento, attraverso le mani degli animatori, passando per l'ingresso nell'archivio Disney con prototipi e schizzi di quelli che diventeranno capolavori, è lì che Topolino: la storia di un topo offre il suo meglio. L'essenza del personaggio, la passione e il lavoro di decenni, escono fuori naturalmente, emozionando anche grazie ad alcuni frammenti che prendono vita davanti ai nostri occhi (si veda l'animazione de L'eroico ammazzasette). Ma sono solo momenti sparsi.